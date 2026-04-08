El Gobierno de Kast anuncia una querella por la agresión contra la ministra de Ciencias en una universidad

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de José Antonio Kast, Ximena Lincolao, ha sido agredida este miércoles por un grupo de manifestantes durante una visita a la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, 850 kilómetros al sur de Santiago. Tras su participación en la inauguración del año académico, un grupo de estudiantes la insultaron y le lanzaron agua. La secretaria de Estado corrió hacia la salida en medio de la protesta, escoltada por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha anunciado que la Administración interpondrá una querella criminal por atentado contra la autoridad, patrocinada por el ministerio de Seguridad. “Este Gobierno no se va a dejar amedrentar”, sostuvo en La Moneda. La agresión ha sido condenada de manera contundente por la clase política.

Alvarado calificó la agresión a la ministra y a la delegada presidencial de la región de Los Ríos, Vicky Carrasco, como “absolutamente inaceptable”. “Una autoridad de Gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser por definición, un espacio de aprendizaje, debate y convivencia”, apuntó. Según la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien conversó con su compañera de Gabinete, “la tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave”. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, remarcó que lo ocurrido no fue una manifestación. “Esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar (...) Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de la justicia”, añadió.

Las decenas de manifestantes enseñaron lienzos durante la protesta. Algunos con la consigna “Sin ciencia no hay salud, ambiente ni futuro”, “ministerio hipócrita” y “la crisis climática no espera tu reforma”. Linconao ha anunciado recientemente la suspensión de la convocatoria 2026 para las Becas Chile de magíster y posdoctorado en el extranjero y la idea de eliminar el próximo año el programa Innovación en Educación Superior (InES), un fondo concursable que financia el fortalecimiento las capacidades de innovación basada en los resultados de investigación y desarrollo (I+D) en las instituciones de educación superior. Las medidas han sido anunciadas en el marco del recorte del 3% del gasto que debe ejecutar cada ministerio -a excepción de Seguridad-, impulsado por Hacienda. El ministerio de Ciencia ajustará su presupuesto de este año de 588.000 millones de pesos a 565.000 millones.

Una pancarta también aludía al Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con el aval del Estado. El Gobierno de Kast ha puesto en marcha un plan para que los morosos salden su deuda. La prioridad es realizar un cobro efectivo a las 1.800 personas morosas del CAE con sueldos por sobre los cinco millones de pesos bruto al mes (5,5 mil dólares), que suman una deuda no pagada al fisco de 20 millones de dólares. Entre los gritos de los manifestantes, también dijeron que Carlos Crot, Seremi de Educación en la Región de Los Ríos, no era bienvenido.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, del Frente Amplio, la formación de Boric, dijo en sus redes que las manifestaciones eran completamente legítimas, pero la violencia no. “El movimiento estudiantil que logró avances como la educación gratuita no se impuso con violencia, sino con ideas, creatividad y la capacidad de convencer a la ciudadanía”, escribió. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martinez, dijo solidarizar con la ministra ante la agresión “inaceptable”. “Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato”, apuntó en redes sociales.

La agresión ocurre en un clima político polarizado. Tanto el actual presidente como el anterior, el izquierdista Gabriel Boric, fueron víctimas de agresiones. En el caso del actual mandatario, durante sus campañas de 2017 y 2021, una de ellas en la Universidad Arturo Prat, en Iquique. Boric, por su parte, siendo diputado en 2019, fue insultado y le lanzaron una cerveza cuando estaba en el Parque Forestal, en el marco del estallido social, y en 2021, cuando acudió en calidad de candidato presidencial a la cárcel Santiago Uno.