Los astronautas del Artemis 2 hablan tras reunirse con su familias en Houston: “Es lo más especial que pasará jamás en mi vida”

Los cuatro exploradores son recibidos con aplausos en la sede de la NASA tras completar su misión lunar

Los astronautas de la misión Artemis 2 hicieron esta madrugada, hora española, sus primeras declaraciones tras regresar sanos y salvos a la Tierra después de completar el primer viaje tripulado a la Luna en medio siglo. Tras encontrarse con sus familias y compañeros de la NASA en la ciudad tejana de Houston (EE UU), hablaron brevemente para destacar su unión y aprecio por la Tierra y la humanidad entre aplausos.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen participaron en un acto en el Johnson Space Center de la NASA, donde compartieron algunas de sus sensaciones. “Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los cuatro hemos pasado. Y ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida”, dijo Wiseman dirigiéndose a sus compañeros desde el escenario en el que comparecieron.

Victor Glover, durante la rueda de prensa en Houston. Michael Wyke (AP)

Glover, el primer astronauta afroamericano asignado a una misión lunar, aseguró por su parte que no ha “procesado” todavía los diez días de este viaje espacial histórico que pasó alrededor de la Luna. Dio las gracias a Dios, a sus familias y a la agencia espacial, a la que agradeció que mantenga intactas sus “cualidades” pese a su cambio de liderazgo.

Le siguió Koch, la primera mujer en viajar a la luna, que reflexionó sobre lo que es una tripulación: “Un grupo que está metido en esto todo el tiempo, que pase lo que pase, rema al unísono en cada minuto con el mismo propósito, que está dispuesto a sacrificarse en silencio unos por otros”. “La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo”, dijo la astronauta, antes de quedarse con la mirada perdida. “Planeta Tierra, ustedes son una tripulación”, concluyó.

Christina Koch, durante su intervención en el evento en Houston, este sábado. Michael Wyke (AP)

Por último, el canadiense Hansen, apuntó a la “experiencia humana” como parte de la misión, al compromiso de la tripulación por vivir con “alegría” y a su “amor” por “contribuir” al trabajo. “Les sugeriría que, cuando miren hacia aquí arriba, no nos vean a nosotros. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más adentro. Estos son ustedes”.

Antes de cerrarse el acto, Wiseman tomó de nuevo el micrófono y tras elogiar al administrador de la NASA, Jared Isaacman, invitó a la sala repleta de colegas a “estar lista” para seguir construyendo la historia espacial tras Artemis 2. “Ustedes, caramba, van a ir, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino, de todas las formas posibles”, le dijo a los compañeros reunidos en el acto en la sede de la NASA.