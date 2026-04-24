El nuevo CaixaResearch Institute consolida Barcelona como centro neurálgico en biomedicina

Barcelona cuenta desde este viernes con el primer centro de investigación especializado en inmunología de España. El CaixaResearch Institute, impulsado por la Fundación La Caixa, se incorpora a un ecosistema biomédico en expansión en la ciudad y refuerza su peso en un ámbito clave para el desarrollo de nuevas terapias. Con una inversión inicial de 100 millones de euros, el centro destinará su actividad al estudio del sistema inmunitario y su papel en enfermedades como el cáncer, las infecciones o los trastornos neurodegenerativos. De momento cuenta con seis grupos de investigación y la previsión es alcanzar entre 30 y 40 en unos seis años.

El CaixaResearch Institute pretende utilizar la inmunología como punto común para estudiar procesos compartidos en patologías distintas. El objetivo es entender cómo funciona el sistema inmunitario en condiciones normales y qué ocurre cuando se desregula, tanto en el inicio como en la progresión de las patologías. “El sistema inmunitario es como nuestro guardián silencioso que mantiene el equilibrio del organismo”, ha sintetizado el presidente del Comité Científico, Josep Tabernero, durante la presentación, que a la vez lo ha catalogado como “uno de los sistemas más complejos y sofisticados de nuestro cuerpo”. El Instituto buscará estudiar bajo un mismo marco patologías que comparten mecanismos biológicos, como el cáncer, las infecciones o los trastornos neurodegenerativos, para avanzar en prevención y tratamiento. “La respuesta del sistema a veces se queda corta y pueden progresar infecciones o tumores; y en otras, se descontrola y reacciona frente a estímulos que no suponen ningún peligro, como ocurre en las alergias y en las enfermedades autoinmunes”, plantean desde el Instituto. Entender estos procesos, añaden, “es uno de los grandes desafíos de la biomedicina actual”.

En este sentido, la ciencia aspira a encontrar fórmulas para restaurar los mecanismos de control del sistema, modular la intensidad de la respuesta y recuperar su capacidad de autorregulación. “No es una tarea sencilla, pero abre la puerta a tratamientos más precisos y duraderos”.

El acto de inauguración, celebrado este viernes en la nueva sede, ha contado con la presencia del Rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, entre otras autoridades. “Queremos que este centro de investigación sea un referente internacional que persigue el progreso de nuestra sociedad”, ha celebrado el Fainé. Durante su inauguración, Fainé ha pedido “mejorar la calidad de vida de las personas”, aunque ha admitido que necesitarán “tiempo” para obtener los primeros resultados. “Tenemos talento, experiencia y recursos, y saldremos adelante”, ha advertido.

Ubicado a los pies de Collserola, enfrente del Museo de la Ciencia, el centro ocupa 20.000 m² y pretende albergar a 500 profesionales, 425 de ellos científicos. El instituto contará ahora con un presupuesto de unos 10 millones de euros destinado a la captación de talento y al equipamiento científico con el propósito de “consolidarse como un centro de referencia en inmunología”. El proyecto cuenta con cinco grupos de investigación, que serán seis en los próximos meses. El objetivo es alcanzar alrededor de 40 grupos en un plazo de entre seis y ocho años y situar la ciencia en el núcleo del debate público. “Con el aumento de las fake news y la democratización de herramientas de IA, una comunicación rigurosa y accesible contribuye a contrarrestar mitos y rumores”, defiende la entidad.

El nuevo centro se suma a una red de instituciones impulsadas por la Fundación, como IrsiCaixa (enfermedades infecciosas e inmunidad), el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO, oncología), ISGlobal (salud global y factores ambientales), el Barcelonaβeta Brain Research Center (alzhéimer) y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu (patologías pediátricas), además del Gulbenkian Institute for Molecular Medicine en Portugal (biomedicina). En conjunto, este ecosistema reúne a más de 1.500 investigadores y supera los 200 millones de euros de presupuesto anual, según datos de la entidad. Barcelona amplía así su red de centros biomédicos en un entorno que ya concentra hospitales, universidades y empresas del sector.

La Fundación La Caixa destina actualmente un 20% de su presupuesto anual (147 millones de euros en 2026) al ámbito sanitario y ofrece convocatorias propias de ayudas a proyectos de Investigación e Innovación en Salud o de fomento del talento investigador, como las becas de doctorado INPhINIT o las de posdoctorado Junior Leader.