Kast busca contener el gasto público, mientras impulsa una megarreforma que bajará la recaudación fiscal

El proyecto con el que el Gobierno de derecha pretende reactivar el crecimiento choca con las dudas de economistas y de la oposición por su impacto sobre ‘la billetera’ de Chile

La megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast, llamada Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, enfrenta una ola de críticas ante la posibilidad de que agudice el estrés fiscal en Chile, lo que sería contradictorio con la promesa del presidente de derecha de equilibrar las finanzas públicas del país a través de un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. El informe financiero del proyecto legislativo, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), advierte que el impacto de algunas de sus más de 40 medidas, como la rebaja gradual del 27% al 23% de los impuestos a las empresas y un crédito tributario para el empleo, provocaría una caída en los ingresos del Estado y que estos efectos solo se compensarán a partir de los 10 años desde la puesta en marcha de la iniciativa.

Economistas, como Andrea Repetto, académica de la Universidad Católica, observan en la megarreforma una propuesta altamente riesgosa para las arcas fiscales. En una entrevista con Tele13 Radio, Repetto dijo que el Gobierno está “reduciendo de una manera muy importante a través de un conjunto muy amplio de medidas y está apostando que el crecimiento va a ser capaz de recuperar esa recaudación perdida”. Su consejo es descartar algunas de la medidas planteadas en la ambiciosa iniciativa: “Para una reforma de estas características, un Gobierno debe demostrar que la puede financiar y, si la quiere financiar con la reducción del gasto, ¿no es lo mejor hacer la reducción del gasto primero?“, se pregunta Repetto.

Para Stephanie Griffith-Jones, exvicepresidenta del Banco Central de Chile, si este plan es sacado adelante, “va a dejar un hoyo grande en las arcas fiscales, a cambio de un posible aumento de crecimiento en el futuro, en un futuro mediano o lejano”, indicó a Radio Universidad de Chile. El exbiministro de Economía y Energía del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), Álvaro García, señaló a Cooperativa que este proyecto está basado en cálculos de crecimiento “excesivamente optimistas”.

Kast, que llegó a la Presidencia bajo la promesa de encabezar un Gobierno de emergencia, pretende que la batería de medidas contenidas en su bullado Plan de reconstrucción eleven a unos 8,2 puntos el Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 10 años, según el informe de impacto regulatorio del texto. El miércoles, el mandatario dijo que el texto, en caso de aprobarse, marcaría “un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria”.

Algunos políticos de la oposición, como el jefe del Partido Comunista, Lautaro Carmona, han asegurado que la reforma beneficiaría a los ricos. Pero Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, ha defendido el proyecto, negando que esté pensado para la clase adinerada. En cambio, el jefe de Hacienda ha señalado que generará un aumento de la recaudación porque mejorará el sistema regulatorio, lo que también tendría un impacto positivo en la inversión.

Jorge Rodríguez Cabello, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), aseguró a La Tercera que la megarreforma “pone una complicación adicional, porque este Gobierno tiene un punto de partida bastante complejo: el déficit estructural del año pasado fue 3,6 puntos del PIB y si quiere llevar ese déficit estructural a cero en 2030, son aproximadamente US$12.000 millones y lo que hace este proyecto es agregarle alrededor de US$2.000 millones adicionales que necesita financiar”.

En Chile, la derecha criticó ampliamente el déficit fiscal dejado por el Gobierno de Boric, al punto de que en plena transición presidencial fue un motivo de tensión entre el presidente de izquierdas y Kast. Pero el deterioro de las cuentas fiscales no es un fenómeno reciente, sino que se acentuó en los últimos años. En 2007, cuando el país vivió uno de sus mayores superávits la deuda bruta apenas llegaba al 3,9% del PIB, lo que fue aumentando gradualmente hasta alcanzar en 2025 un 43,3%. Ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que superará el umbral del 45% para 2028 y seguiría en incremento hasta un 49,2% en 2031. En su cálculo, el organismo no contempló los planes económicos ni fiscales de Kast.

El proyecto para salir del estancamiento del PIB es presentado por La Moneda al Congreso cuando la economía y el empleo figuran como la principal preocupación de los chilenos, dejando atrás otras prioridades como la seguridad, según encuestas. La actividad económica anotó un alza del 2,5% en 2025 y, según el Banco Central de Chile, rondaría entre el 1,5 y 2,5% para este 2026. En febrero, la actividad se contrajo un 0,3% interanual.

En el último mes, el foco de las angustias ciudadanas ha estado en el repunte de la inflación ocasionado después de que el Ejecutivo decidió no echar a andar un mecanismo que amortigua los precios de los combustibles -disparados por la guerra de Irán- y así no incrementar la deuda pública que alcanzó un 43,3% en 2025. El ministro Quiroz justificó que no haber traspasado directamente los costos de las energías a los chilenos representaría una carga de unos 200 millones de dólares semanales para las arcas del país.

El Gobierno no solo ha tomado esta medida para aliviar la estrechez fiscal heredada del Gobierno de Boric, sino que también ordenó una rebaja del 3% en el gasto de los ministerios, a excepción del encabezado por Trinidad Steinert, el de Seguridad. Según el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, de los 3.000 millones de dólares de recortes fiscales comprometidos por el Ejecutivo para este 2026, ya se han ejecutado 1.980 millones a través de rebajas administrativas.

A los ajustes en las carteras se ha sumado una sugerencia de Hacienda a ministerios de descontinuar programas, como el de Alimentación Escolar (PAE), en el marco del Presupuesto de Chile para 2027. La idea, que se dio a conocer por un oficio divulgado por La Tercera, desató una polémica. En la minuta de la Dipres se indica que el proceso de formulación presupuestaria para el próximo año “marca un hito en la gestión de las finanzas públicas, donde la Dipres iniciará este ciclo bajo un nuevo paradigma: la primacía del mediano plazo sobre el criterio del corto plazo. Históricamente, la programación financiera se ha estructurado como un resultado inercial de la discusión presupuestaria de corto plazo”. Sin embargo, Quiroz ha descartado que eliminarán cualquier programa.