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Ciencia / Materia
Exploración espacial

La Casa Blanca publica la primera foto de la Tierra tomada por Artemis 2 desde la cara oculta de la Luna: “La humanidad desde el otro lado”

El Gobierno estadounidense difunde también una imagen del eclipse solar total que solo han podido contemplar los cuatro tripulantes de la nave Orion al iniciar su viaje de regreso

Imagen de la NASA difundida por la Casa Blanca.NASA/ The White House
Francisco Doménech
Francisco Doménech
Madrid -
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La Casa Blanca ha compartido este martes una de las imágenes más simbólicas de la misión Artemis 2: una pequeña Tierra ocultándose en el horizonte de la Luna, captada desde la nave Orion minutos antes de internarse por completo en la cara oculta del satélite y perder la comunicación con la Tierra, este martes a las 0.44, hora peninsular española. “Humanity, from the other side” (la humanidad desde el otro lado, o desde la cara oculta, en una traducción un poco más libre del inglés), escribió la cuenta oficial de la presidencia estadounidense al difundir la fotografía, tomada por los astronautas de la misión al final de su viaje de ida hacia la Luna.

La escena llega unas horas después de uno de los hitos relatados por la NASA durante la misión. Al internarse la nave en la cara oculta, la Tierra se pone por detrás de la Luna, lo que da lugar a un silencio de radio —la pasada madrugada duró 41 minutos—, que es inevitable porque las ondas de telecomunicaciones no pueden atravesar el satélite y llegar a nuestro planeta. La imagen, que acaba de revelar la Casa Blanca, es la inversa a la mítica Earthrise, que capturaron en 1968 los astronautas de la Apolo 8 —la primera misión tripulada a la Luna— cuando la comunicación se restableció al tiempo que veían la Tierra saliendo por el horizonte lunar.

En la actual misión Artemis 2, en ese tramo de incomunicación, los cuatro astronautas contemplaron regiones de la cara oculta nunca observadas así por seres humanos y batieron el récord de mayor distancia de la Tierra jamás alcanzada por una persona, fijando la nueva marca en 406.771 kilómetros.

En un segundo mensaje, la Casa Blanca ha difundido también una imagen del eclipse solar total observado desde la nave Orion tras haber rodeado la Luna. La fotografía muestra a la Luna ocultando por completo al Sol en una visión que, según la NASA, solo han podido presenciar los cuatro tripulantes de la misión: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. El eclipse duró 57 minutos, mucho más que cualquier eclipse total visible desde la Tierra, y se produjo durante el comienzo del viaje de regreso de la nave Orion.

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