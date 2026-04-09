Trinidad Steinert y la salida de la jefa de inteligencia de la policía chilena: “Se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot”

La ministra de Seguridad de Kast dice que no tuvo injerencia en el controvertido retiro de Consuelo Peña, que ha sufrido expresiones vejatorias y que hay intentos “de crear una historia paralela desde el punto de vista amoroso” que no es tal

La ministra de Seguridad de Kast, Trinidad Steinert, ha intentado este miércoles, nuevamente, tratar de dejar atrás la controversia en la que está envuelta prácticamente desde que asumió, hace casi un mes, surgida tras el abrupto llamado a retiro, el 22 de marzo, de la exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, quien era parte del alto mando. La exfiscal ha dicho ante la comisión de Seguridad del Senado que reitera que la salida de la subprefecta general fue una decisión del director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, y que no tuvo injerencia en la determinación. También señaló sentirse incómoda pues ha habido expresiones “vejatorias” hacia ella por parte de “la comunidad y de distintos actores”, que no identificó. “Yo soy una madre y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela (...) desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así”. Y agregó: “Como eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot o algo así. Con esto, quiero cerrar el tema”.

Steinert hizo estas declaraciones ante la comisión parlamentaria, donde acudió para abordar los proyectos de su cartera. El 23 de marzo fue la primera vez que se pronunció sobre la salida de Peña, cuando dijo ante un grupo de diputados que fue “una decisión de la Policía de Investigaciones” y luego, inquirida por la prensa sobre el caso, respondió en un lenguaje coloquial: “Yo ya estoy en otra”. Pero, este miércoles, se vio obligada a volver sobre el tema, luego que el socialista Juan Luis Castro le preguntara: “¿Usted en algún momento, ministra, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI?”.

La ministra de Kast, que renunció en enero a la jefatura de la fiscalía de Tarapacá, en el extremo norte, para sumarse al Gabinete, respondió: “Esta decisión, reitero y como lo señaló el señor Cerna, fue institucional. Alguna injerencia mía, no”. Luego, dijo como fiscal tuvo una trayectoria desde 2005, y que ahora que es parte del Gobierno, enfrenta la “crisis de seguridad” de Chile “con el mayor honor”. “Quiero que efectivamente podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden, que seamos un aporte en la construcción de un país más seguro. Y eso es lo que me interesa y lo que me llama a servir al país y estar hoy acá”.

La controversia arrancó cuando Consuelo Peña, como parte de su labor en inteligencia, ordenó el traslado de cuatro detectives que era muy cercanos a Steinert, con los que trabajó en enero, cuando todavía era fiscal en Tarapacá, en una operación para desarticular a una organización criminal china, el clan Chen. Apenas se convirtió en ministra, pidió explicaciones por la decisión sobre la prefecta al director nacional de la PDI, a quien envió un oficio reservado. La respuesta, redactada por Peña, se le entregó el 19 de marzo a Steinert. Al día siguiente citó a Cerna y el 22, la subdirectora de inteligencia salió de la institución después de 36 años de servicio.

El pasado lunes Cerna se responsabilizó de la salida de Peña, quien era de su máxima confianza. “Quien toma las decisiones en la PDI es este director general”, dijo ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se alineó con la versión dada antes por el presidente José Antonio Kast y su ministra, quienes tienen superioridad jerárquica constitucional sobre él.

El jefe policial fue citado, precisamente, para explicar cómo se produjo la salida de la prefecta y si Steinert fue quien pidió que dejara la institución, algo que no despejó, pese a las preguntas insistentes de los parlamentarios de la oposición. Esto, porque cuando el diputado Jaime Araya, independiente-PPD, de la izquierda moderada, le consultó si en una reunión que tuvo con la ministra, previa al llamado retiro de la prefecta general, si recibió alguna recomendación, exigencia o requerimiento de la secretaria de Estado, Cerna respondió: “Las conversaciones con la ministra, los ministros, diputados y el alto mando, siempre son estrictamente institucionales”, por lo que “están sujetas a reserva. Lo que tiene que ver con institucionalidad, gestión e inteligencia -reiteró- están sometidas a reserva y no son debatibles en el espacio público”.

Previamente, al iniciar su exposición, Cerna dijo, a manera de introducción a los diputados de la comisión de Seguridad, que la PDI es una “institución permanente de la República, integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y todos los que la conformamos, estamos sometidos a un régimen jerárquico, disciplinado, estricto, obediente, no deliberante y garante del Estado de derecho”. Incluso, les recordó que durante el debate parlamentario de la ley que modernizó a las policías, se dijo que “las instituciones policiales tienen una nítida relación de dependencia y subordinación respecto del poder civil”.

Consuelo Peña era de la máxima confianza de Cerna y, en diciembre pasado, la había propuesto para seguir dentro de su alto mando en la PDI. Según ha dicho el senador democristiano Iván Flores, quien denunció su llamado a retiro, la prefecto general “fue dada de baja por hacer bien el trabajo. Da vergüenza llegar a los motivos originales de este despido”. Y agregó que cuando el crimen organizado es la primera preocupación de las autoridades, “sorprende que estén descabezando a la institucionalidad. Esto es un despido completamente injustificado a una de las mejores funcionarias que ha tenido la PDI en la lucha contra el crimen organizado”.