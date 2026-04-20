El mito de la catarata de Gibraltar: la catastrófica inundación de un Mediterráneo seco que nunca ocurrió

La mina de sal de Realmonte, en Sicilia, contiene espectaculares formaciones de sal estratificadas depositadas durante la etapa 2 de la crisis salina del Messiniense. La estatua de Jesús fue añadida unos 5,5 millones de años más tarde por mineros que tallaron una catedral en la sal.

Investigadores han creído desde hace mucho tiempo que, hace unos 5 millones de años, un diluvio repentino y masivo inundó un Mediterráneo seco y salino, pero todo indica que no sucedió así

El 6 de octubre de 1970, el buque de perforación en aguas profundas Glomar Challenger regresó al puerto de Lisboa, Portugal, con un cargamento que cambiaría la historia. Durante su viaje de 54 días, el Challenger había perforado 28 agujeros en el fondo del mar Mediterráneo. Las muestras recuperadas apuntaban a una conclusión sorprendente: hace unos 6 millones de años, el mar se había convertido en un desierto: una vasta cuenca árida y salina de más de dos kilómetros de profundidad. Medio millón de años después, el océano Atlántico irrumpió por lo que hoy es el estrecho de Gibraltar y desató la mayor inundación de la historia.

Kenneth Hsü, oceanógrafo y uno de los dos científicos principales de la expedición del Challenger, imaginó la escena de forma vívida en la edición de diciembre de 1972 de la revista Scientific American: “Con una caída de 10.000 millas cúbicas por año, las cataratas de Gibraltar habrían sido 100 veces más grandes que las cataratas Victoria y 1.000 veces más que las del Niágara... Qué espectáculo debió de ser para los hombres simios africanos, si es que alguno se sintió atraído por el estruendo atronador”.

La historia de la catástrofe fue un éxito: David Attenborough rodó un documental sobre ella, y Gibraltar incluso emitió un sello de 5 peniques en el que se representaba la “catarata de 3.000 metros”. Las dos hipótesis —la primera, que el mar Mediterráneo quedó aislado durante un periodo de medio millón de años conocido como la crisis salina del Messiniense, y la segunda, que se restableció tras un diluvio de grandes proporciones a través del estrecho de Gibraltar, denominado inundación zancliense— han sido la creencia convencional entre los geólogos durante más de 50 años.

Sin embargo, recientemente han surgido nuevas dudas sobre todos los aspectos de esta historia, desde el megadesierto hasta el mega-Niágara. Muchos geólogos han defendido una desecación mucho más breve seguida de un rellenado mucho más gradual del Mediterráneo. Algunos piensan que el Mediterráneo nunca se desconectó por completo del Atlántico. “La idea de una megainundación, y los datos que la respaldan, son en su mayoría erróneos”, afirma Guillermo Booth Rea, de la Universidad de Granada, en España.

El giro más sorprendente reciente es que el canal de desagüe, si es que existió, puede que no estuviera ni mucho menos cerca del actual estrecho de Gibraltar, que separa el sur de España de Marruecos. Según sugieren nuevas investigaciones, llevamos 50 años buscando indicios de una megainundación en el lugar equivocado.

Las inundaciones de enormes proporciones aparecen en historias de la mitología y la creación. En una de esas leyendas, Hércules separa dos montañas y crea el estrecho de Gibraltar. L. SONREL / THE BOTTOM OF THE SEA 1872

Un enigma geológico

En el Mediterráneo actual, cada año se pierde por evaporación aproximadamente tres veces más agua de la que se recupera de las precipitaciones y los ríos. El Atlántico compensa la diferencia, suministrando una corriente constante de agua de mar de oeste a este a través del estrecho de Gibraltar. A medida que el agua del mar se evapora, el agua restante se vuelve más salada y densa y se hunde hasta el fondo. El agua densa vuelve a salir del estrecho, de este a oeste, por debajo del agua menos densa que entra. Esta salida evita que la sal se acumule en el Mediterráneo.

Pero, ¿qué pasaría si el estrecho se estrechara o se cerrara por completo? Dado el enorme déficit de agua dulce, el “nivel del mar” en el mar Mediterráneo descendería rápidamente, hasta un kilómetro en 2.000 años. Tal escenario habría parecido ciencia ficción hasta la expedición del Glomar Challenger en 1970.

En el primer lugar de perforación, la broca del Challenger se atascó en una capa muy dura a 200 metros por debajo del fondo del mar. Al día siguiente, Hsü y su coinvestigador principal, William Ryan, del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, descubrieron por qué. “Sacó cubos llenos de grava”, dice Ryan.

Los fondos marinos no suelen contener capas de grava y, cuando lo hacen, se trata normalmente de rocas continentales arrastradas desde la tierra adyacente. Pero esta grava contenía fósiles marinos y rocas, mezclados con cristales de yeso. Los geólogos denominan al yeso “evaporita”, porque en el mundo actual se forma en masas de agua poco profundas que se evaporan —como en el mar Muerto, por ejemplo—. La implicación era sorprendente. “Cuando Ken levantó los cristales de yeso, se volvió hacia mí y me preguntó: ‘¿Crees que el Mediterráneo se secó?”, recuerda Ryan.

La misma historia se repitió en cada parada. Ryan y Hsü encontraron otras evaporitas como la halita (cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa). Los isótopos de oxígeno de las conchas marinas incrustadas en la grava sugerían que estos desafortunados animales habían vivido en una salmuera de la que se había evaporado el 90 % del agua original. Hsü y Ryan también reunieron pruebas de que la colisión de las placas tectónicas africana y euroasiática había elevado la tierra en ambos extremos del mar Mediterráneo, cerrando su antigua conexión con el océano Índico y estrechando la conexión con el océano Atlántico.

Durante la tercera fase de la crisis salina del Messiniense, es posible que la cuenca mediterránea se haya vuelto a llenar con agua dulce procedente del antiguo sistema lacustre de Paratetis. Los niveles altos (morado) y bajos (marrón) del agua de este periodo (hace entre 5,33 y 5,55 millones de años) se muestran en el mapa inferior. Adaptado de W. Krijgsman et al/Nature Reviews Earth & Enviroment 2024

La prueba decisiva salió a la luz después de que terminara la misión Challenger. Otros geólogos descubrieron lo que parecen ser antiguos lechos enterrados de varios ríos que desembocan en el Mediterráneo, en particular el Nilo y el Ródano. Parecía como si esos ríos hubieran desembocado en el Mediterráneo al menos un kilómetro por debajo de sus desembocaduras actuales —algo que solo sería posible si el nivel del mar del Mediterráneo hubiera estado un kilómetro por debajo del nivel global del mar en algún momento del pasado—.

En 1973, una reunión celebrada en Utrecht, Países Bajos, estableció el modelo de desecación como la teoría consensuada. Sin embargo, en los últimos 20 años han surgido numerosas discrepancias. “En la década de 1970, los defensores de la desecación ganaron el debate”, afirma Wout Krijgsman, de la Universidad de Utrecht, “pero hay varios aspectos que realmente no pueden explicar”.

Paradojas en abundancia

En parte, la discrepancia refleja una mejor comprensión de lo que ocurría en la Tierra y en la zona hace 6 millones de años. Desde 1973, la historia que cuentan las rocas, los testigos geológicos y los sondeos sísmicos —y, cada vez más, las simulaciones por computadora— se ha vuelto más detallada y dinámica, con costas cambiantes, puentes terrestres y volcanes, y episodios repetidos de cambio climático.

Además, la hipótesis de la desecación presentaba problemas fundamentales desde el principio. Tomemos como ejemplo las evaporitas: no tienen por qué formarse mediante evaporación, afirma el sedimentólogo y estratigrafista Vinicio Manzi, de la Universidad de Parma (talia). También pueden formarse por precipitación a partir de una salmuera suficientemente concentrada. Esto puede ocurrir bajo el agua, por lo que no es necesario postular que el Mediterráneo se secó por completo.

¿Y los lechos fluviales enterrados? Manzi y sus colegas también pueden explicar eso: el hundimiento del agua salada puede producir corrientes descendentes (“cascadas de agua densa de la plataforma continental”, en jerga geológica) lo suficientemente fuertes como para excavar un cañón.

La idea de un único evento de evaporación también se enfrenta a un problema matemático: el depósito de sal existente es demasiado grande para explicarse por un único evento de evaporación. Representa alrededor del 5 % de la sal de los océanos del mundo (y puede que originalmente fuera del 7 al 10 %). Para acumular tanta sal, el Mediterráneo habría tenido que vaciarse y volver a llenarse unas 10 veces.

De hecho, las pruebas de los depósitos de sal en Sicilia sugieren que algo así ocurrió realmente. Allí, los lechos de yeso se alternan con lechos de esquisto ricos en materia orgánica que podrían haberse formado en periodos en los que la puerta entre el Atlántico y el Mediterráneo estaba abierta. Hay 16 lechos en total, con edades separadas por unos 23.000 años.

Esta periodicidad es bien conocida por los geólogos: es el tiempo que tarda el eje de la Tierra (como una peonza tambaleante) en trazar un círculo completo. Y se correlaciona con los cambios climáticos y los niveles del mar antiguos en todo el planeta. Dado que la supuesta puerta de Gibraltar era tan poco profunda durante este periodo, las fluctuaciones del nivel del mar debidas a este “ciclo precesional” podrían haber abierto y cerrado repetidamente la conexión entre el mar Mediterráneo y el Atlántico.

El eje de rotación de la Tierra se mueve en un círculo lento, completando un ciclo completo aproximadamente cada 23.000 años. Esta precesión del eje influye en el clima, con depósitos de yeso que se precipitan durante los períodos secos y esquisto durante los períodos húmedos. Adaptado de Cosmos at your Doorstep/Revista Knowable

Ese periodo de formación de yeso se denomina ahora “etapa 1” de la crisis de salinidad. La etapa 2 fue un periodo relativamente breve de 50.000 años en el que (según la opinión mayoritaria) la puerta se cerró por completo, el nivel del mar en el Mediterráneo se desplomó y se precipitaron enormes depósitos de halita (cloruro de sodio) del agua del mar. Sin embargo, el grupo de Manzi discrepa enérgicamente y sostiene que la puerta de Gibraltar permaneció abierta, pero se volvió tan poco profunda que el agua fluía a través de ella en una sola dirección —hacia dentro, pero no hacia fuera—, lo que provocó una acumulación descontrolada de sal.

Incluso para los partidarios de la opinión mayoritaria, la etapa 2 no es tan sencilla como parece. Los datos de los isótopos de cloro sugieren que la disminución del caudal no fue uniforme. En su punto más bajo, en el Mediterráneo occidental, el nivel del mar estaba 800 metros por debajo de su nivel actual, mientras que al este de la actual Sicilia era al menos el doble de profundo. Si es así, las partes este y oeste debieron estar separadas por un puente terrestre. De hecho, hay pruebas de que animales africanos cruzaron a Europa durante este periodo.

Los últimos 200.000 años de la crisis de salinidad, denominados etapa 3, han sido los más desconcertantes de todos. La halita dejó de precipitarse y hay pruebas de que durante este periodo hubo una gran variedad de niveles del mar en el Mediterráneo. Los fósiles muy extendidos de un animal parecido a un camarón llamado ostrácodo sugieren que las aguas se volvieron mucho menos saladas, de modo que el Mediterráneo era un lago del tamaño de un mar (de hecho, esta etapa se denomina a veces etapa Lago-Mare). Pero si la puerta de entrada al Atlántico seguía cerrada, ¿de dónde procedía el agua más dulce?

Un artículo de 2025 de Daniel García-Castellanos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ayuda a resolver el enigma. Utilizando una computadora para modelar la erosión, sostiene que el Mediterráneo se fue rellenando gradualmente durante la etapa 3. Los ostrácodos proporcionan una pista sobre el origen. Se originaron en la zona de los actuales mares Negro y Caspio, que en aquella época estaban conectados entre sí, pero no con el Mediterráneo.

Dado que las costas del Mediterráneo estaban recién expuestas y eran muy escarpadas, sus bordes se habrían erosionado rápidamente hacia el actual mar Negro, que en aquella época era un lago de agua dulce mucho más grande llamado Paratetis. La primera conexión entre ambos podría haberse establecido en ese momento. Si es así, el Mediterráneo comenzó a recibir aguas de ríos como el Volga, el Don y el Danubio, que antes no estaban disponibles. Los ostrácodos obtuvieron un nuevo hogar y el Mediterráneo obtuvo un nuevo y vasto suministro de agua que, según la simulación por computadora, elevó su superficie hasta 300 metros por debajo de su nivel actual.

Según Krijgsman, esta interpretación concilia convenientemente las pruebas contradictorias. “En la lucha entre un Mediterráneo desecado y uno lleno”, dice Krijgsman, el artículo de García-Castellanos cumple su función “si uno quiere situarse en el medio y dar crédito a todos por sus observaciones”.

Lo que falta: una megainundación

La bibliografía sobre la crisis de salinidad del Messiniense es muy extensa, pero hay algo que curiosamente brilla por su ausencia. Sorprendentemente, hay muy pocas pruebas directas de la megainundación que supuestamente puso fin a la crisis. El artículo original de Hsü en Scientific American solo le dedica media página y aporta pocas pruebas. Cincuenta años después, Ryan escribió una retrospectiva de 100 páginas; solo tres páginas tratan sobre la megainundación. ¿No debería haber dejado esta extraordinaria inundación huellas muy claras?

Las pruebas actuales son, en el mejor de los casos, ambiguas. Los geólogos han encontrado depósitos sumergidos similares a los de una inundación frente a Malta, pero eso está muy lejos de Gibraltar, la supuesta fuente de la inundación. Además, si el Atlántico se drenó en una cuenca mediterránea casi vacía, entonces el nivel del mar en todo el mundo debería haber bajado unos nueve metros, una antiinundación para compensar la inundación del Mediterráneo. No hay indicios de que esto haya ocurrido, afirma García-Castellanos.

Una reciente expedición de perforación en aguas profundas al estrecho de Gibraltar ha suscitado más preguntas que respuestas. En diciembre de 2023, el JOIDES Resolution, sucesor del Glomar Challenger, volvió a visitar el mar de Alborán, inmediatamente al este del estrecho de Gibraltar. Si el estrecho es la puerta del Mediterráneo, entonces el mar de Alborán es el vestíbulo. Cualquier megainundación que hubiera atravesado el estrecho de Gibraltar también habría atravesado la cuenca de Alborán. Pero Rachel Flecker, de la Universidad de Bristol, Inglaterra, codirectora de la expedición, afirma que no encontraron rastros de la inundación en los testigos que recogieron.

Mientras aún se encontraba a bordo del barco, escribió que los testigos estaban “exquisitamente laminados en una variedad de colores. Esta laminación increíblemente fina requiere condiciones muy tranquilas y de baja energía”. Exactamente lo contrario de una megainundación. Los resultados finales aún no se han publicado, pero Flecker también reporta que no encontraron ninguna capa de sal ni pruebas de que la crisis de salinidad hubiera afectado alguna vez al mar de Alborán.

“La conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo antes y durante la crisis de salinidad del Messiniense no se produjo a través de Gibraltar”, concluye.

¿Cómo es posible? “Una característica que hay que tener en cuenta, y que casi nadie tiene en cuenta, es que la fisiografía actual del Mediterráneo es muy diferente a la del Messiniense”, afirma Booth Rea. “Desde entonces se han abierto grandes cuencas, como la del Tirreno, y han surgido otras regiones, como Sicilia”. Una posibilidad, sugiere, es que la puerta de entrada estuviera en algún lugar al este, a través de un arco volcánico de islas que en su día conectaba África con las Islas Baleares. Otras posibilidades incluyen canales a través de España o Marruecos, que ahora están por encima del nivel del mar, pero que hace tan solo 7 millones de años estaban sumergidos.

Independientemente de cómo sucedió, esta visión moderna de la historia nos enseña una lección: enfatiza el poder no de los acontecimientos dramáticos, sino de los pequeños cambios. Los “gigantes de sal” —es decir, los enormes depósitos de sal como el que se encuentra bajo el Mediterráneo— se han formado en otros momentos de la historia de la Tierra, cuando las cuencas quedaron atrapadas entre dos placas tectónicas. Es probable que sus efectos sobre el clima y la biodiversidad hayan sido enormes: en este caso, el 89 % de las especies marinas exclusivas del Mediterráneo se extinguieron.

Y un ligero aplanamiento del estrecho de Gibraltar (o cualquiera que fuera la verdadera puerta de entrada) podría ser todo lo que se necesitaba para desencadenar estos enormes cambios. “En cierto sentido, esto es más aterrador”, dice Manzi, porque demuestra que “se pueden alcanzar condiciones extremas sin que se produzcan acontecimientos extremos”.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en español, una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos.