Bachelet revela que Piñera la impulsó a liderar la ONU: “Me dijo ‘si tu quieres, yo te apoyo y te propongo”

El presidente Kast, que retiró el respaldo de Chile a la candidatura de la socialista, que es apoyada por México y Brasil, aconseja que la exmandataria aporte al al país “en otras áreas”

La candidata chilena para liderar las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha relatado este martes que el expresidente de centroderecha Sebastián Piñera -fallecido en 2024-, la impulsó a postularse como secretaria general del organismo internacional, cuando no estaba en los planes de la socialista. “Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo’“, le dijo el exmandatario, según contó la dos veces presidenta de Chile en el conversatorio A 20 años del primer Gobierno paritario presidido por una mujer, organizado por la Universidad de Valparaíso. Bachelet decidió hacer pública la anécdota una semana después de que el Gobierno del ultraconvervador José Antonio Kast le retirara el apoyo a su candidatura, acusando inviabilidad. Es una decisión fuertemente criticada por las izquierdas.

Kast defendió esta mañana en una entrevista con radios locales el del apoyo de Chile a la candidatura de la socialista y planteó que Bachelet, con su influencia internacional, podría colaborar “en instalar la marca Chile en el mundo, pero eso no es a través de la ONU”. “Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia, no nos golpeen a nosotros”, añadió, en referencia a la crisis migratoria, lo que se interpretó como una crítica a Bachelet para la eventual conducción de la problemática.

Una semana atrás, y en medio de un complejo momento para el Gobierno de Kast por las subidas históricas a los precios de los combustibles, la Administración de derechas informó que le retiraba el apoyo de Chile a la candidatura de Bachelet, respaldada también por México y Brasil. El argumento de la Cancillería de Kast, que encabeza Francisco Pérez, fue que “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”. La decisión fue fuertemente criticada por la oposición, que lamentó que la política exterior no fuese abordada como una política de Estado, como suele ser la tradición chilena. “En este momento hay solo cuatro candidatos, digo esto porque por ahí se ha dicho que hay una cantidad enorme. La vez pasada eran 13”, aclaró Bachelet esta mañana, en una evidente alusión a la “dispersión” mencionada por el canciller.

La expresidenta aprovechó la instancia para conmemorar los 20 años desde que se convirtió en la primera presidenta mujer de Chile para compartir que cuando estaba dirigiendo una agencia de Naciones Unidas en Nueva York, visitó Chile, como solía hacer para celebrar las fiestas de fin de año con su familia. “Cuando yo venía, el presidente Piñera siempre me invitaba para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas. Estando yo ahí me dice ‘Michelle, ¿no quiere ser la próxima Secretaria General de Naciones Unidas?’. Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije no, de ninguna manera. ‘No, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo“, relató.

La anécdota marca el claro contraste entre el liderazgo de Piñera y Kast frente a la figura de la expresidenta. Sin mencionar el retiro del apoyo que sufrió su campaña de su propio país, la socialista concluyó: “Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera mujer secretaria general”.

Desde que la Administración de izquierdas de Gabriel Boric (2022-2026) oficializó la candidatura de Bachelet el pasado 2 de febrero, en la última etapa de su mandato que finalizó el 11 de marzo, varias voces de las derechas se mostraron en contra, en particular desde la Unión Demócrata Independiente (UDI). Kast se había mantenido al margen del asunto, aunque el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo por esos días que la inscripción de la candidatura era “el amarre más grande” que estaba dejando el Gobierno saliente.

Tras un encuentro privado entre Kast y Bachelet el 20 de marzo en La Moneda, quienes se han reunido dos veces desde que el mandatario resultó electo, la Administración de derechas informó el retiro del apoyo a la candidatura, y el compromiso de no respaldar ninguna otra. La candidata a liderar la ONU agradeció en un comunicado “el apoyo y la confianza” que inicialmente le dio Chile, pero sostuvo que entiende que “las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”.

Consultado sobre si hubo presiones del Gobierno estadounidense de Donald Trump para que tomase esa decisión, el presidente chileno lo descartó. “Pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios, y cómo esos escenarios influyen también en Chile”, afirmó, y recordó la crisis humanitaria en Haití que tuvo que enfrentar Bachelet en su segundo mandato. “En parte nosotros pagamos esa crisis con una inmigración muy grande de personas de Haití. En ese momento yo habría tomado una decisión distinta a la que tomó la presidenta”, aseveró Kast, quien dejó en el aire si Chile votará o no por Bachelet.