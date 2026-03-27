Un estudiante de un colegio del norte de Chile, en Calama, mata a una docente y hiere a otras cuatro personas

El autor es un alumno del último curso. El ataque se produjo en uno de los patios de la institución educacional

Un estudiante del último curso de un colegio de la ciudad minera de Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, ha asesinado con un cuchillo a una docente del colegio y ha herido a otras cuatro personas, tres compañeros y otra funcionaria de la institución educacional. El suceso se ha producido en torno a las 10.30 horas de la mañana, hora local, durante la jornada escolar, en uno de los patios del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta.

“Un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, señaló el colegio a través de un comunicado. El atacante fue detenido por la policía.

La funcionaria asesinada, de 59 años, se desempeñaba como inspectora, que supervisa a un determinado grupo de cursos en un colegio, entre otras funciones. Falleció minutos después de ser herida en el cuello, en el mismo lugar del ataque. “Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”, explicó el establecimiento educacional católico, particular y subvencionado por el Estado.

El portal Emol asegura que desde el Hospital de Calama se informó que los tres estudiantes heridos son menores de 15 años. El agresor, que fue trasladado a una comisaria de Carabineros, es alumno de Cuarto Año Medio, el último año de la secundaria en Chile, pero no se han informado las motivaciones detrás del ataque. Tiene 18 años, la mayoría de edad en Chile.

A consecuencia de esta situación, el colegio ordenó la suspensión de todas las actividades y la evacuación de estudiantes, profesores y otros funcionarios.

La ministra chilena de Seguridad, Trinidad Steinert, dijo que el Gobierno presentará una querella en contra del autor del ataque por los delitos homicidio consumado y homicidio frustrado. Destacó la necesidad de que los establecimientos educacionales sean lugares seguros, para lo cual se promulgará una ley que permite la instalación de detectores de metales. " Para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, debemos ser capaces de dar seguridad, no solamente a los niños que están en los colegios, sino también a los profesores, a los inspectores", afirmó.

El gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, entrevistado por el canal 24 Horas, dijo que este “es un hecho que impacta gravemente, que afecta el alma de calameños y calameñas, porque nunca había ocurrido un hecho de esta magnitud”.

Una encuesta realizada a mediados de 2025 por la Universidad del Alba mostró que el 76% de los chilenos considera que la violencia escolar en el país ha aumentado en los últimos años. El sondeo también sostuvo que solo el 36,6% de los consultados cree que los colegios son espacios seguros o muy seguros, y un 66,5% estima que la responsabilidad de prevenir y contener esta violencia recae en los apoderados.