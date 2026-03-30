Un cuaderno del estudiante que asesinó a la profesora en Calama muestra que urdió su acción durante cuatro meses

Según un video de las cámaras de seguridad, el joven de 18 años atacó con un cuchillo de 30 centímetros a sus víctimas, una de las cuales murió. Este martes la fiscalía presentará cargos en su contra

El atacante del colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad minera de Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago, se habría inspirado en las matanzas de escuelas en Estados Unidos y habría estado considerando su acción por cuatro meses. Así lo considera la policía chilena luego de allanar y encontrar el cuaderno en el domicilio de Hernán Meneses Leal —de 18 años y por lo tanto mayor de edad— apuntado como el responsable de la muerte de una inspectora de la institución y de herir a otra funcionaria y tres estudiantes de 15 años. Según el sitio Emol, Meneses, alumno del último año de secundaria, escribió que su intención era “matar a todos los niños, para que así no sufran en la adultez una vida terrible” de soledad. Luego aseguraba que quería “matar a todos en el colegio”, para terminar su acción con su suicidio.

El joven, contra quien la fiscalía presentará cargos formales en un tribunal el martes, agredió el viernes pasado con un arma blanca a cinco personas en uno de los patios del colegio católico, particular y subvencionado por el Estado. Por las heridas causadas, falleció la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años. Otra paradocente y un estudiante se encuentran hospitalizados en estado de gravedad.

Según los videos de las cámaras de seguridad a la que tuvieron acceso algunos medios de comunicación chilenos, el atacante no ingresó a su sala de clases, paseó por los patios y se encerró en uno de los baños del establecimiento. Al darse cuenta de esta situación, alrededor de las 10.30 de la mañana, las dos inspectoras comenzaron a conminar a Meneses que saliera del baño. Aparentemente enojado, el joven —vestido de negro y que llevaba puesta una capucha y antiparras— se abalanzó sobre Reyes y la hirió con un cuchillo de unos 30 centímetros. A continuación, atacó a la segunda inspectora, Aidé Moya, de 57 años, y salió corriendo. Logró atacar a tres estudiantes de 15 años antes de ser derribado y neutralizado por un grupo de estudiantes, hasta que llegaron policías de Carabineros.

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En las dos mochilas que llevaba se encontraron cinco armas blancas, entre ellas una catana, una espada tipo japonesa, gas pimienta, jeringas con cloro y una pistola de juguete y un artefacto que simulaba ser una bomba, pero que no contenía material explosivo. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) ha periciado sus redes sociales, donde hay publicaciones referidas a un eventual ataque, pero no se ha encontrado un computador de su propiedad sino solo un teléfono celular.

En la formalización del martes, Meneses será acusado por la fiscalía de un delito de homicidio consumado y cuatro de homicidio frustrado. La defensa —según la radio Cooperativa— buscaría esgrimir que el joven sufría una depresión severa y que presentaría algún grado de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El presidente chileno, José Antonio Kast, dijo este lunes que situaciones como la ocurrida en un colegio de Calama necesita medidas “que antes eran muy resistidas”. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”. Con ese objetivo pidió cooperación a los parlamentarios para que aprueben las normas legales que su Ejecutivo presentará. “La vida de un niño no tiene derecho a ser arriesgada, porque haya una diferencia en la aproximación a lo que creemos que tiene que ser un proyecto educativo”, dijo el gobernante.

Entre las medidas que ha propuesto el Gobierno está la instalación en los centros educativos de elementos tecnológicos, como pórticos detectores de metales, para evitar que los alumnos ingresen armas.