Chile en el nuevo orden mundial fue el tema de reflexión en la apertura del año académico de la Usach

El politólogo, exembajador y exministro de Bienes Nacionales, Jorge Heine, imparte su clase magistral en el Salón de Honor de la Universidad de Santiago de Chile.

“El mundo está pasando un momento difícil. Muchos dicen que es la situación más peligrosa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ya que el espectro de una guerra nuclear ha levantado su fea cabeza”, señaló el politólogo y exembajador de Chile en China, India y Sudáfrica, Jorge Heine Lorenzen, en una clase magistral con que se inauguró el año académico en la Universidad de Santiago de Chile, Usach.

En dicha clase, titulada “Los desafíos de Chile en el nuevo escenario político mundial”, el también exministro de Bienes Nacionales” repasó distintos aspectos de la situación internacional ante el Rector suplente Juan Escrig, decanos, otras autoridades universitarias, agrupaciones gremiales, miembros de la Federación de Estudiantes y alumnos de esa casa de estudios. Además, agradeció que la Usach haya relevado el tema “ya que que las universidades no sólo son espacios de generación de conocimientos sino también de reflexión sobre la situación del país y del mundo”.

A una audiencia muy atenta, Heine señaló que en el curso de los últimos seis años el mundo ha pasado por situaciones catastróficas como la peor pandemia desde principios del siglo XX, guerras mayores, migraciones masivas, el auge del crimen organizado, el cambio climático y el calentamiento global. “Eso es lo que se ha denominado la policrisis. Lo que está ocurriendo es lo que Antonio Gramsci decía que ocurría cuando lo viejo muere y lo nuevo no acaba de nacer . El orden liberal internacional dejó de existir y está siendo reemplazado por uno nuevo”, dijo el politólogo a la vez que puntualizó que ese nuevo orden global no tiene reglas y “se permite incluso bombardear una escuela primaria de niñas como pasó en Irán”

Para Heine “el meollo de lo que está ocurriendo es el conflicto de Estados Unidos y China, que es una confrontación clásica entre una potencia hegemónica en declinación y una en ascenso. “Ese país asiático tiene una economía mayor que la de Estados Unidos, que además es abierta y firma tratados de libre comercio. Estados Unidos, en cambio, ya no los firma y tiene una economía más proteccionista”.

El rector suplente de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Escrig, entrega un reconocimiento al politólogo, exembajador y exministro de Bienes Nacionales Jorge Heine, tras su clase magistral en la inauguración del año académico 2026. Aguas Andinas

No alineamiento activo

Para Heine, el mundo ya no está en la época de la globalización sino en una etapa en que la geopolítica ocupa un lugar central. “Estamos frente a una fragmentación del orden global y en el inicio de rivalidades estructurales prolongadas”, señaló y luego se refirió al concepto del no alineamiento activo, que trató junto a Carlos Ominami y Carlos Fortín en su obra “El no alineamiento activo y América Latina: Una doctrina para el nuevo siglo”, editada en 2021.

Ese concepto, explicó, implica que los propios países ponen sus intereses al frente “ y no se dejan mangonear por otro. La diplomacia de victimización ha sido reemplazada por la diplomacia financiera colectiva .

En la práctica, profundizó, el no alineamiento activo es una guía para la acción, “un compás para navegar en las turbulentas aguas del mundo de hoy . La gran estrategia es tantear el terreno , evaluar qué medida Estados Unidos o China ofrecen las mejores alternativas para llevarlas a cabo. El no alineamiento activo permite buscar oportunidades y aprovecharlas al máximo”.

Por último aseguró que los actuales son tiempos difíciles, pero que Chile tiene mucho a su favor. “Tiene una fuerte institucionalidad , una larga tradición política exterior independiente ya que toma sus propias decisiones y no se deja manipular. También tiene la mayor reserva del cobre del mundo, es el segundo productor de litio y posee una gran cantidad de tierras raras, que son claves para las actividades de alta tecnología. Lo que no debemos hacer es entregar el monopolio de la extracción a un sólo país”.