Un árbol cada 15 metros: cómo Berlín se prepara para hacer frente al cambio climático

Las olas de calor ya forman parte de una nueva realidad en Alemania: los veranos son más largos, calurosos y secos. Para hacer frente al calentamiento del planeta, Berlín va a plantar miles de árboles hasta el año 2040 para tener de media un árbol cada 15 metros en las calles, siempre que sea posible, y desarrollará proyectos para transformarse en una ciudad esponja para recoger y almacenar el agua de lluvia.

El Parlamento de Berlín aprobó en noviembre por amplia mayoría la ley de adaptación climática que partió de una iniciativa ciudadana que reclamaba más árboles y zonas verdes para refrescar las calles. Asimismo, sus organizadores denunciaban que más de la mitad de los árboles están enfermos, en parte, por falta de cuidado y mantenimiento, y que solo se replanta uno de cada tres árboles talados. Con esta nueva ley, Berlín se convierte en pionera en Alemania y espera servir de ejemplo a otras.

“Esta ley tiene como objetivo preparar la ciudad para los cambios climáticos, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos como sequías, calor y lluvias torrenciales”, explica el secretario de Estado de Medio Ambiente de Berlín, Andreas Kraus. “Se sabe que para finales de siglo, la temperatura en la ciudad aumentará 3,8 grados, pero será desigual según los barrios”. Los estudios científicos demuestran que las calles arboladas pueden tener una temperatura de hasta cuatro grados menos que en las zonas sin vegetación.

Para poner en marcha la conocida como la ley de los árboles, el Gobierno de coalición —formado entre conservadores y socialdemócratas con Kai Wegner (CDU) a la cabeza―, ha creado ahora una oficina con casi 500 trabajadores que se encargarán de organizar todo para tener 780.000 árboles sanos para 2040 y así dar sombra cada 15 metros de media como marca la nueva ley. También se establece como objetivo el enfriamiento de 170 “barrios calurosos” en dos grados, así como que toda persona disponga de un “parque de bolsillo” de 30 metros cuadrados en un radio de 150 metros y de una zona verde de al menos una hectárea en 500 metros. Además, el 50% del agua de lluvia deberá filtrarse in situ para regar los árboles.

“Somos el primer estado federado que ha aprobado una ley de adaptación al clima con medidas concretas, un calendario y fondos para ello”, dice el político conservador sobre unos planes que contarán con 3.200 millones de euros repartidos a lo largo de 15 años, parte de los cuales provendrán del fondo especial del Gobierno federal para la protección del clima.

Como objetivo intermedio, la ciudad que se encamina hacia los cuatro millones de habitantes, deberá contar para finales de 2027 con 440.000 árboles urbanos. Aunque el objetivo parece muy cerca, pues a finales del pasado año tenía 439.000 árboles, en realidad requiere sustituir varios miles de ejemplares enfermos o dañados. Pues ahora mismo se talan más árboles de los que se plantan.

Los berlineses Falko y Patrycja posan junto a su recién nacido, en la plantación el año pasado de un árbol regalado por sus amigos por el nacimiento. SenMVKU

“Otra parte importante es que se destinarán 300 millones de euros a proyectos de ciudad esponja para retener el agua de lluvia, remodelar el alcantarillado y sanearlo par que el agua permanezca en la ciudad”, indica Kraus.

Pero no será una tarea fácil y los más críticos creen que el dinero debería destinarse a otras carencias de la ciudad. Los obstáculos son numerosos: tuberías y cableado subterráneo, requisitos de seguridad, protección de monumentos y la necesidad de elegir especies capaces de resistir mejor el calor y la sequía.

Al final, como detalla Felix Weisbrich, de la Administración Forestal de Berlín, el plan consiste en enfriar las zonas especialmente afectadas de la capital y “es de eso de lo que debemos hablar y no del número de árboles”. “También hay que evitar polarizar diciendo que vamos a eliminar tantos aparcamientos para plantar árboles”, apunta Kraus.

Se empezará por las zonas más afectadas y de menos ingresos. De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental de Berlín, las zonas con mayor densidad de edificación suelen ser aquellas en las que viven personas con menores ingresos y suelen ser también las más afectadas por las altas temperaturas. Principalmente, son barrios dentro del anillo interior de la ciudad. “El aumento del calor es un peligro para los grupos vulnerables como personas mayores”, recuerda Kraus, que rechaza que se trate de una táctica electoral de cara a los comicios de septiembre.

El activista ambiental Heinrich Strössenreuther, coartífice de la iniciativa popular BaumEntscheid lanzada en 2024 y que contó con el apoyo de más de 30.000 berlineses, cree que es “muy realista” el objetivo, dado que en muchas calles ya hay cada 15 metros un árbol. En su opinión, se trata más bien de “una cuestión de planificación”. Asimismo, habrá que hacer frente al problema de que entre el 50 y el 90% de los árboles en las calles están dañados y a que cada año se talan unos 6.000. Según sus cálculos, los costes de plantación ascienden a unos 4.000 euros a los que hay que añadir otros 4.000 en cuidados durante los primeros 10 años.

Es una gran remodelación que afecta a un tercio de la ciudad. “Hay que convertir una zona de tráfico clásica en una de adaptación climática y en una zona verde urbana”, dice. “Hará menos calor, habrá más sombra y el aire será mejor”. Pero rebaja las expectativas sobre el efecto a medio plazo. “Aunque todo se haga a tiempo, la protección contra el calor en 2040 será definitivamente mucho peor que hoy”, explica. “Y es que un árbol nuevo tiene, en comparación con uno viejo, solo una centésima parte de la capacidad de refrigeración”. No solo se trata de adaptar la ciudad. “La gente en Alemania también tiene que aprender a lidiar mejor con el calor. Por ejemplo, bajar las persianas durante el día, cerrar las ventanas cuando hace calor y ventilar solo por la noche. En España eso es totalmente normal, aquí mucha gente todavía no lo sabe”.

Los distritos serán los encargados del mantenimiento. Friedrichshain-Kreuzberg es la zona con mayor densidad de población por metro cuadrado con casi 300.000 habitantes. Su alcaldesa, Clara Herrmann, de Los Verdes, cree que aún no se ha aclarado “suficientemente” si se va ayudar financieramente a los barrios. Según explica, si bien por un lado se pretende plantar muchos árboles, por otros, precisamente la CDU afirma que no debe eliminarse ni una sola plaza de aparcamiento. “Es una contradicción”, indica. “La pregunta decisiva es cómo gestiono el espacio público limitado para conseguir que la ciudad se refresque y sea más habitable”.

Como explica la política ecologista, la ciudad ha ido cambiando y cada vez más desplazamientos no se realizan en coche, sino a pie, en bicicleta o en transporte público. “A pesar de ello, el coche ocupa proporcionalmente mucho espacio. Ya no puedo permitirme eso en una ciudad que se calienta cada vez más, sobre todo, si quiero refrescarla”, comenta. Su distrito ha impuesto ya medidas como calles peatonales para reestructurar los barrios residenciales para “reducir el tráfico de paso.”

“Es muy importante dejar claro que no podemos limitarnos a plantar unos cuantos árboles en la ciudad de ayer. Así no conseguiremos que la ciudad sea climáticamente resiliente. Tenemos que remodelarla de forma radical. Esto implica más árboles, pero también seguir el principio de la ciudad esponja”.

“Tampoco puedo plantar un árbol en cualquier sitio”, indica y reconoce que en algunas zonas de Friedrichshain-Kreuzberg muy pobladas, probablemente sea muy difícil plantar un árbol cada 15 metros, aunque se espera ampliar la cifra de casi 16.500 en cerca de 8.000 nuevos árboles. “Hay diversas posibilidades para refrescar la ciudad”, reconoce, “pero los árboles son esenciales por su importante función como aire acondicionado natural”.