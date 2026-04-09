Identificados los tres estudiantes que lideraron la agresión contra la ministra Lincolao, que está en reposo

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de José Antonio Kast, Ximena Lincolao, se encuentra este jueves en reposo tras haber sido agredida ayer por un grupo de estudiantes durante una visita a la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, 850 kilómetros al sur de Santiago. “La ministra recibió bastantes golpes, nada de gravedad, pero fue muy fuerte, muy violento todo”, sostuvo esta mañana la portavoz del Ejecutivo, la ministra Mara Sedini. La Administración de derechas interpuso una querella criminal por atentado contra la autoridad, patrocinada por el ministerio de Seguridad, y calificó lo ocurrido en el centro educativo como un “punto de inflexión” para Chile. Las investigaciones, a cargo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), ya han identificado a los tres estudiantes que lideraron la agresión.

Este miércoles, tras la participación de la ministra de Ciencia en la inauguración del año académico de la Universidad Austral, un grupo de estudiantes la empujaron, insultaron, le lanzaron agua y golpearon el coche en el que salió. Según la querella presentada por el ministerio de Seguridad, los manifestantes “impidieron el egreso” de la ministra y sus acompañantes por más de dos horas, “existiendo un intento de diálogo gestionado por el rector Egon Montecinos con tres representantes de la Federación Estudiantil de la Universidad para intentar lograr la salida de las autoridades, lo que no prosperó”. “Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es una manifestación pacífica, que tiene estándares establecidos, versus estas agresiones. Acá hay grupos ideológicos radicalizados que están de acuerdo con este tipo de situaciones”, sostuvo Sedini esta mañana, sin especificar a quiénes se refería, cuando comunicó la necesidad de descanso de Lincolao por el shock y el estrés.

Para lograr salir, guardias de la universidad y agentes de la PDI, que se encontraban presentes por otras razones en el centro educativo, resguardaron a la ministra, lo que abrió un flanco sobre la falta de protección con que contaba. Lincolao escapó rápidamente hacia el vehículo y avanzó aproximadamente tres metros con las puertas abiertas “en una rápida huida para escapar de los agresores”. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, criticó a la universidad por la falta de seguridad. “Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente tiene que entregarle la garantía y las condiciones para que esas personas se sientan cómodos. Y acá vemos que en una situación que puede ser previsible por los ambientes previos, no se toma ningún resguardo y ninguna medida”, planteó esta mañana en radio Duna, y añadió que les gustaría que se hicieran parte de la querella interpuesta.

El rector de la UACh, Egon Montecinos, dijo esta mañana que siente “mucha rabia y vergüenza” por la “agresión irracional” ocurrida en un campus. Sobre las quejas a la falta de resguardos, Montecinos se defendió: “Somos una universidad y dispusimos de todo el personal de seguridad que se dispone para este tipo de eventos, que son los guardias. No puedo disponer de escoltas de la ministra ni de policía; yo soy rector de la universidad”, afirmó en radio Cooperativa.

El ministro Alvarado detalló que los manifestantes que lideraron la agresión eran tres dirigentes estudiantes y que espera que la investigación avance rápido. “Obviamente habrá que esperar su posterior detención”, señaló. Espero, dijo, “que sean sancionados los responsables y que entendamos que la educación es para formar profesionales, no activistas políticos violentos. Esta es una manifestación más que por derechos estudiantiles, de carácter político”, agregó. Kast calificó a los agresores de “un grupo ideologizado” que tiene por objetivo el “silenciar y amedrentar”. “No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”, sostuvo.

Entre el casi centenar de manifestantes, había lienzos con consignas como “Sin ciencia no hay salud, ambiente ni futuro”, “ministerio hipócrita” y “la crisis climática no espera tu reforma”. La ministra Linconao anunció la suspensión de la convocatoria 2026 para las Becas Chile de magíster y posdoctorado para estudiar en el extranjero y la idea de eliminar el programa Innovación en Educación Superior (InES), un fondo concursable que financia el fortalecimiento las capacidades de innovación basada en los resultados de investigación y desarrollo (I+D) en las instituciones de educación superior. Una pancarta también aludía al Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con el aval del Estado. El Gobierno de Kast ha puesto en marcha un plan para que los morosos salden su deuda. Entre los gritos de los manifestantes, también dijeron que Carlos Crot, Seremi de Educación en la Región de Los Ríos, no era bienvenido.