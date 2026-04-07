Los homicidios vinculados al crimen organizado aumentan un 36,8% desde que asumió Kast, en comparación al mismo período de 2025

Las cifras entregadas a EL PAÍS por una unidad de la Fiscalía contabilizan los delitos cometidos entre el 11 de marzo y 6 de abril de este año y del anterior

Los cuatro homicidios registrados en menos de seis horas la madrugada del pasado viernes en la Región Metropolitana de Santiago se han sumado a la tendencia al alza de este delito durante marzo, en el aterrizaje del presidente José Antonio Kast a La Moneda. El ultraconservador, que construyó su campaña en base a la promesa de controlar la crisis de delincuencia, no ha anunciado un plan de acción acorde a su relato de “mano dura” para responder a la principal preocupación de los ciudadanos en sus casi cuatro semanas en el poder. Desde el 11 de marzo, el día que Kast asumió como jefe de Estado, hasta este lunes 6 de abril, se han registrado 26 homicidios (11 de ellos frustrados y 15 consumados) en contextos de crimen organizado, según las cifras entregadas por los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) a EL PAÍS. En el mismo periodo del año anterior, bajo el mandato del izquierdista Gabriel Boric, la cifra llegó a 19 homicidios (tres frustrados y 16 consumados), lo que representa un alza de un 36,8%.

La oposición ya ha solicitado que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert -quien ha tenido un turbulento debut en el cargo-, acuda al Congreso a presentar medidas concretas para enfrentar el recrudecimiento de los delitos más violentos y dé a conocer su agenda legislativa. El diputado independiente de centroizquierda, Jaime Araya, envió un oficio a Steinert para que participe de una sesión conjunta entre las Comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y el Senado.

A diferencia de ECOH, Carabineros lleva un registro de todos los homicidios cometidos en el país, no solo los vinculados al crimen organizado. El conteo que publican es semanal y la última actualización corresponde a la semana del 23 al 29 de marzo, cuando se registraron 17 homicidios (entre consumados y frustrados, no especifican la cantidad de cada tipo); un 13,3% más que el mismo periodo del año anterior. También ofrecen el recuento de los últimos 28 días, un tramo que corresponde al periodo del 2 al 29 de marzo, cuando se registraron 74 homicidios, un aumento de 42,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según las últimas cifras publicadas por Carabineros en la plataforma Ley S.T.O.P. Los primeros 10 días fueron en el Gobierno de Boric y 18 de la Administración de Kast.

Durante el 2025, Chile registró 1.091 víctimas de homicidios consumados, una disminución del 11,5% en la tasa por cada 100.000 habitantes respecto a 2024, continuando con la tendencia a la baja registrada desde 2022, cuando la tasa de homicidios llegó al 6,8 cada 100.000 habitantes, el máximo histórico de víctimas.

La alcaldesa de Quinta Normal, la socialista Karina Delfino, criticó este lunes la gestión de la nueva Administración. “Los homicidios aumentaron 42% a nivel nacional en 28 días [entre el 2 y 29 de marzo]. Un Gobierno de emergencia debe estar preparado, y no anunciar un recorte al presupuesto de Seguridad, para luego decir que no lo hará. Debemos enfrentar juntos la crisis. El municipalismo siempre ha estado disponible”, escribió en sus redes sociales. Hace unas semanas, apareció un cadáver dentro de una caja a las afueras de la residencia de la edil, que ha aclarado que ni ella ni su equipo han recibido amenazas, a diferencia de al menos 17 jefes municipales de la Región Metropolitana, que han sido intimidados por el crimen organizado.

El alza de los homicidios ocurre cuando el estado de ánimo de los chilenos atraviesa por un punto de inflexión. Por primera vez en 44 meses, el pesimismo sobre el futuro del país (49%) supera al optimismo (48%), según la encuesta Cadem publicada el domingo. Un 52% considera que Chile va por mal camino, un incremento de 26 puntos desde el pasado 11 de marzo, cuando asumió Kast, y solo un 40% de los consultados cree que el país va por buen camino, una caída de 17 puntos. Los analistas achacan el pesimismo al alza histórica del precio de los combustibles ordenada por el Gobierno para hacer frente al incremento del valor del petróleo por la guerra en Irán. Además, las amenazas de los efectos inflacionarios que tendrá la medida y la baja en la proyecciones de crecimiento para este año anunciada por el Banco Central han aplastado las altas expectativas con que la ciudadanía recibió a Kast, quien ha visto una fuga del apoyo popular las últimas dos semanas.

Una de las principales dificultades que ha tenido el Gobierno del mandatario es retomar el control de la agenda, como lo hizo en sus primeros días en La Moneda. La ministra de Seguridad ha debutado bajo la sombra de su controvertido papel en la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, el 22 de marzo, quien tenía 36 años de carrera. Las explicaciones ofrecidas ante el Congreso esta tarde por el director de la institución, Eduardo Cerna, -quien se achacó la responsabilidad- no lograron despejar el papel que Steinert tuvo en la salida de Peña.

Además del caso Peña, la ministra, en vez de instalar las directrices que marcarán su cartera, tuvo que explicar durante varios días de dónde recortaría el 3% del gasto de ésta, una indicación entregada por Hacienda a los 24 ministerios para disminuir el gasto fiscal. Kast finalmente excluyó a Seguridad de la medida, pero la incoherencia de restar fondos a la prioridad del Gobierno de emergencia tuvo un impacto comunicacional que generó confusión en la ciudadanía y duras críticas desde la oposición.