Una veintena de multinacionales defiende el sistema europeo que penaliza las emisiones de CO₂ frente a los ataques en Bruselas

Una veintena de multinacionales —entre las que figuran Google, Microsoft, Ikea, Coca-Cola, Amazon, Volvo y las españolas Iberdrola y Acciona— lanzan este lunes una declaración conjunta en la que respaldan el Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (conocido por sus siglas en inglés ETS) y defienden el “mantenimiento de la integridad” de esta herramienta, la más importante en la lucha contra el cambio climático que tiene la UE. Este posicionamiento claro llega en un momento en el que algunos gobiernos de los Veintisiete, con Italia a la cabeza, han pedido la suspensión del ETS. Al otro lado, en una posición similar a la de este grupo de empresas, están otros ocho países europeos, entre los que destaca España, que defienden este sistema al considerarlo “la piedra angular de la política climática de la UE”.

Europa fue pionera en 2005 en ponerle un precio a cada toneladas de dióxido de carbono (CO₂) que emiten determinadas industrias. Este gas es el principal de los que están detrás del calentamiento global y el ETS obliga a las instalaciones y empresas más emisoras a pagar por cada tonelada de CO₂ que expulsan a la atmósfera. Ese sobrecoste que se impone ha contribuido, por ejemplo, a que en muchos Estados se haya dejado de lado el carbón y también, aunque en menor medida, el gas natural en favor de otras fuentes no emisoras, como las renovables. Para eso fue precisamente diseñado, para incentivar las energías limpias y penalizar a las que sobrecalientan el planeta.

Ahora, con una UE en la que el avance de la ultraderecha unido al cambio de posición de muchos de los partidos conservadores está haciendo que se revisen y delimiten muchas políticas ambientales —como el suavizamiento de los objetivos de reducción de emisiones o el fin de los motores de combustión—, el ETS se perfila como el siguiente campo de batalla de esta guerra. Italia, que antes del ataque de EE UU e Israel a Irán ya había cuestionado este sistema, ha pedido su suspensión ante el alza de precios energéticos desencadenado por este conflicto. Y Alemania ha abogado por aumentar el reparto de derechos de emisión gratuitos, que reciben determinadas empresas.

En el pasado, esas asignaciones de derechos gratuitas hicieron que el precio de cada tonelada de CO₂ en el mercado europeo estuviera por los suelos, lo que lo convertía en ineficiente. Pero luego se diseñó un plan de retirada de derechos gratuitos. Los ocho gobiernos que la semana pasada se unieron para defender el ETS —España, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Suecia y Países Bajos— advirtieron de que “una eliminación progresiva de la asignación gratuita es imprescindible para garantizar incentivos a la industria para hacer la transición y descarbonizar la economía”, según el escrito que enviaron a las instituciones comunitarias.

Ahora, esta veintena de multinacionales defiende lo mismo, además de deslizar una crítica a los pasos atrás que está danto la UE en algunas políticas climáticas. “La erosión de políticas clave como los estándares de CO₂ para automóviles, los objetivos de eficiencia energética, el rendimiento energético de los edificios o la trayectoria de eliminación progresiva de los permisos del ETS podría tener efectos secundarios en los esfuerzos críticos para impulsar la electrificación y, por tanto, la competitividad futura de la UE”, advierten estas compañías que piden un marco normativo estable. “Ahora se debe poner énfasis en la orientación, la implementación y en la configuración de la próxima generación de políticas energéticas para que entren en vigor después de 2030, en lugar de intentar reexaminar la legislación acordada”, añaden estas compañías.

Las empresas piden aumentar la electrificación libre de emisiones de la economía europea como una forma de dejar atrás los combustibles fósiles. “Durante demasiado tiempo, la UE ha estado a merced de combustibles fósiles importados y volátiles, y seguimos siendo más dependientes que nuestros competidores globales, incluidos China y Estados Unidos”, se advierte en la declaración difundida este lunes. Por eso abogan por “mantener el curso de la transición y aprovechar los beneficios de las inversiones” apostando por esa electrificación.

Esta declaración se difunde con motivo de la denominada Cumbre sobre el Crecimiento Verde, que se celebra este lunes en Bruselas y en la que se reúnen empresas, líderes políticos y expertos en clima. El pronunciamiento de estas multinacionales se realiza a través del Grupo de Líderes Empresariales Europeos, impulsado por el Instituto de Liderazgo para la Sostenibilidad de Cambridge, en Reino Unido. Y llega en una semana clave para el convulso debate energético europeo. Primero se reunirán en Bruselas los ministros de energía y medio ambiente y, como colofón, el 19 y 20 de marzo se celebrará un Consejo Europeo, donde participan los presidentes y primeros ministros de los Veintisiete.

El problema de los precios energéticos, intrínsecamente ligado a la dependencia de los combustibles fósiles, ocupará un lugar central en ese consejo. Estaba previsto para finales de este 2026 una posible revisión del ETS por parte de las instituciones europeas, pero la presión en este asunto ha ido creciendo en las últimas semanas ligada en el último momento a la guerra en Oriente Próximo.

“Los líderes europeos se enfrentan a un difícil ejercicio de equilibrio: estabilizar los mercados y ofrecer medidas de alivio ahora, evitando al mismo tiempo un enfoque a corto plazo que atrape a Europa aún más en la vulnerabilidad estructural que conlleva la dependencia de los combustibles fósiles”, sostiene ante esta semana clave en la UE el think tank europeo E3G, especializado en políticas climáticas. Sus expertos defienden el ETS y recuerdan que crecen las voces de empresas e inversores que respaldan un sistema robusto. Como la veintena de multinacionales que se han pronunciado este lunes. “Un precio robusto del carbono es esencial para impulsar la descarbonización”, concluyen.