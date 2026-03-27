El miedo a las orcas provoca varamientos masivos de delfines en la Patagonia argentina

Un estudio muestra cómo los cetáceos entraron en una bahía poco profunda como respuesta al estrés creado por los depredadores

En septiembre de 2021, se presenció una escena inusual frente al Golfo San Matías, en la Patagonia argentina. La manada de unos 350 delfines avanzaba velozmente hacia la costa. Horas más tarde, desaparecieron. A la mañana siguiente, 52 de ellos fueron encontrados muertos en distintas playas de la Bahía de San Antonio. Dos años después, en 2023, fueron alrededor de 570 delfines los que entraron en esta bahía y comenzaron a vararse uno tras otro en la costa. La escena se repetía, pero esta vez durante el día, ante la mirada de decenas de personas y sin mamíferos muertos. Lo que ocurrió ese segundo año permitió a los científicos del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni comprender qué había pasado en el evento anterior. Para los expertos, los delfines podrían haber estado huyendo de su depredador, las orcas.

Según la bióloga marina Magdalena Arias, ese comportamiento no era natural en los delfines. “Acercarse a la costa y entrar en una bahía tan restringida probablemente sea una respuesta de estrés frente a la persecución de un depredador”, señala la investigadora principal del estudio que ha documentado el caso.

Las orcas y los delfines mantienen una relación típica de depredador y presa. Las orcas suelen rodear a los delfines formando círculos hasta que el grupo queda exhausto. “Hemos documentado cómo los acorralan hacia la costa o los encierran en círculos cuando están lejos de ella, hasta que los delfines se agotan y entonces tienen la oportunidad de alimentarse”, subraya Arias.

Lo que sí resultó novedoso fue el lugar donde podría estar ocurriendo esta estrategia. La Bahía de San Antonio cuenta con una boca de entrada estrecha, de unos cuatro kilómetros, y grandes bancos de arena que quedan expuestos cuando baja la marea. “Es una bahía con amplitudes de marea muy grandes y con bancos de arena que limitan mucho el movimiento cuando la marea baja”, explica Arias. La utilización de esta área geográfica como zona de acorralamiento por parte de las orcas es algo nuevo. No se había visto antes en esta zona”, comenta la investigadora.

La huida hacia la costa

Cuando los delfines detectan a un depredador, pueden cambiar drásticamente su comportamiento. En algunos casos buscan aguas poco profundas para reducir los flancos de ataque. “En zonas costeras hay más ruido acústico y esto puede ayudar a que se camuflen y sean menos detectables”, explica Arias.

Pero esa estrategia defensiva puede convertirse en una trampa. La combinación de bancos de arena, mareas y la fuerte cohesión social de los delfines puede terminar empujando al grupo hacia un callejón sin salida.

Para Natacha Aguilar de Soto, bióloga marina del Centro Oceanográfico de Canarias (IEO-CSIC) y experta externa al estudio, cuando los delfines detectan que su depredador está cerca, inician un movimiento de escape. La costa puede parecer, en ese momento, la mejor opción. “Pueden estar buscando refugio en la bahía con la esperanza de que las orcas no los hayan visto”, sostiene Aguilar.

Para los cetáceos, el sonido es el principal canal de información. Detectar a un depredador a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Sin embargo, cuando cualquier animal, incluido el ser humano, entra en pánico, “las respuestas no siempre son las correctas”, afirma Aguilar.

La experta advierte de que ciertas actividades humanas también pueden desencadenar respuestas similares. “Las interpretan como un depredador”, sostiene. Dos ejemplos destacados son el registrado en Reino Unido en 2008, relacionado con maniobras navales que empleaban sonar, y múltiples varamientos de zifios ocurridos en Canarias por causas similares.

El rompecabezas del 2021

En el primer evento del 2021 los científicos realizaron necropsias a los animales que aparecieron muertos. “Buscamos señales de heridas causadas por embarcaciones, redes o cualquier factor humano”, explica Magdalena Arias. Analizaron la capa de grasa, el estado de la piel y posibles lesiones externas. Después, los órganos internos. “No encontramos anomalías que indicaran enfermedades. Todos los animales estaban en buen estado”, afirma la bióloga.

El hallazgo sugería que los delfines estaban sanos antes del varamiento y que algo repentino había desencadenado el evento. Pero lo que ocurrió seguía siendo un misterio hasta 2023. Detectaron que, a medida que la marea bajaba, los delfines quedaban atrapados en aguas cada vez menos profundas. La manada se dividía en pequeños subgrupos que intentaban escapar por canales estrechos. Algunos lo lograban. Pero el grupo complicaba la huida. “Cuando algunos salían y veían que la manada principal no salía, volvían otra vez para reunirse con el grupo”, recuerda la investigadora.

Durante casi dos horas los animales comenzaron a dirigirse directamente hacia la costa y muchos quedaban varados en la arena. “Se les empiezan a producir calambres y no podían nadar”, recuerda Arias. Los voluntarios comenzaron entonces un esfuerzo colectivo para salvarles la vida. “Las personas los sostenían en el agua y les masajeaban los músculos hasta que podían volver a nadar”, relata. Toda la manada pudo ser reflotada y regresar al mar.

Para los investigadores, uno de los aspectos más importantes de este estudio ocurrió gracias a los ciudadanos. Guardaparques, pescadores, surfistas, operadores turísticos y vecinos comenzaron a enviar mensajes, fotos y videos desde distintos puntos de la costa. “Había gente con una lancha en el agua, bomberos con un dron, guardias ambientales en la playa, todos aportando información”, recuerda la investigadora.

Ese flujo de datos permitió reconstruir la secuencia, desde la aparición de los delfines, pasando por la llegada de las orcas, hasta el desenlace final. “Gracias a esa red de personas pudimos documentar algo que antes nunca habíamos logrado ver desde el inicio hasta el final”, afirma Arias.

Los científicos creen que estos eventos podrían estar relacionados con cambios más amplios en el ecosistema. Muchas poblaciones de mamíferos marinos se están recuperando tras décadas de explotación. “Hay especies que conocemos bien y sabemos que sus poblaciones están creciendo. Pero en el caso de las orcas todavía tenemos mucho desconocimiento”, comenta Arias.

Para los científicos, los varamientos masivos son el resultado de múltiples factores que interactúan al mismo tiempo: la presencia de depredadores, la geografía costera, las mareas y el comportamiento social de los delfines. “Cuando hablamos de estos fenómenos tenemos que pensar en un sistema completo”, concluye Arias. “Los ecosistemas cambian, las poblaciones cambian y eso también se refleja en el comportamiento de los animales”.