La NASA celebra el éxito de Artemis 2: “Hace 53 años la humanidad dejó la Luna, esta vez regresamos para quedarnos”

La misión Artemis 2 ha vuelto con éxito de la Luna. Diez días y más de un millón de kilómetros después de abandonar la Tierra, los cuatro astronautas han aterrizado sanos y salvos en las costas del Pacífico, cerca de San Diego, California, de acuerdo con lo planeado por la agencia espacial estadounidense, que ha calificado de “histórica” la misión, en la primera comparecencia de sus principales responsables técnicos ante la prensa tras el regreso de la tripulación.

En una declaración cargada de alusiones al histórico programa espacial Apolo, Amit Kshatriya, administrador asociado de la agencia espacial, ha condensado el plan de Estados Unidos después de Artemis 2, la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde 1972: “Hace 53 años, la humanidad dejó la Luna, esta vez regresamos para quedarnos. Terminemos lo que ellos empezaron y enfoquémonos en lo que quedó pendiente... No vamos a plantar banderas y marcharnos, sino a quedarnos”, ha asegurado en una rueda de prensa en el Jhonson Space Center, en Houston.

Los cuatro tripulantes de la misión Artemis 2 han conseguido romper varios récords: en la nave viajaba la primera mujer en orbitar la Luna, Christina Koch, al primer afroamericano, Victor Glover, y a la primera persona de fuera de Estados Unidos, el canadiense Jeremy Hansen. Los tres junto al comandante, Reid Wiseman, se han convertido en los humanos que más lejos han llegado en el espacio, completando un viaje de casi 10 días que los llevó a 406.800 kilómetros de la Tierra, en su punto más alejado. También han sido los primeros en observar con sus propios ojos algunas zonas de la cara oculta de la Luna. Durante la misión, los cuatro astronautas recorrieron un total de 1.117.800 kilómetros y capturaron más de 7.000 imágenes de la superficie lunar y de un eclipse solar, durante el cual la Luna tapó el Sol desde la perspectiva de Orion. El director del vuelo de entrada en la agencia, Rick Henfling, ha dado más cifras: la nave Integridad y su tripulación alcanzaron una velocidad máxima de casi 40.000 kilómetros por hora y amerizaron a menos de una milla (unos 1.600 kilómetros) del punto previsto.

La NASA ha asegurado que los cuatro astronautas están bien. El comandante, Reid Wiseman, lo ha confirmado desde la cápsula: “Qué viaje. Estamos estables. Cuatro tripulantes en verde”. Se espera que la tripulación regrese al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston hoy sábado. “Están felices y saludables, listos para volver a casa”, ha dicho Henfling.

La primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo también ha probado los sistemas críticos de la nave Orion y su funcionamiento en el espacio profundo, en especial el sistema de soporte vital que proporciona oxígeno y agua potable, así como las comunicaciones, el control térmico y el Módulo de Servicio Europeo, la contribución de la Agencia Espacial Europea, que proporcionó electricidad a la nave Orion.

El escudo térmico de la nave, y cómo iba a aguantar la reentrada en la atmósfera terrestre, era una de las mayores preocupaciones de Artemis 2 tras los daños que sufrió en 2022, en la misión no tripulada Artemis 1. Tras el aterrizaje, el equipo ha asegurado que ha recopilado datos para analizar a fondo su funcionamiento, y varios buzos tomaron fotografías in situ. “Todos respiramos aliviados una vez que la escotilla lateral se abrió, luego nos giramos hacia las familias y las saludamos mientras cada uno de los astronautas salía de la nave espacial y eran llevados a los helicópteros”, ha explicado Rick Henfling sobre los últimos 13 minutos de la misión, el punto crítico de regreso a la Tierra.

Amit Kshatriya ha destacado especialmente el trabajo de los ingenieros en esta reentrada: “Ayer, el director de vuelo Jeff Radigan dijo que teníamos menos de un grado de ángulo para acertar, después de un cuarto de millón de millas a la Luna. Y su equipo lo logró. Eso no es suerte, son mil personas haciendo su trabajo”.

Howard Hu, director del programa Orion, se ha emocionado durante la comparecencia, recordando que de niño era fan de Star Wars, y que el día de ayer fue mil veces mejor que cualquier película. “Y ojalá los niños que están enamorados de la exploración espacial se inspiren en nosotros, especialmente en nuestra tripulación”, ha dicho.

El programa Artemis es el intento de Estados Unidos de regresar a la Luna antes de la llegada de China, que tiene previsto que sus astronautas pisen la Luna antes de 2030 y establecer en la próxima década una base en cooperación con Rusia. El éxito de Artemis 2 inaugura una nueva era de exploración espacial para el país, esta vez como parte de ese ambicioso plan a largo plazo para explotar los recursos lunares, así como para establecer una presencia sostenida en el satélite terrestre como plataforma para llegar a Marte, el gran objetivo de la exploración humana del espacio, según asegura la agencia. El siguiente paso, previsto para 2028, será Artemis 3, la siguiente misión no tripulada del programa que pondrá a prueba la capacidad de acoplamiento de Orion con los módulos de aterrizaje diseñados por empresas privadas como SpaceX y Blue Origin. La agencia espacial espera alunizar a partir de 2028 con la misión Artemis 4.