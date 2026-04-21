Los meteorólogos alertan del impacto de la sequía prolongada y piden reforzar la seguridad hídrica

El politólogo, exembajador y exministro de Bienes Nacionales, Jorge Heine, imparte su clase magistral en el Salón de Honor de la Universidad de Santiago de Chile.

Un encuentro convocado por la empresa Aguas Andinas reunió a especialistas para analizar las proyecciones climatológicas de este año y avanzar en soluciones orientadas a la seguridad de abastecimiento, la resiliencia y la gobernanza del agua

Ante un escenario de mayor variabilidad climática, Aguas Andinas convocó a representantes del sector sanitario, académico, de infraestructura y de organizaciones de usuarios del agua para examinar los desafíos en seguridad hídrica y adaptación.

En la jornada participaron el meteorólogo Gianfranco Marcone; el director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, Cristián Schwerter; el director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, Guillermo Donoso; la consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura, Alejandra Stehr; y el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, Luis Baertl. También asistieron representantes de asociaciones de canalistas y de organismos públicos y privados.

En el encuentro, Marcone expuso sobre las proyecciones climáticas para los próximos meses y sus implicaciones. Señaló la necesidad de avanzar hacia una gestión integral de cuenca y de fortalecer el diálogo entre actores con funciones distintas para desarrollar soluciones e infraestructuras adaptadas al nuevo contexto hídrico. Entre ellas mencionó Retorno Maipo, proyecto incluido en la estrategia Biociudad de Aguas Andinas, que prevé el reúso de aguas tratadas para asegurar el suministro en situaciones de sequía extrema y aportar a más de 9.000 agricultores.

El gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, subrayó la importancia de generar espacios de diálogo técnico. “El desafío que tenemos es generar una conversación con distintas miradas, pero siempre apuntando a lo mismo: cómo somos capaces de hacernos más robustos en el acceso a un bien tan esencial como el agua y el saneamiento, sin debilitar los otros usos de este recurso, pensando además en la sostenibilidad de las futuras generaciones en escenarios de mayor estrés hídrico”, señaló el ejecutivo.

El rector suplente de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Escrig, entrega un reconocimiento al politólogo, exembajador y exministro de Bienes Nacionales Jorge Heine, tras su clase magistral en la inauguración del año académico 2026. Aguas Andinas

Como contexto, Marcone advirtió de la intensidad del escenario climático: “Los tres primeros meses de este año están entre los cinco más calurosos de la historia; es probable que 2026 se ubique entre los años más cálidos registrados”. Añadió que la evolución del fenómeno de El Niño será determinante para las precipitaciones y otras actividades.

Durante el panel, Donoso y Stehr abordaron la necesidad de reforzar la gestión de cuenca y su vínculo con la equidad hídrica y las decisiones de inversión. “Más que una crisis hídrica, en Chile hay una crisis de gobernanza. Con mejor gobernanza habría menor vulnerabilidad social y ambiental”, señaló Donoso. Stehr añadió: “Debemos centrarnos en la seguridad hídrica y en la planificación del territorio. Es necesario implementar los planes existentes con infraestructura multifuncional”.

Baertl destacó la relevancia de las alianzas, como la suscrita con Aguas Andinas en 2021: “el diálogo sincero, honesto, los proyectos y el trabajo en conjunto es fundamental. Hoy hemos logrado administrar el río de manera coordinada, dándole resiliencia a la ciudad”, destacó.

Por su lado, Schwerter se refirió a los desafíos de infraestructura en Santiago y a las medidas para reforzar la seguridad hídrica. “Habrá periodos de normalidad y otros más críticos. Retorno Maipo está diseñado para operar en sequía extrema y busca equilibrar el abastecimiento de la ciudad con otros usos del agua en la cuenca”, explicó.

El encuentro concluyó que la respuesta al escenario climático requiere no solo inversión e infraestructura, sino también acuerdos, gobernanza y mayor coordinación entre autoridades, sector sanitario, ámbito académico y usuarios del agua.