Pablo Longueira: “En Chile hay una derecha que cree que tiene una supremacía moral...es lo mismo que le ocurrió a la izquierda”

En ‘De esto se habla’, el programa del diario EL PAÍS y radio ADN, el exsenador y exministro de Sebastián Piñera analiza el inicio de la Administración de José Antonio Kast y su megarreforma. De su sector, señala que “no tiene un vínculo social con el Chile real”

Pablo Longueira, una de las figuras icónicas de la UDI, exsenador y exministro de Economía en el primer periodo de Sebastián Piñera (2010-2014), desmenuza el arranque del Gobierno de José Antonio Kast en una nueva entrega del programa De esto se habla, una producción del diario EL PAÍS y Radio ADN, conducido por Ana María Sanhueza y Aldo Schiappacasse. Es crítico de que el Gabinete tenga pocos ministros políticos, cuestiona el diseño original del Ejecutivo “porque no va a durar” y dice que le sorprende “el nivel de improvisación en seguridad”. Además, señala que hoy la derecha “no tiene un vínculo social con el Chile real”. Y, sobre el plan económico de recorte fiscal de 6.000 millones de dólares, afirma que “si no se saca este plan, se acabó el Gobierno”. También anuncia que este viernes iniciará su campaña para ser presidente de la UDI, y adelanta que, dentro de tres años, quiere postular para ser alcalde de Conchalí.