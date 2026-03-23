La ONU advierte de que la “adicción a los combustibles fósiles” desestabiliza el clima y la seguridad global

A medida que los efectos de la guerra en Oriente Medio causada por el ataque de EE UU e Israel a Irán se hacen más evidentes y golpean el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos, el debate sobre la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles vira con más fuerza hacia la seguridad. “Nuestra adicción a los combustibles fósiles está desestabilizando tanto el clima como la seguridad global”, sostiene António Guterres, secretario general de Naciones Unidas. “Debemos acelerar una transición justa hacia las energías renovables”, añade. “Las renovables ofrecen seguridad climática, energética y seguridad nacional”.

Estas palabras forman parte del discurso que el responsable de la ONU ha difundido con motivo de la publicación este lunes del informe Estado del Clima Global, la evaluación anual que realiza la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la evolución del calentamiento. Este análisis sobre 2025 es, como resume Guterres, una advertencia: “El caos climático se está acelerando y el retraso [en la adopción de medidas para frenarlo] es mortal”.

El debate sobre la seguridad energética ligada a los combustibles fósiles ya surgió con fuerza tras la invasión de Ucrania en 2022 por parte de Rusia, que derivó en una guerra en Europa que todavía hoy continúa. La UE entonces apostó por las renovables para ganar en independencia frente al gas ruso. Pero esa transición no avanza a la velocidad adecuada en todo el mundo. Paralelamente, el cambio climático en estos cuatro años no ha dado tregua debido a esos combustibles, que cuando se queman para producir energía liberan los gases que sobrecalientan el planeta. 2023, 2024 y 2025 fueron los tres años más calurosos registrados en la Tierra en al menos 176 años, según señala el estudio de la OMM que se publica este lunes. Las mediciones directas de las temperaturas que emplea esta organización dependiente de la ONU arrancan en 1850, pero los paleoclimatólogos, que usan métodos indirectos para rastrear el avance del calentamiento, afirman que hay que retroceder miles de años para encontrar un planeta tan caliente.

Más allá de hasta dónde hay que viajar en el pasado, la OMM advierte en su informe de que el aumento de las temperaturas lleva a un incremento en el presente de los “eventos extremos en todo el mundo”, como olas de calor, lluvias intensas y ciclones tropicales, que ponen “de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras economías y sociedades”.

En este informe anual, la OMM recopila los 16 eventos extremos de mayor impacto en todo el planeta. Entre ellos se incluyen las olas de calor en el sur de Europa que se sucedieron entre junio y agosto. “Tanto Portugal (46,6 grados Celsius) como España (46,0 °C) registraron temperaturas máximas récord nacionales en junio, mientras que en Turquía se registró una temperatura máxima récord nacional (50,5 °C) en julio", señala este estudio, que pone el foco sobre los incendios que sufrió el noroeste de la península Ibérica durante agosto. “Más de 390.000 hectáreas se habían quemado en España a finales de año, cinco veces el promedio del período 2006-2024″, añade la OMM.

En Latinoamérica, esta organización, de la que forman parte los servicios meteorológicos de cientos de países del mundo, pone el foco sobre la “sequía prolongada” que vivieron el pasado año “muchas partes de Sudamérica, especialmente en la cuenca del Amazonas”, a pesar de que las lluvias en 2025 alcanzaron niveles cercanos a la normalidad.

Desequilibrio

Este calentamiento del planeta está ligado al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que retienen el calor en el planeta. “Los niveles de los tres principales gases de efecto invernadero —dióxido de carbono, metano y óxido nitroso— continuaron aumentando en 2025″, sostiene la OMM.

Lo que hay tras el cambio climático es un “desequilibrio energético” entre el calor que retiene el planeta y el que es capaz de liberar, explica esta organización. “El calor calienta el océano, los continentes y la atmósfera, y derrite el hielo”, añade la OMM. “Desde 1960, el desequilibrio energético de la Tierra ha ido aumentando, especialmente en los últimos 20 años en comparación con los 66 años anteriores”, resume el informe. “Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural y viviremos con estas consecuencias durante cientos y miles de años”, advierte la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

El océano está en el centro de esta historia, porque sigue absorbiendo la mayoría del exceso de energía causada por el cambio climático, como explica la OMM. “Alrededor del 5% de esa energía excedente está calentando la tierra, el 1% calentando la atmósfera y el 3% calentando y derritiendo la criosfera [las zonas heladas]. Sin embargo, la mayoría, alrededor del 91%, acaba calentando el océano”. Y, como explican los expertos de esta agencia, “los cambios en la temperatura global de los océanos son irreversibles en escalas temporales de siglos a milenios”.