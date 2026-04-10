El patronato del CNIO elige como gerente a Cristina Navarro Enterría en plena investigación de Anticorrupción

La primera mujer en ocupar este cargo tendrá que solucionar la parálisis desencadenada por la renuncia del anterior gerente del principal centro del cáncer de España

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el mayor centro del cáncer en España, ha acordado este viernes por mayoría absoluta dar el visto bueno al nombramiento de Cristina Navarro Enterría como nueva directora gerente de esta fundación. Es la primera mujer que se pone al frente de esta dirección del CNIO. Sin embargo, el nombramiento se produce en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama que habría podido robar hasta 20 millones de euros en dinero público.

Con esta decisión, el Patronato intenta dar solución a la parálisis desencadenada por la renuncia del anterior director gerente, José Manuel Bernabé, alto funcionario del Estado, que había presentado su renuncia el 2 de febrero después de que una ex compañera le señalase por acoso. El ya exgerente desveló en exclusiva a EL PAÍS detalles sobre la presunta trama corrupta que operó en el centro durante años y que, según sus cálculos, pudo robar hasta 30 millones de euros de dinero público.

En un comunicado, el CNIO ha detallado que Navarro es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, y posee también el título de Experto en Gestión de Servicios Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Es, además, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con las tres especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Funcionaria de carrera, “ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026. Actualmente, es vocal asesora del Ministerio de Hacienda”, explica la nota.

El patronato sostiene que la elegida “reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas” para el cargo. Entre los patronos del CNIO figuran representantes del Gobierno central, cuatro comunidades autónomas con carácter rotatorio, en este caso todas gobernadas por el PP, y varias fundaciones privadas, como Cris Contra el Cáncer, la Fundación BBVA y la Asociación Española Contra el Cáncer.

El CNIO lleva dos años inmerso en una crisis, cuyo punto álgido llegó en noviembre del pasado año, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por el presunto desvío de fondos. A finales de febrero de este año, el patronato aceptó la renuncia de su hasta ese momento director gerente, José Manuel Bernabé. Sobre él pesaba una denuncia por un presunto caso de acoso formulada por Laura Muñoz. Ella presentó su queja un día después de que el patronato la cesase como secretaria general, junto a otros dos altos cargos del CNIO, por su presunta relación con la supuesta trama corrupta.