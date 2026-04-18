Boric advierte en España: “La democracia no es un estado natural de las cosas. Tenemos que cuidarla, es frágil”

Gabriel Boric ha elegido la IV cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada por líderes progresistas en Barcelona, para salir por primera vez de Chile desde que abandonó la presidencia el pasado 11 de marzo. El exmandatario de izquierdas ha alertado esta mañana que el mundo está en un momento de inflexión y que ve con preocupación cómo la desafección ciudadana está siendo aprovechada por proyectos autoritarios y, muchas veces, a costa de las libertades y de la dignidad humana. “La democracia no es un estado natural de las cosas. Tenemos que cultivarla día a día, cuidarla, es frágil y requiere de conciencia y de mucho trabajo de responderle a nuestros pueblos”, ha señalado en la cita que ha reunido al anfitrión, el presidente de España, Pedro Sánchez; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la de México, Claudia Sheinbaum, entre otras autoridades unidas en la defensa de la paz, el orden internacional y la democracia.

El frenteamplista, que ha participado en calidad de cofundador de la cumbre y moderador del evento de los jefes de Estado, remarcó la importancia de que la riqueza se distribuya con justicia, combatir el extremismo y que el espacio digital no sea una selva donde impera la ley del más fuerte. “Queremos no solamente apuntar a quienes son nuestros adversarios porque no queremos hablar y generar miedo. Queremos generar propuestas, esperanzas”, afirmó, ejemplificando que el encuentro era una muestra de ello. También destacó que el foro Global Progressive Movement (GPM), que se ha celebrado estos días en la capital catalana, donde se han reunido más de 5.000 representantes y líderes de partidos progresistas, es otra muestra de fuerza. Entre los expositores han figurado la exsenadora e hija del exmandatario Salvador Allende, Isabel Allende, y la exportavoz del Gobierno de Boric, Camila Vallejo. “Somos mucho más fuertes juntos y durante demasiado tiempo hemos estado separados”, afirmó el expresidente de Chile.

“El mundo está en una vorágine de convulso movimiento, declaraciones todos los días; la guerra se ha vuelto una palabra cotidiana, desgraciadamente. Hay una desafección hacia el Derecho Internacional, hacia el Derecho Humanitario, hacia algo tan básico como el respeto irrestricto a los derechos humanos”, afirmó Boric, quien, citando a Sánchez, advirtió sobre el debilitamiento del multilateralismo, “que parece no dar abasto con las demandas actuales”. Sin citar el nombre de Michelle Bachelet, candidata a liderar Naciones Unidas con el apoyo de México y Brasil —el Gobierno de José Antonio Kast le retiró el respaldo de Chile—, Boric aseguró que el mundo está ante una oportunidad de que una mujer, por primera vez en 80 años de historia, dirija la ONU. “Espero que quienes estamos aquí seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea”, apuntó.

En 2025, la cumbre por la democracia se celebró en Chile, con Boric como anfitrión, a la que acudieron Sánchez, Lula, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Uruguay, Yamandú Orsi. La idea original de Boric, Lula y Sánchez era mejorar la coordinación y cooperación de la izquierda en el mundo, frente a la gran organización que veían en la derecha global. El próximo año, según se ha anunciado este sábado, la VI edición de la cumbre será en México, con Sheinbaum como anfitriona.

Boric, que debe salir del país con permiso del Congreso, realizará el próximo mes un segundo viaje para participar del Berlín Forum Global Cooperation 2026, luego irá al Hay Festival, de Gales, y finalizará la gira de dos semanas con un encuentro en la British Library, en Londres. El expresidente abrió una oficina solo dos días después de que dejar su cargo de presidente, donde lleva a cabo su trabajo “con miras a seguir aportando” al país.