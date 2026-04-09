Las preguntas no resueltas sobre el ‘caso Steinert’ y la sorpresiva salida de la jefa de inteligencia de la PDI

Hola queridos lectores:

Gobernar Chile -y el mundo, por cierto- está siendo difícil. Justamente por ello, por la complejidad de la ciudadanía, las soluciones simples y lineales no parecen servir o así se ha demostrado en el pasado reciente. El presidente José Antonio Kast, de la derecha radical, ganó las elecciones con el 58% de respaldo, en un sistema de inscripción automática en los registros electorales y sufragio obligatorio, lo que lo encumbró como el mandatario más votado de la historia chilena. Pero, ¿esto quiere decir que fue electo para cambiar Chile en diferentes frentes y todo de golpe, como se ha observado en este mes de mandato? Es dudable: los electores han dicho no a las propuestas refundacionales para cambiar la Constitución -el primer proceso liderado por la izquierda en 2022 y el segundo por la derecha en 2023- y parecen haber votado por Kast por la oferta de cambio y por la promesa de que, mediante el ejercicio de una autoridad fuerte, se será eficaz en el combate contra la delincuencia y en levantar la economía. ¿El triunfo de Kast quiere decir que el Chile de las protestas de 2006, 2011, 2019 -molesto y desapegado de sus dirigentes- dejó de existir? ¿De que la ciudadanía cambió rotundamente y dejará, por ejemplo, de exigir transparencia por el solo hecho de tener un Gobierno que busca mostrar carácter? ¿Es hoy, a diferencia de antes, una sociedad pasiva y que busca una autoridad tradicional y vertical?

El Gobierno ha intentado de todas formas dar vuelta la página con respecto al caso Steinert, es decir, la secuencia de hechos que terminaron, tras la llegada de Kast a La Moneda, con la sorpresiva salida de Consuelo Peña, la que era la jefa de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI) y la tercera antigüedad de la institución. Dado los compromisos de campaña del presidente, no se trata de una salida cualquiera, sino del retiro de una especialista que había hecho una gran carrera y que tenía mucho que aportar en un área prioritaria para los chilenos que explican, en buena parte, el triunfo de Kast: el combate contra el crimen.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, como era evidente, el martes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados se cuadró con las versiones públicas que habían entregado sus superiores (el propio presidente y su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert): que él tomó la decisión de remover a Peña. Lo que no despejó fue si Steinert -exfiscal de la República- intercedió o no en su resolución de llamado a retiro de la detective. Si efectivamente lo resolvió en solitario y sin la directriz de la ministra, pese a las versiones que indican lo contrario, ¿por qué lo hizo? ¿Explicó Cerna sus razones para remover a la jefa de inteligencia de su institución? ¿Qué hay ahí? ¿No podemos saberlo porque estamos hablando de materias delicadas que no pueden difundirse o es la excusa para no explicarlo? Tampoco, hasta ahora, sabemos por qué Peña, todavía siendo jefa, decidió trasladar al grupo de policías que estuvo en el caso del Clan Cheng en Tarapacá, que lideró Steinert como fiscal. La PDI habla de “razones formales”, pero ¿eso es todo? Ángel Valencia, el fiscal nacional, ha revelado que Steinert -antes de dejar la institución para irse al Gobierno de Kast- le pidió interceder ante el jefe de la PDI para que el traslado no se hiciera efectivo. Fue la propia ministra de Seguridad la que descartó una trama “desde el punto de vista amoroso” que explique la salida de Peña.

Hay muchas preguntas sin contestar. A diferencia del pasado, la ciudadanía, muy bien informada, exige mucho a sus autoridades (ya lo sabe el Gobierno de Gabriel Boric con el caso Monsalve). No le basta con que Kast, Steinert y Cerna hayan dicho lo mismo cuando un manto de dudas cae sobre el ministerio que tiene a su cargo la proporcionar seguridad a las calles chilenas.

Mis recomendaciones

Les comparto, queridos lectores, algunas de nuestros mejores crónicas, reportajes, entrevistas y columnas publicadas en la última semana.

Esta información exclusiva de Antonia Laborde apunta a uno de los principales problemas que enfrenta hoy el Gobierno de Kast: mostrar contra el reloj cifras que demuestren eficacia en el combate contra la delincuencia. De acuerdo a la información del Equipo Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, los homicidios e intentos de homicidio han subido un 36,8% desde que asumió Kast, en comparación al mismo período de 2025.

Esta semana también publicamos un muy buen perfil de la detective Consuelo Peña. Lo escribió Ana María Sanhueza.

Les recomiendo la lectura de esta columna de Rodrigo Pérez de Arce que analiza cómo Kast ha tenido que darse un baño de realidad. Cuando despertó, la realidad todavía estaba allí , se titula.

No dejen de leer esta entrevista que María Victoria Agouborde le hizo a Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil: “No comparto el concepto de violencia escolar. Esta es una violencia social” , dijo a propósito del debate que nuevamente se ha abierto en Chile tras el asesinato de una profesora por parte de un alumno de 18 años en la nortina ciudad de Calama.

Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos, nuevamente, en una semana más.