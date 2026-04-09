El bote de Nutella, iPhones flotando y la crema de Jessica Alba: ¿hay publicidad encubierta en la nave de Artemis 2?

La presencia de marcas en la misión a la Luna obliga a la NASA a desmentir que estén realizando campañas de ‘product placement’ espacial

Un gran golpe de suerte es lo que ha tenido la empresa italiana Ferrero, dueña de Nutella, y Honest, propiedad de la actriz Jessica Alba. Un tarro de crema de cacao y avellanas flotando en la nave Orion y una petición de Christina Koch han llamado la atención estos días de seguimiento lunar.

La astronauta pidió ayuda para localizar entre los productos a bordo uno de su uso personal. “Esto puede requerir algo de investigación”, se la escucha decir durante la retransmisión de la NASA. “Estoy buscando un artículo de higiene específico: la crema Honest”. Su consulta llegó hasta la protagonista de Honey, que compartió su reacción a las palabras de la ingeniera.

Los cortes de vídeo se han viralizado y desatado especulaciones en internet sobre si se trata de publicidad encubierta. El primero fue el de Nutella. El envase giró lentamente, dejando ver el logotipo una y otra vez, antes de perderse en el fondo de la cabina. Era uno de los momentos de mayor expectativa de la misión: justo antes de la maniobra con la que aspiraba a superar el récord de la mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto a la Tierra, establecido en 1970 por la Apolo 13, que llegó a estar a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La NASA ha negado estas teorías. Su secretaria de prensa, Bethany Stevens, aseguró que el menú de la tripulación no responde a “ningún tipo de patrocinio con marcas”. Según la agencia espacial, los astronautas llevaron a bordo una gran variedad de alimentos, entre los que se incluían comidas como tortillas, macarrones con queso, cortes de ternera, huevos revueltos; y alimentos como brócoli y judías verdes.

¿Por qué entra en el menú?

La lista está compuesta exclusivamente por alimentos no perecederos, y la Nutella puede entrar en esa selección. La nave carece de un gran espacio de almacenamiento y de un sistema de refrigeración, por lo que la NASA ha priorizado productos que no se deterioren rápidamente. “Los alimentos no perecederos ayudan a garantizar la seguridad y la calidad alimentaria durante todo su periodo de conservación”, explicó la agencia en un comunicado.

Además, cumple con otro requisito: es fácil de almacenar y manipular. En concreto, esta característica previene que los desechos puedan introducirse en los equipos. En condiciones de microgravedad, la crema de cacao y avellanas no representa ningún peligro.

Móviles para capturar la Luna

Como si fueran fotos vacacionales de un viaje un poco inusual, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hensen han sacado fotos mientras flotaban fuera de la gravedad de la Tierra, en el histórico vuelo espacial. Y lo han hecho con el iPhone 17.

La imagen de este teléfono móvil en su versión plateada que pasa de la mano de Hansen a las de Koch se ha dado gracias al cambio en la política que tiene la NASA sobre productos electrónicos. Esta modificación ha permitido que un par de cámaras Nikon D5 también ingresen en el inventario que hizo la entidad. “Estamos dotando a nuestras tripulaciones de las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, había dicho el jefe de la agencia, Jared Isaacman.

Según Wiseman, hacer una foto con un iPhone puede convertirse en una faena compleja mientras estás flotando al otro lado de nuestro planeta. “Es como salir al patio trasero de tu casa e intentar fotografiar la Luna. Así es como se siente ahora mismo intentar fotografiar la Tierra”, dijo al Centro de Control de Misión durante la transmisión en directo. Para Apple, esta publicidad no tiene precio.