Café y teoremas: punto y seguido a 10 años de matemáticas en la prensa

Hace 10 años comenzó esta sección dedicada a contar las matemáticas con rigor, contexto y vocación pública en EL PAÍS. Café y teoremas nació como una propuesta del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) para incluir las matemáticas, habitualmente poco tratadas en las secciones de ciencia de los periódicos, en los medios generalistas. La idea fue recibida con entusiasmo por Patricia Fernández de Lis desde EL PAÍS y comenzamos nuestra andadura con un artículo sobre Ramanujan .

El nombre de la sección surgió de una famosa definición del oficio matemático, del húngaro Alfred Rényi , una de las figuras más influyentes del siglo XX: “Un matemático es una máquina que transforma café en teoremas”. Rényi, además de ser una de las figuras clave en el desarrollo de la teoría de la información, defendía una visión viva y humana de las matemáticas, cuyos ingredientes principales eran la conversación, la intuición y el trabajo compartido. Ese espíritu ha acompañado a Café y teoremas desde su inicio.

Desde entonces, hemos abordado una enorme diversidad de temas de las matemáticas puras y de su diálogo con otras ciencias y con la sociedad: desde investigación puntera hasta episodios relevantes de la historia de nuestra disciplina o cuestiones sobre educación. Lo hemos hecho gracias a la generosidad de colaboradores y colaboradoras de todo el mundo, a quienes queremos expresar un agradecimiento profundo. También ha sido fundamental el trabajo de la Comisión de Comunicación del ICMAT, cuyo asesoramiento ha ayudado a mantener el equilibrio entre precisión científica y divulgación accesible.

Pero si algo ha dado sentido a estos 10 años han sido los lectores. A quienes han leído y compartido cada nueva entrega, gracias. Esperamos haber sido capaces de acercar una disciplina que, aunque a veces se perciba lejana, está en la base de buena parte del mundo que habitamos.

Hoy la sección se despide, con gratitud y orgullo. La necesidad de comunicar matemáticas, de explicarlas y compartirlas, sigue más vigente que nunca, y desde el ICMAT continuaremos haciéndolo en dos nuevas colaboraciones: Dimensión Fractal, en eldiario.es, y Entre Teoremas, en ABC.

Ágata Timón García-Longoria es coordinadora de la Unidad de Cultura Matemática del ICMAT.