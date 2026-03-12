La NASA anuncia que todo está listo para lanzar la primera misión a la Luna en 50 años el 1 de abril

La misión tripulada a la Luna Artemis 2 está preparada para el lanzamiento. La primera oportunidad de despegue es el 1 de abril, según han informado este jueves varios ejecutivos de la NASA en una rueda de prensa. Los responsables han presentado los resultados de los análisis detallados del estado de preparación técnica del cohete SLS y el estudio de todos los riesgos asociados para la tripulación de cuatro astronautas, entre ellos la primera mujer y el primer negro que viajarán al satélite.

“Todos los equipos están preparados para lanzar”, ha dicho Lori Glaze, administradora asociada en funciones. Los planes son sacar el cohete del edificio de ensamblaje y reparaciones hasta la plataforma de lanzamiento el próximo jueves. Después comenzarán ya los preparativos para el lanzamiento. Un día antes, la tripulación entrará en cuarentena para minimizar la posibilidad de que un contagio pueda retrasar la misión.

La primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años tenía previsto haber despegado en febrero. El 2 de febrero, el cohete SLS sufrió fugas de hidrógeno durante la primera prueba de carga de combustible, lo que obligó a revisar las posibles averías y retrasó el lanzamiento. El 19 de febrero se logró hacer un ensayo impecable, pero poco después se detectaron fugas de helio en la segunda etapa del cohete, que tiene una altura de casi 100 metros. Las posibilidades de arreglar los defectos en la misma rampa de lanzamiento eran escasas y complicadas, lo que obligó a trasladar el cohete, de más de 2.500 toneladas, al edificio de ensamblaje de vehículos, lo que retrasó el lanzamiento hasta abril. Tras la reparación de esas fugas de helio, la NASA contemplaba el mes de abril como la próxima oportunidad de lanzamiento. Los días posibles de despegue son el 1, 3, 4, 5, 6 y 30 de ese mes.

Mientras los técnicos se ocupaban de la reparación del SLS, la NASA cambió por completo el calendario de sus próximas misiones a la Luna. El plan fue anunciado por el administrador jefe, el millonario Jared Isaacman, como una forma de aumentar la cadencia de lanzamientos y evitar así los recurrentes problemas técnicos que sufre la lanzadera SLS. La última vez que este cohete despegó, en su primer vuelo, fue en noviembre de 2022, para llevar al espacio la misión no tripulada Artemis 1. Fue unos ocho meses más tarde de lo planeado, debido también a fugas de combustible. El nuevo plan de Isaacman no toca la Artemis 2, pero sí la 3, que ya no aterrizará en la Luna con astronautas, sino que probará el acoplamiento de la nave Orion con la nave de aterrizaje lunar desarrollada por Space X o Blue Origin en la órbita terrestre, en 2027. Y después, en 2028, habría, al menos, una misión tripulada de aterrizaje en la Luna, tal vez dos.

Con este volantazo aumentan las posibilidades de que China gane a Estados Unidos en esta nueva carrera espacial. El gigante asiático sigue fijado en su objetivo declarado de llevar astronautas al satélite en 2030. El gran punto de incertidumbre del plan estadounidense es si la compañía de Elon Musk, Space X, o la de Jeff Bezos, Blue Origin, podrán tener listo el módulo de aterrizaje, así como los cohetes necesarios para llevarlos a la Luna.

Esta semana, el Inspector General de la NASA, una autoridad de fiscalización independiente, puso en duda que los cohetes y módulos de aterrizaje privados vayan a estar listos. El informe se basaba en el los calendarios anteriores, pero también ponían en duda que se pueda aterrizar en el satélite en 2028 con los planes actuales. El inspector general también ponía en tela de juicio la seguridad de los astronautas en caso de que suceda una emergencia en la superficie de la Luna, pues la NASA no tiene forma de acudir a rescatarlos.