Quiénes son los candidatos que compiten contra Michelle Bachelet por la secretaría general de la ONU

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha iniciado su camino para alcanzar la secretaría general de Naciones Unidas. La socialista, que es postulada por Brasil y México luego que la Administración de derecha de José Antonio Kast quitara el respaldo del Gobierno chileno, ha sido la primera de los cuatro postulantes en presentar sus propuestas en un diálogo interactivo celebrado este martes en Nueva York. La carrera por alcanzar el liderazgo de la ONU es larga y finaliza en los meses de julio y agosto de 2026, cuando la Asamblea General defina al sucesor del actual jefe del organismo multilateral, el portugués António Guterres, en el período 2027-2031.

Bachelet compone una lista de candidatos registrados que es completada por la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi y el senegalés Macky Sall. Aunque no existe una norma específica que defina una rotación entre los orígenes de los secretarios generales de la ONU, hay una tradición que define que este año el elegido debe ser de América Latina. A ello se suma la posibilidad de elegir a la primera mujer a la cabeza del organismo, lo que reduciría las opciones principales entre Bachelet y Grynspan.

En una primera etapa el Consejo de Seguridad debe elegir a uno de los candidatos, el que será recomendado a la Asamblea General, que realiza la elección final. En el Consejo hay un listado de países, entre ellos las grandes potencias mundiales, que tienen el poder de vetar a algunos de los postulantes. Esta fase es una de las más complejas para la candidatura de Bachelet, ya que está expuesta a un eventual rechazo de Estados Unidos. Tanto esta posibilidad como la presunta fragmentación de postulaciones de Latinoamérica han sido usadas como argumentos por el Ejecutivo de Kast para quitar su respaldo a la exmandataria progresista.

Rebeca Grynspan

Rebeca Grynspan en la sede del organismo internacional en Nueva York. Manuel Elías (EFE)

La candidatura de Rebeca Grynspan fue anunciada el 5 de marzo por el Gobierno del entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. El mandatario dijo que la economista contaba con todo el apoyo del Ejecutivo y las “fuerzas políticas” del país centroamericano. Grynspan es secretaria general de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). En su extensa carrera política y diplomática ha ocupado cargos como ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos; ministra Coordinadora del Sector Económico y del Sector Social del Gobierno; y vicepresidenta segunda de Costa Rica durante la Administración de José María Figueres (1994-1998). Entre 2006 y 2010 fue directora regional para América Latina y el Caribe de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en 2010 fue nombrada como administradora asociada del mismo organismo. En 2014 fue elegida como secretario general iberoamericano, puesto que dejó en 2021 y en el que fue sucedida por el chileno Andrés Allamand.

Rafael Grossi

Rafael Grossi saludando Annalena Baerbock, durante una reunión. Mark Garten/ ONU (EFE)

La postulación de Grossi, un diplomático de carrera con 40 años de experiencia, fue anunciada en noviembre de 2025 por el Gobierno del presidente argentino Javier Milei. Es director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), un organismo multilateral que promueve el uso seguro de la tecnología nuclear. Grossi ha ocupado varios cargos, en su mayoría relacionados con el uso de la energía nuclear y el desarme. Entre 2002 y 2007 fue jefe de gabinete en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Como diplomático de carrera, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, donde ocupó puestos como el de jefe de Cancillería en la Embajada ante Bélgica y Luxemburgo entre 1998 y 2002 y el de representante de la Argentina ante la OTAN entre 1998 y 2001. Entre 2013 y 2019 fue embajador de Argentina en Austria, un cargo que sostuvo durante las Administraciones de la peronista Cristina Fernández (2007-2015) y el conservador Mauricio Macri (2015-2019).

Macky Sall

Macky Sall en Kigali, Rwanda, el 18 de diciembre. Jean Bizimana (REUTERS)

Es el único postulante que no proviene de alguna nación de América Latina. Fue presidente de Senegal entre 2012 y 2024. También ejerció como primer ministro de su país entre 2004 y 2007, además de ser presidente de la Asamblea Nacional entre 2007 y 2008. Entre 2022 y 2023 fue presidente de la Unión Africana, una entidad que reúne a 54 estados africanos para promover la unidad y el desarrollo del contiente. Su candidatura ha quedado debilitada justamente por la falta de un apoyo oficial de la Unión Africana, además de la rotación tradicional que ubica al nuevo secretario general en Latinoamérica.