La policía chilena detiene a tres estudiantes universitarios por la agresión contra la ministra Ximena Lincolao

Los arrestados son alumnos de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. El Gobierno de Kast solicitará las medidas cautelares más gravosas para los imputados

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo este lunes a tres estudiantes que agredieron a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de José Antonio Kast, Ximena Lincolao, el 9 de abril en la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, a unos 850 kilómetros de Santiago.

Los arrestados son dos hombres y una mujer (una exdirigente estudiantil, según T13), alumnos de las carreras de Historia, Bioquímica y Antropología de la UACh. Serán imputados durante una audiencia de formalización, en el juzgado de garantía de Valdivia este lunes, en la que se les comunicará que son investigados por el delito de atentado contra la autoridad.

El Gobierno de Kast presentó una querella criminal a través del ministerio de Seguridad, que encabeza Trinidad Steinert, en contra de los presuntos responsables de la agresión a Lincolao, la cual sucedió durante una manifestación de un grupo de estudiantes que la empujaron, lanzaron agua, insultaron y golpearon su coche después de que había participado en la inauguración del año académico de la Universidad Austral. La Administración de derechas dijo que a la autoridad y a sus acompañantes les “impidieron el egreso” del establecimiento por más de dos horas y que hubo “un intento de diálogo gestionado por el rector Egon Montecinos con tres representantes de la Federación Estudiantil de la universidad para intentar lograr la salida de las autoridades, lo que no prosperó”.

En un comunicado, el ministerio de Seguridad confirmó que formará parte del proceso judicial para “buscar que los responsables obtengan las penas más gravosas” y que concurrirán a la audiencia de formalización de cargos este lunes. Trinidad Steinert dijo que solicitarán las medidas cautelares más gravosas para los imputados.

Ximena Lincolao durante su visita a la Universidad Austral de Chile, el 9 de abril. UACh

La ministra de Seguridad señaló que, aunque entiende que las manifestaciones son un derecho legítimo, lo ocurrido fue un ataque contra una secretaria de Estado y que ese tipo de hechos no serán permitidos en la Administración de Kast. “Como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia”, dijo Steinert.

Lincolao estuvo con reposo después de la agresión. Según la portavoz del Gobierno, Mara Sedini, “la ministra recibió bastantes golpes, nada de gravedad, pero fue muy fuerte, muy violento todo”.

Las órdenes de detención fueron ejecutadas durante la madrugada por la policía, luego que los tres estudiantes fueran identificados. Tatiana Esquivel, fiscal regional de Los Ríos, en Valdivia, dijo sobre la agresión a Lincolao que “estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas” y que han “actuado con celeridad para identificar a los responsables”.