El freno a la ampliación del centro cultural GAM abre un frente político al Gobierno de Kast

El icónico Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en el corazón de Santiago, no está terminado. Desde hace siete años que, por distintos motivos -inundación, estallido social, pandemia, entre otros-, la segunda etapa del edificio diseñado por el arquitecto Cristián Fernández está varada. A comienzos de marzo, sin embargo, hubo una señal de esperanza para la comunidad. Tras finalizar el proceso de licitación en la recta final del Gobierno del izquierdista Gabriel Boric, se reactivó la construcción del edificio restante, que ampliaría la superficie de 22.000 a 37.000 metros cuadrados. El mayor atractivo sería una gran sala para artes escénicas con tecnología de punta y capacidad para 2.500 espectadores, otorgándole una estampa de categoría mundial al espacio dedicado a la cultura. Pero los trabajos duraron poco: 45 días después, el recién asumido Gobierno de José Antonio Kast paralizó las obras argumentando falta de presupuesto para un proyecto millonario en un contexto de estrechez fiscal heredado de la Administración anterior. Desde entonces, se ha instalado un debate público sobre la decisión, donde el grueso del mundo de la cultura y la oposición ha criticado la falta de visión del Ejecutivo. Incluso la constructora a cargo del proyecto lo ha criticado por “sembrar un manto de dudas sobre el proceso de adjudicación”.

El revuelo comenzó el pasado 16 de abril, cuando el ministerio de Obras Públicas (MOP) envió un oficio a la empresa constructora GAM Moller PVC SPA, quienes se habían adjudicado el proyecto, para notificarle que no seguiría adelante debido a la situación presupuestaria. “Este contrato fue licitado por 72.000 millones y adjudicado por 114.000 millones, bastante más, a pocas semanas del cambio de Gobierno”, cuestionó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. El contrato establecía un plazo de ejecución del proyecto de 750 días en el epicentro neurálgico de la capital chilena. El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, detalló que los pagos establecidos eran por tres años: 40.000 millones el primer y el segundo año, y los 34.000 millones restantes, el tercero, pero que el presupuesto de Cultura para este año -aprobado durante la Administración de Boric- solo contaba con 20.000 millones para el proyecto este 2025.

El subsecretario del MOP, Nicolás Balmaceda, sostuvo en El Mercurio que la ampliación del GAM fue adjudicada “dos meses antes de terminar el Gobierno del presidente Boric” y que sus trabajos “comenzaron pocos días antes de asumir el presidente Kast”, lo que “le iba a costar al Estado 114.000 millones de pesos, con un costo en exceso de 40.000 millones respecto del presupuesto oficial”. Sus palabras no fueron bien recibidas por el consorcio de las constructoras Moller & Pérez Cotapos, y De Vicente Constructora (DVC). En el mismo periódico, Vicente Bertrand, presidente de Moller, Pérez y Cotapos, cuestionó al Ejecutivo por “sembrar un manto de dudas sobre el proceso de adjudicación”.

“Para que el señor subsecretario se eduque en el tema”, Bertrand detalló que la licitación se extendió por cerca de un año y medio y que en el proceso, cinco empresas fueron precalificadas, pero en junio de 2025 solo el Consorcio GAM Moller DVC SpA presentó una propuesta económica y técnica, la que fue aprobada a finales del año pasado. “Si el Estado decide poner término anticipado a un contrato, está en su derecho; basta con decir que tienen otras prioridades y que no cuentan con los recursos para seguir adelante. Pero el hecho de que el Estado tuviera un presupuesto de 72.000 millones, no significa que la obra costara eso”, añadió.

El ministro Arrau al ser consultado sobre las críticas de la empresa, insistió en que el Gobierno de Boric generó el problema al “adjudicar una obra que no tendría factibilidad presupuestaria”. “Si hubiese sido tanta la urgencia de hacer esta obra, tuvieron cuatro años para retomar la obra, pero justo la última semana se adjudica”, dijo en el programa Tolerancia Cero, en CNN Chile.

Hasta ahora, el avance de la segunda etapa del GAM es de 45%, principalmente heredado de los trabajos realizados entre 2015 y 2018, correspondientes a la obra gruesa. Una de las críticas a la decisión del Gobierno de Kast es que ya se han invertido miles de millones en el proyecto y que, con la paralización, lo avanzado se va a deteriorar con el tiempo. De hecho, parte del argumento del consorcio para fijar el presupuesto necesario, fue que se asumió “un riesgo técnico y constructivo especialmente relevante, al tratarse de una obra inconclusa, producto del término anticipado derivado de la insolvencia del contratista anterior, en el año 2018”, apuntaron a La Tercera. Además, como señaló el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, independiente de centroizquierda, ahora que se pone término al contrato, el Estado debe “desembolsar cerca de 6.000 millones de pesos solo en compensaciones”.

En medio de la controversia han sugido algunas propuestas para continuar la obra, como la del parlamentario e integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Ricardo Neumann, del partido de derecha tradicional UDI, que planteó considerar un nuevo modelo de financiamiento para la infraestructura cultural, basado en la colaboración entre el Estado, el sector privado y la filantropía, según Emol.

El exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, planteó en una carta a El Mercurio que, por mucho que se esgriman razones técnicas y financieras, “la (i)lógica tras esta decisión es política”. Cuando se dio a conocer la noticia de la paralización de las obras, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes argumentó que la situación respondía a un escenario fiscal “heredado de la Administración anterior, que ha obligado a priorizar el uso de los recursos públicos en ámbitos como el fortalecimiento de los beneficios sociales y otras necesidades”. Velasco auguró que “las pérdidas evitables” se multiplicarán cuando un futuro Gobierno retome las obras, “(¿acaso alguien puede pensar que una de las esquinas más emblemáticas de la República quedará abandonada y tapiada para siempre?), porque la estructura estará deteriorada, y los estudios técnicos, obsoletos”. La exministra de Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Boric, Carolina Tohá, por su parte, planteó que la decisión de abandonar las obras “es propia de Estados poco confiables donde los compromisos no se cumplen. A Chile lo ha hecho respetable lo contrario y lo están dilapidando”.

La Corporación Centro Cultural Gabriel Mistral respondió a la paralización de las obras asegurando que buscarán nuevas fórmulas y articulaciones que permitan construir la Gran Sala. “Vamos a apoyar al ministerio y las autoridades en cualquier búsqueda de soluciones”, dijo este fin de semana al Diario Financiero la directora del GAM, Alejandra Martí. La próxima semana un puñado de productoras acudirán a ver los avances de la Gran Sala para pensar de qué manera montar un escenario temporal y provisorio. Es una manera de ser creativo respecto a este momento. Inyectando una bocanada de autismo al debate, Martí aseguró que esperan tener algo listo en esa línea para el próximo año y que muchos festivales importantes nacieron así.