Día del Trabajador 2026 en Chile: cómo funcionan los supermercados y centros comerciales en el feriado irrenunciable

El comercio modifica sus horarios para el 1 de mayo para cumplir con la ley laboral que establece una jornada de descanso para todos sus empleados

Este viernes 1 de mayo de 2026 se conmemora un nuevo Día Internacional del Trabajador, en una jornada especial para el funcionamiento de la economía de Chile. Este día es considerado como un feriado irrenunciable, lo que obliga al comercio a cerrar sus puertas para ofrecer una jornada de descanso para todos sus empleados. Este cierre afecta a supermercados, centros comerciales —conocidos también en el país sudamericano como malls— y las tiendas por departamentos —el retail—, que deben adaptar sus horarios de funcionamiento.

Los otros feriados irrenunciables del calendario chileno para este año son el 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército), el 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo) de cada año. El resto de los días festivos no consideran las jornadas libres para los trabajadores del comercio, por lo que las tiendas funcionan con normalidad o en el horario tradicional de los fines de semana.

Los negocios que no cumplan con la entrega de este feriado para sus trabajadores arriesgan multas, las que se establecen de acuerdo a la cantidad de empleados de la firma. Las sanciones pueden ir desde las 5 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a 349.445 pesos (391 dólares) hasta las 20 UTM, equivalentes a 1.397.780 pesos (1.565 dólares).

Cuándo cierran sus puertas los supermercados y ‘malls’

El Código del Trabajo establece que el feriado irrenunciable para el comercio comienza el jueves 30 de abril a las 21.00 horas (hora chilena) y finalizará el sábado 2 de mayo a las 6.00 horas. Aquello implica que todos los supermercados o centros comerciales (excepto los cines y restaurantes) deben mantener sus puertas cerradas a partir de la noche del jueves, durante todo el día viernes y hasta la mañana del sábado, cuando pueden levantar sus cortinas con normalidad. Algunas cadenas de supermercados como Líder, de la compañía estadounidense Walmart, ha anunciado que sus locales funcionarán el jueves hasta las 19.30 horas, mientras que sus locales Express cerrarán esa misma jornada a las 20.00 horas. Los locales de Jumbo y Santa Isabel, de Cencosud, funcionarán el jueves hasta las 19.30 horas.

Qué funcionará durante el feriado irrenunciable

La legislación laboral permite que durante los feriados irrenunciables funcionen los clubes; restaurantes; establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets); locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos; casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados; establecimientos de venta de combustibles; farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria; y tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.

Las farmacias de turno del 1 de mayo

Las farmacias ubicadas en tiendas o centros comerciales no abren las puertas durante el feriado irrenunciable, aunque hay dos tipos de locales que sí atienden al público en esta jornada. Se trata de las farmacias de urgencia —que funcionan las 24 horas al día— y las farmacias de turno —los locales autorizados para funcionar por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de cada región—. Los usuarios que necesiten comprar medicamentos de forma urgente pueden revisar la disponibilidad de farmacias abiertas por el día en la plataforma de búsqueda especial del ministerio de Salud.