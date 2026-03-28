Armas blancas, gas pimienta y una nota de burla: el ataque del alumno de Calama que mató a una docente

El Juzgado de Garantía de Calama ha decidido este sábado prolongar la detención por 72 horas de H. M., de 18 años, involucrado en presuntos delitos de homicidio consumado y frustrado. El alumno del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, ubicado en la ciudad minera a 1.500 kilómetros de Santiago de Chile, acuchilló este viernes a una docente del establecimiento educativo, María Victoria Reyes, de 59 años, quien falleció minutos después, e hirió a otras cuatro personas -otra funcionaria del colegio y tres alumnos-, dos de ellos en estado de gravedad. Al tratarse de un mayor de edad, deberá esperar la audiencia de formalización en el Centro Penitenciario de Antofagasta. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la de Educación, María Paz Arzola, responsables de coordinar la respuesta gubernamental en terreno, se han reunido esta mañana con autoridades de la localidad norteña y han informado que se suspenderán las clases durante la próxima semana y que el regreso de los estudiantes será gradual. También han instado a los centros educativos a colocar elementos tecnológicos, como los pórticos detectores de metales, para evitar que los alumnos ingresen armas.

Estaba previsto que esta mañana fuese la audiencia de formalización de H. M., pero la Fiscalía de Calama solicitó aplazarla para el martes 31 de marzo porque, argumentaron, necesitan contar con pericias técnicas e informes médicos que aún no están disponibles y que son claves para la investigación. El fiscal de Antofagasta, Juan Castro Bekios, relató que cerca de las 10.30 de este viernes, H. M., alumno de cuarto medio, el último año de la secundaria, agredió con un arma cortopunzante a la inspectora del colegio, responsable, entre otras cosas, de supervisar a un determinado grupo de cursos en un colegio. La mujer falleció a los minutos producto del desangramiento. Luego, el joven agredió a una auxiliar docente, quien resultó gravemente herida cuando se acercó a ayudar a Reyes, y atacó a tres menores de edad, de segundo medio, un curso en el que los alumnos tienen entre 15 y 16 años. Uno de ellos presenta “lesiones de gravedad”.

Tras el suceso, el agresor fue contenido por profesores del colegio hasta que llegaron agentes de Carabineros, quienes lo arrestaron. El velorio de la víctima se celebra este sábado al interior del centro educativo.

La Brigada de Homicidios de la PDI, con apoyo de equipos especializados y atención a víctimas, está liderando la investigación. Según las pesquisas, H. M. cargaba dos mochilas. En una se encontró un artefacto que simulaba ser una bomba, pero no tenía material explosivo, y que contenía “un mensaje de burla”, según los detalles entregados por la Fiscalía. El objeto provocó que agentes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros acudieran al establecimiento educacional católico, particular y subvencionado por el Estado, para descartar cualquier riesgo.

La ministra Trinidad Steinert (centro) junto a autoridades locales en Calama, en la región de Antofagasta, en 27 de marzo. Ministerio de Seguridad de Chile

La ministra Steinert apuntó que el imputado tenía otras armas blancas cortantes y gas pimienta. “Los establecimientos educacionales tienen que tener los elementos tecnológicos necesarios para evitar que alumnos ingresen con elementos que no corresponden”, señaló. Arzola, por su parte, recordó que la ley de convivencia escolar, que permite que los colegios puedan instalar estos pórticos, está en proceso de toma de razón, como parte de su promulgación. “Desde el ministerio vamos a facilitar y vamos a apoyar que los colegios, que así lo requieran, puedan implementar y puedan instalar estos elementos que sean necesarios”, afirmó la ministra.

Tras las reuniones de las secretarias de Estado con las autoridades locales, en las que también participaron el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, Steintert se comprometió a que regresarán el 4 de mayo para hacerles seguimiento a las pesquisas. “Esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso”, afirmó.

La ministra Arzola detalló que la próxima semana están suspendidas las clases en el colegio y los funcionarios recibirán apoyo sicólogico. También se realizarán jornadas de reflexión con la comunidad escolar. A partir de la semana subsiguiente, los alumnos retornarán a las aulas de manera gradual.