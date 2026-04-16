Los preferidos de Diego Lisoni: “El Barros Luco de Elkika, con laminitas perfectas de lomito y harto queso fundido en una frica. ¡Qué placer!”

Un experto heladero que también disfruta con sabores como el del pollo frito, la sriracha y el ají verde

La carrera del chef Diego Lisoni (Santiago de Chile, 1981) pasó por varios ámbitos de la gastronomía antes de embarcarse hace 11 años en El Taller (Av. Providencia 1467, Providencia), un proyecto centrado en la heladería de autor y con un profundo foco en los sabores que entregan las distintas regiones de Chile. De esta forma, pasó por restaurantes, el mundo del vino, la hotelería y hasta la banquetería. Sin embargo, tras un viaje familiar a Argentina se convenció que se podía hacer una diferencia en la producción de helados y se embarcó en eso. Y mal no le ha ido, porque hace algunos meses abrió un nuevo local el MUT y además siguen proveyendo de helados a diferentes restaurantes de la ciudad. Por estos días, Lisoni acaba de lanzar la nueva carta de otoño de El Taller, con sabores más que interesantes como la Rica Rica de Atacama, la Avellana de Linares o el Calafate de Punta Arenas.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. Me gusta el Tiramisú (Isidora Goyenechea 3141, Las Condes) con sus piscos sour y su carta a prueba de balas. Además, con buena energía siempre. También puede ser El Tigre (Alonso de Córdova 3788, Vitacura), porque tiene comida rica y ofrece una experiencia top. Y aunque abrió hace poco, recomendaría The Loft en el quinto piso del MUT (Apoquindo 2739, Las Condes), que tiene una cocina abierta hasta más tarde.

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. Tengo dos regalones: el chacarero del Lomit’s (Av. Providencia 1980, Providencia), con su churrasco jugosito, porotos verdes frescos y el pan pasado por la plancha. El otro es el Barros Luco de Elkika Ilmenau (Diego de Velásquez 2109, Providencia), con laminitas perfectas de lomito y harto queso fundido en una frica. ¡Qué placer! Y un bonus track: el lomito italiano con ají verde de Soler (Ruta 5 Sur, km. 189, Curicó), un rito intransable con mi familia en época de vacaciones.

Diego Lisoni en su heladería 'El Taller' en Santiago. SOFIA YANJARI

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Siempre es bueno ir a una panadería que tenga atención a público. En esa línea para tomar un desayuno cotidiano me gusta ir a Lo Saldes (Las Tranqueras 990, Las Condes), siempre con pan fresquito y servicio amable. Para una pausa de un café o para trabajar, me gusta Café Bicka (Luis Pasteur 6156, Vitacura), que tiene varios métodos de extracción y donde recomiendo la experiencia del sifón belga.

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Me encanta ir a Le Bistrot de Gaetan (Santa Magdalena 80, local 7, Providencia) por su rica comida y una carta de vinos top, además de un servicio impecable. Otro gran lugar es el Latin del Hotel Marriott (Av. Kennedy 5741, Las Condes), donde la mano y la técnica espectacular de su chef Roberto Vallejos es para sacar aplausos.

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. El Ocean Pacific’s Buque Insignia (Ricardo Cumming 277, Santiago), porque entregan una gran experiencia con sus mariscos frescos, vinos del mundo y el ambiente de su restaurant-museo que es único en Chile. También los llevaría a Doña Tina (Camino Los Refugios del Arrayán 15125, Lo Barnechea), por su ambiente acampado, platos generosos y el aliño bien a la chilena de sus platos.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Sriracha, mostaza en grano y ají verde. Y siempre lista una botella de vino blanco o un buen espumante.

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Romero y orégano de nuestra huerta, semillas de cilantro, paltas, ajo y un aceite de oliva de calidad.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. En general en supermercados. Y cuando alcanzo, compro las frutas y verduras en la feria El Guanaco de Recoleta. También me gusta comprar los quesos en Les Dix Vins (Vitacura 2935, Las Condes).

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Los buckets de pollo frito con coleslaw de la cadena Chicken Love You y la ciabatta de los supermercados Jumbo. ¡Gracias por existir!