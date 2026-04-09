Los preferidos de Pamela Fidalgo: “Wantanes, arrollados primavera, empanaditas chinas… ¡me gusta todo!”

Sabores intensos, toques asiáticos y bastante picante son cosas que se repiten en lo que le gusta cocinar y comer esta cocinera

Casi tres décadas lleva Pamela Fidalgo desarrollando su carrera en la cocina. Partió en una casa del Barrio Italia a fines de los años noventa donde junto a una socia realizaba servicios de catering para el mundo publicitario, pasando después -en ese mismo lugar- a armar el restaurante El Taller, que en un principio funcionó de manera clandestina pero que más tarde ordenó sus papeles y fue todo un éxito. Luego vendría Alma, un restaurante que sorprendió en la escena gastronómica local por su fusión de comida thai con productos nacionales y que la valió a Fidalgo el premio a la Chef del año 2004, convirtiéndose así en la primera mujer en recibir este galardón. Luego vendría -en el mismo sitio- Santiago Grill y más tarde se haría cargo de la cocina del por entonces muy famoso Coquinaria. Hace cinco años formó Frozen, una compañía de platos preparados congelados que se distribuyen en supermercados y desde hace algunas semanas también abrió Açaí Club (Av. Santa María 6736, Local F, Vitacura), un lugar centrado en preparaciones saludables en base al muy de moda açaí y que espera comenzar a franquiciar prontamente.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. Me encantó la versión chilena de Fogo De Chao (Alonso de Córdova 4355, Local 304, Vitacura). Me parece un lugar rico, con carne de primera y una atención extraordinaria. También me sigue pareciendo una muy buena opción para comer de noche el Ambrosia Bistro (Apoquindo 2730, Las Condes) y si necesito algo así más discreto, más piola, me iría a La Divina Comida (Los Patos 13735, Lo Barnechea) porque siempre está rico y me regalonean cada vez que voy.

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. Me gusta muchísimo el sándwich de brisket del Mr. Tex (Pedro de Valdivia 2153, Providencia), ¡qué onda el sándwich rico! Y también encuentro que siempre es rico comerse un Chacarero o un Barros Jarpa en la Fuente Suiza (Irarrázaval 3361, Ñuñoa).

Pamela Fidalgo en el Açaí Club, este martes. Cristóbal Venegas

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Me gusta mucho Zia Bistro (El Rodeo 13453, Lo Barnechea) y también el Casa Cien (Eliecer Parada 2439, Ñuñoa), que además de quedarme cerca tienen unos huevos fabulosos.

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Para eso me quedo con Fukasawa (Nueva Costanera 3900, Vitacura) porque además de manejarse con los mismos sabores que a mí me gustan, encuentro que es de un lujo máximo. Ahora, para una cena romántica pero un poquito más bohemia, también me encanta Casa Luz (Avenida Italia 805, Providencia).

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. Mira, si son amigos bien de confianza, los llevaría a un lugar que es casi clandestino que se llama Bahía Pilolcura (Antonio Bellet 35, Providencia), que es una tienda de mariscos que en su subterráneo tiene un restaurante pequeñito. Es maravilloso y se comen mariscos muy ricos. Si no, los llevaría al Divertimento Chileno (Avenida El Cerro 722, Providencia), porque con su entorno tan choro y su carta con clásicos de la comida chilena nunca me ha fallado con los extranjeros. También podría ser al Miraolas (Av. Vitacura 4171, Vitacura), porque siempre tienen productos del mar de calidad con los que se puede mostrar lo que pasa en Chile.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Nunca faltan las salsas picantes y también el jengibre, la leche de coco y la salsa de soya.

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Aliños picantes, sal, pimienta y comino.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. Aún disfruto mucho el ir a ferias libres y locales de mi barrio para abastecerme de frutas, verduras e incluso carnes. Para pescados y mariscos la Pescadería Colón (Sebastián Elcano 1116, Las Condes) está muy buena.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Mi gran placer culpable son todos los fritos de la comida china: wantanes, arrollados primavera, empanaditas chinas… ¡todo!