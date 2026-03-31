La ministra de Seguridad de Kast protagoniza un accidentado debut en el área más sensible del Gabinete

Trinidad Steinert, una exfiscal que investigó al Tren de Aragua, no logra sacudirse de su controvertido papel en la salida de la jefa de inteligencia de la policía chilena, mientras intenta armar un relato para enfrentar la crisis de la delincuencia

El pasado 20 de enero, cuando el entonces presidente electo José Antonio Kast dio a conocer el Gabinete que lo acompañaría a partir del 11 marzo, rompió una tradición. En vez de arrancar por el anuncio de su ministro del Interior, nombró en primer lugar a su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Era una señal para revestir de protagonismo una cartera clave para su Gobierno de emergencia, el concepto que ha usado el mandatario para empujar su proyecto en La Moneda. Pero, en las casi tres semanas que lleva en la cartera, Steinert, que renunció a su cargo de fiscal jefe en la región del extremo norte de Tarapacá para sumarse a la nueva Administración, no ha logrado impulsar un relato coherente con la campaña presidencial, cimentada en la promesa de la seguridad. Además, su controvertido papel en la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, el 22 de marzo, la ha seguido como una sombra, pues todavía no hay una explicación detallada por el retiro de la experimentada detective, que tenía 36 años de carrera. En medio de su complejo aterrizaje, con 18 homicidios desde que asumió —un 20% más que en el mismo periodo del año pasado—, este lunes la abogada ha tenido un respiro al comunicar una buena noticia: que para el ministerio de Seguridad no se aplicará el recorte presupuestario del 3% que Hacienda le encomendó a todas las carteras para reducir el gasto fiscal.

Kast nombró a Steinert por su trayectoria, pues como fiscal investigó al Tren de Aragua en el norte chileno y logró en junio de 2025 que un tribunal condenara a 12 prominentes integrantes de la megabanda transnacional por 39 delitos como homicidio, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico, secuestro, trata de personas con fines de explotación sexual y amenazas. La abogada, quien es independiente y trabaja por primera vez en un gobierno, debutó con ese sello. Sin embargo, a los pocos días abrió un flanco que no ha podido cerrar, ya que tras la salida de Peña, que había sido oficializada en su alto cargo el pasado diciembre, no ha habido hasta ahora una explicación clara sobre las razones que la motivaron; ni de Steinert ni de la jefatura de la PDI, que está bajo su mando.

El 13 de marzo, 48 horas después de que aterrizara en el Gabinete, Steinert envió un oficio reservado al director de la PDI, Eduardo Cerna, para saber por qué se ordenó en enero pasado el traslado dentro de la institución de cuatro detectives con quienes trabajó estrechamente cuando era fiscal en la operación que desbarató al clan Chen, una organización criminal china dedicada a estafas internacionales en Tarapacá. La petición la realizó como ministra y nuevo rostro de la mano dura contra la delincuencia, pero está íntimamente ligada a su puesto anterior. Incluso, antes de dejar el Ministerio Público, le había planteado dudas similares al fiscal nacional, Ángel Valencia, y éste, a su vez, se las transmitió a Cerna, lo que grafica que era una inquietud que estaba en su foco. La Contraloría revisará la legalidad del oficio que envío Steinert en su calidad de ministra.

El oficio en cuestión lo respondió la prefecta inspectora Peña, en el que explicó las razones de los traslados de cada uno de los funcionarios, entre ellos Mauricio Fuentes, un policía de confianza de Steinert. Para la entonces jefa de inteligencia, el perfil del funcionario “no era coincidente con las competencias para el correcto funcionamiento” de la planificación y ejecución de un procedimiento de “la envergadura” de la operación contra el clan Chen, que contó con allanamientos en 73 domicilios en Tarapacá y Santiago y participaron más de 500 detectives de todo Chile.

En los hechos, Peña respondió el oficio el 19 de marzo y, al día siguiente, la ministra citó a Cerna a su oficina y, tras esa reunión, la prefecta inspectora fue llamada a retiro por el jefe nacional de la PDI. La salida de la experimentada detective fue un golpe para ella y para muchos dentro de la institución. Y también una sorpresa para exautoridades de la Administración anterior que trabajaron con Peña. La exministra del Interior de Gabriel Boric, Carolina Tohá, la definió este lunes como una profesional “excepcional”, con un perfil muy difícil de encontrar.

El pasado lunes, en la Comisión de Seguridad del Congreso, los diputados le preguntaron a la ministra por las razones detrás de la salida de Peña. “Es una decisión de la Policía de Investigaciones que la llamó a retiro. Ella llevaba más de 30 años de servicio. Eso es lo que puedo decir”, dijo. La responsabilidad, entonces, le cayó a Cerna.

Steinert, consultada la semana pasada si tenía alguna animadversión en contra de Peña, respondió: “No tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer es trabajar por Chile y en eso estoy”. En sus actividades han continuado las preguntas sobre los motivos detrás de la salida de la una de las figuras más importantes de la PDI, pero la ministra ha reiterado que fue una “decisión institucional”. “Insisto, yo ya estoy en otra”, dijo a fines de la semana pasada.

En adelante, como lo reflejaron varios artículos de la prensa chilena este fin de semana, la ministra, pese a que lleva tres semanas, ha sido cuestionada por sus dotes comunicacionales y políticos, lo que también ha opacado su aterrizaje, luego de un nombramiento que había sido recibido con buenos ojos por experiencia en investigar al crimen organizado.

Como telón de fondo, en medio de las controversias por la salida de Peña, Steinert tuvo que informar de un recorte de 72.000 millones de pesos (unos 77,6 millones de dólares) en el presupuesto de Seguridad Pública, para cumplir con la rebaja del 3% del gasto en todas las carteras del Gabinete, instruido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La principal mordida de fondos, sería a Carabineros (55,6 millones de dólares), seguido por la PDI (17,4 millones de dólares). El alud de críticas de la oposición a la reducción presupuestaria en seguridad luego de una campaña presidencial que prometió devolverle “la libertad” a los ciudadanos atemorizados por la delincuencia parecía no encontrar respuesta en el Ejecutivo.

Pero este lunes el escenario cambió. “La seguridad no se va a rebajar”, informó Steinert. “El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y, además, avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía”, añadió. La noticia ha sido una bocanada de aire para el ministerio, que necesita instalar con fuerza la idea de que la seguridad es primordial para esta Administración, como se comprometió en el programa. De todas formas, la secretaria de Estado tuvo que responder durante la jornada sobre los trascendidos de que su relación con la PDI ha estado tensionada tras la salida repentina de Peña y la falta de explicaciones para entenderla. “La relación con la Policía de Investigaciones está perfecta, seguimos trabajando juntos”, afirmó.

El próximo 6 de abril Eduardo Cerna está citado al Congreso para dar explicaciones y entregar una versión oficial del llamado a retiro de Consuelo Peña. El dilema al que se enfrenta el director de la PDI es si respaldará el relato de Steinert, quien en calidad de ministra es su jefa civil, o dirá que no estaba de acuerdo con la decisión, como han señalado fuentes anónimas al tanto de lo ocurrido.