Eclipse solar, más lejos que nadie y vistas inéditas de la Luna: así va a ser una jornada cargada de hitos para Artemis 2

La misión Artemis 2 de la NASA, el primer viaje tripulado hacia la Luna en más de medio siglo, alcanzará su punto álgido cuando sus astronautas contemplen la cara oculta del satélite en la madrugada de este lunes. Y durante ese sobrevuelo lunar, la tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto a la Tierra, establecido en 1970 por la misión Apolo 13, que llegó a estar a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La cápsula Orion ya está en la esfera de influencia gravitacional de la Luna. Entró aproximadamente a las 00.41 de la costa este de EE UU de este lunes, lo que equivale a las 6.41 en la España peninsular y una hora menos en Canarias. En ese momento, la gravedad lunar se convirtió en la fuerza dominante que guía la trayectoria de la nave, superando a la atracción gravitatoria terrestre. El equilibrio entre ambas fuerzas hace que el artefacto funcione como un búmeran y esté siguiendo un rumbo de retorno libre.

El sobrevuelo lunar

En la madrugada de este lunes, los astronautas a bordo de Orion, junto con los equipos de control de la misión en Houston, han realizado una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta de la nave. Una operación que ha durado 17,5 segundos, según ha informado la NASA.

Forma parte de los preparativos para el sobrevuelo a la Luna e incluyó una demostración del traje espacial y su sistema de supervivencia. El atuendo ha sido diseñado para proteger a los astronautas durante las fases dinámicas de la operación, para el amerizaje, o por si ocurre una pérdida involuntaria de la presión de aire dentro de la cabina.

La especialista de misión Christina Koch mira la Tierra desde dentro de la cápsula Orion. AP

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han ensayado a primera hora el acceso a sus asientos, han realizado comprobaciones de fugas y evaluado su movilidad y capacidad para comer y beber con el atuendo que los protege en situaciones críticas.

Las claves de una vista privilegiada

La humanidad llegará más lejos que nunca: Según ha informado la NASA, se espera que para las 19.30 (hora peninsular española) el centro de control de la misión informe a la tripulación de Orion sobre sus objetivos científicos para el próximo sobrevuelo lunar. Poco después (a las 19.56), la nave alcanzará una distancia récord desde la Tierra. Superarán los 400.171 kilómetros de alejamiento desde nuestro planeta, un hito establecido en 1970 por la Apolo 13. Para las 20.10 horas, la misión enviará por audio sus impresiones de la hazaña. Al terminar, configurará la cabina antes de dirigirse hacia la parte menos vista de la Luna.

Un primer vistazo: Se prevé que a las 20.45 se dé inicio a las primeras observaciones. Se espera identificar la cara visible del satélite en este primer momento. Desde la nave podrán verse los sitios de aterrizaje de las misiones Apolo 12 y Apolo 14. También el centro de Mare Orientale , uno de los grandes objetivos científicos de la misión. Esta cuenca, fruto de un impacto, cuenta con una parte en la cara visible y otra parte en la oculta. Aún no ha sido vista en toda su dimensión por el ojo humano.

“Silencio de radio”: A medida que se van internando en la cara oculta, habrá una breve pérdida de señal. Está prevista para las 0.44 horas del martes y durará unos 40 minutos. Después de este tiempo, la Tierra será vista nuevamente por la tripulación y se recuperará la comunicación.

Máxima aproximación a la Luna: Durante el silencio lunar, a la 1.02 horas, la Orion estará solo a poco más de 6.500 kilómetros de la superficie lunar.

Más lejos que nunca: Cinco minutos después, Orion alcanzará su distancia más larga respecto a la Tierra.

Eclipse solar: Aproximadamente una hora después de que la Tierra reaparezca, ocurrirá lo mismo con el Sol: los astronautas tendrán la rara oportunidad de presenciar un eclipse solar y podrán fotografiar la corona solar, tanto en el momento en que el Sol desaparezca como cuando vuelva a emerger tras la Luna. A las 2.35 horas del martes, Orion se adentrará en uno de los momentos más singulares del viaje, cuando la Luna comenzará a ocultar al Sol. Durante cerca de una hora, la tripulación seguirá el fenómeno mientras sobrevuela nuestro satélite, hasta que, a las 3.32, el eclipse solar llegue a su fin.

Todo el evento podrá seguirse en directo a partir de las 19.00 horas, cuando comenzará la retransmisión de la NASA en su canal de YouTube.