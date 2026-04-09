La presidenta la Aemet deja el cargo tras dos años convulsos al frente de los servicios de meteorología

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el cese de María José Rallo como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de un cambio en los estatutos de un ente que, con el avance de la crisis climática que alimenta los fenómenos extremos está cobrando cada vez un protagonismo mayor. El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende esta agencia estatal, ha vinculado el cese al cambio en la estructura de Aemet, cuya presidencia estará ocupada ahora por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Transición Ecológica ha explicado, además, que Rallo había solicitado “su cese tiempo atrás” por “motivos personales”. “Ha permanecido en el cargo hasta la aprobación de estos nuevos estatutos, en cuya elaboración ha participado el actual equipo directivo, facilitando así una transición ordenada antes de reincorporarse a su plaza como funcionaria de la Administración”, ha añadido el ministerio en una nota.

Por su parte, fuentes de Aemet han señalado que la salida de Rallo ha estado motivada por “una situación personal de agotamiento”. A los cambios dentro de la agencia y un conflicto laboral, “se ha sumado la concatenación casi ininterrumpida de episodios de tiempo adverso en los dos últimos años”, explican las mismas fuentes. Esto ha “generado un trabajo añadido de gestión extraordinario”.

Rallo ha enviado este jueves una carta a los trabajadores en la que les comunica el cese “a petición propia por motivos personales”. Enumera en el escrito varios de los “avances relevantes” centrados en el funcionamiento interno y el aumento de la plantilla. Pero los últimos meses de su mandato han estado marcados por un conflicto laboral que casi acaba en una huelga durante la pasada Semana Santa. A finales de marzo se logró un acuerdo que supondrá una notable mejora de las condiciones de la plantilla. “Considero especialmente relevante el acuerdo alcanzado recientemente con las organizaciones sindicales, que supone un avance sin precedentes en la mejora de las condiciones profesionales en Aemet”, valora Rallo en su carta de despedida. En ella también admite que “ha sido una etapa intensa y exigente”.

Durante su mandato se registró la histórica dana de Valencia del otoño de 2024, que supuso un importante reto para la Aemet, cuya labor fue cuestionada por el anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Además de olas de calor históricas e incendios alimentados por la crisis climática, en estos más de dos años el país también ha vivido un insólito tren de borrascas que ha puesto de nuevo a prueba a la agencia, una pieza fundamental a la hora de advertir a la población de los eventos meteorológicos extremos.

Los representantes de los sindicatos CC OO y CSIF han enviado sendas cartas a Rollo este jueves en las que le reconocen el trabajo realizado estos dos años y, especialmente, el acuerdo alcanzado en marzo para la mejora de la plantilla.

Respeto al nuevo estatuto de la agencia que se publica también en el BOE este jueves, el ministerio ha explicado que “adapta el marco normativo de la agencia a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, actualizando sus referencias jurídicas, sus instrumentos de planificación y su funcionamiento interno”. Lo que se hace es alinear a la Aemet “con el régimen jurídico vigente del sector público institucional”. Entre las novedades, Transición Ecológica ha destacado “la modificación del organigrama de la agencia, que introduce una separación entre las funciones de gobierno y las funciones ejecutivas”. Pero el cambio también lleva una supresión de alguna “estructuras organizativas” y la racionalización de “la distribución de competencias”.