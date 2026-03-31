Kast le endosa al director de la policía la responsabilidad de la salida de la jefa de inteligencia y lo deja en una posición imposible

El mandatario repite la versión de su ministra de Seguridad, que tiene un controvertido papel en el despido de Consuelo Peña. El jefe de la PDI, Eduardo Cerna, es subordinado de ambos y el 6 de abril entregará su versión en la Cámara de Diputados

Nueve días después de que se oficializara la salida de la prefecta Consuelo Peña, la primera mujer en ser nombrada subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), un puesto estratégico en medio de la crisis de seguridad que vive Chile, el presidente José Antonio Kast ha puesto este martes en una incómoda posición, sino imposible, al jefe nacional de la PDI, Eduardo Cerna, quien es su subordinado, al señalar que fue su decisión llamar a retiro a Peña. Lo ha hecho en un intento por seguir blindando a su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que ha tenido un accidentando debut, marcado, especialmente, por el papel que le cabe, y que sigue sin precisarse, en el despido de la experimentada detective, con 36 años de servicio.

Steinert fue fiscal jefe en la región de Tarapacá, en el extremo norte chileno y renunció para asumir en el Gabinete de Kast. Las controversias arrancaron, se ha sabido con los días, el 13 de marzo, cuando la abogada llevaba apenas 48 horas como ministra y envió un oficio a Cerna para averiguar por qué Peña ordenó el traslado desde Tarapacá a distintas zonas del país de cuatro detectives de su confianza, entre ellos el subcomisario Mauricio Fuentes, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco), que fue derivado a otra jefatura en Santiago. Lo que ha llamado la atención es que con ellos trabajó estrechamente, pero en su cargo anterior, cuando se desbarató al clan Chen, una organización criminal china dedicada a estafas internacionales y cuya detención se dio a conocer el 9 de enero. La ministra recibió la respuesta el 19 de marzo y al día siguiente citó a una reunión al jefe nacional de la PDI. Luego, Cerna llamó a retiro a la jefa de inteligencia, en circunstancias que los grandes cambios institucionales, de no mediar un escándalo, se hacen a finales de año.

Kast fue entrevistado este martes en La Moneda por un grupo de periodistas de distintos medios que pertenecen a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). Y, entre los varios temas que se le preguntaron, entre ellos el despido de una alta funcionaria del ministerio de la Mujer enferma de un agresivo cáncer de mama, fue por la salida de Peña, que ha marcado la agenda pese a los intentos de la Administración de derechas de ponerle paños fríos y dar vuelta la página. Lo novedoso no es que el mandatario respaldara a su ministra al repetir su escueta versión, que Steneirt dio la semana pasada ante la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados, cuando dijo que el llamado a retiro de la jefa de inteligencia fue “una decisión de la Policía de Investigaciones”. Ha sido también porque, nuevamente, se ha responsabilizado a Cerna de la determinación y sin dar detalles de las razones que motivaron la decisión.

La falta de explicaciones de las autoridades de Gobierno, y el silencio de Cerna, quien es subordinado de Kast y por tanto de Steneirt, es lo que ha ido agrandando la controversia. Lo que se sabe, y sin que nadie confirme ni desmienta hasta ahora, es que la ministra de Seguridad, apenas asumió, hizo una serie de gestiones que derivaron en el despido de Peña. Tampoco se ha despejado si el presidente estaba al tanto de que se le daría de baja, cuestión que se le preguntó directamente a Kast en la entrevista. “¿Ella (Steneirt) le informó de esta situación?“, se le consultó este lunes. “En esta materia, y ya lo hemos señalado, la decisión es de la máxima autoridad de la PDI”, respondió. Y recordó que Cerna ha sido convocado el 6 de abril a la comisión de Seguridad de la Cámara a exponer sobre el tema. “Nosotros mantenemos la línea institucional. El director general de la PDI le solicitó la renuncia (...) y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración” dictada por Cerna.

El gran problema para Cerna será responder, el próximo lunes a los parlamentarios de la comisión de Seguridad, por qué pidió el retiro de Peña: si lo hizo porque efectivamente se requería una reestructuración del alto mando o si lo ordenó Steinert, quien por su cargo es la jefa civil tanto de la PDI como de Carabineros. Está en un dilema imposible, pues además debe mantener su liderazgo dentro de una institución que ha estado golpeada luego que sus dos antecesores hayan salido de sus cargos tras escándalos judiciales: Héctor Espinoza (2025-2021) fue condenado en diciembre a 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, y Sergio Muñoz (2021-2024) sentenciado a tres años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, por filtrar información al penalista Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios.

Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. pdichile.cl

La salida de Peña se ha dado en un contexto que ha llamado la atención en Chile debido a que tiene una larga experiencia, precisamente, en el área más sensible de la Administración de Kast, que basó su campaña en la seguridad, el control de la migración irregular y el crecimiento económico. También, ocurre en momentos en que en Chile operan varias bandas de crimen organizado transnacionales, principalmente, la violenta Tren de Aragua, que comete tráfico de migrantes y trata de personas para la explotación sexual de mujeres, extorsiones y secuestros y que opera desde 2019.

Por ello, a Kast se le preguntó en la entrevista si entendía la relevancia para la seguridad nacional que su ministra, a dos días de asumir el cargo, y en medio de todas sus tareas, enviara un oficio a Cerna para preguntar por el traslado de los detectives que ocurrió cuando Steinert era fiscal. “La seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes. Y dentro de las atribuciones de la ministra está ordenar el cómo va a gestionar. Aquí hay un cambio radical en cómo se ha administrado el ministerio [de Seguridad] y es algo que vamos a ir administrando en el tiempo”, respondió.

Consuelo Peña estuvo el 9 de enero en la operación en Tarapacá en que se desarticuló al clan Chen, y en su informe dijo que en el caso del subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a la ministra, se decidió su traslado pues su perfil “no era coincidente con las competencias para el correcto funcionamiento” de la unidad Brianco, “específicamente lo que se refiere a la planificación y ejecución de un procedimiento de tal envergadura” como fue la operación contra la organización china. Y agregó que observó en en el policía fallas en la planificación, “lo que derivó en que debiese asumir y corregir estas falencias, especialmente aquellas relativas a la estructura y distribución, tanto de personal con el equipamiento que se utilizó y que permitió obtener el correcto resultado de la operación”. Además, señaló que, en los días previos, el jefe policial “concedió feriado legal a un importante número de funcionarios que habían participado de la investigación, circunstancias que no se condicen con la importancia del operativo que se iba a realizar”.

Actualmente, Fuentes es jefe de la unidad policial de Brigada de Investigación Criminal en Cerrillos, un municipio al sur poniente de Santiago. Y, en su informe, Peña dijo que hace “una buena labor, lo que queda de manifiesto en las operaciones e incautaciones de drogas realizadas”.