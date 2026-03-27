Cadena perpetua para los hermanos Antihuen por el triple homicidio de los tres carabineros en Cañete

La justicia chilena también dictamina 17 años de cárcel para Nicolás Rivas por facilitar el arma con la que se dio muerte a los agentes en 2024, en el mayor crimen a la policía uniformada desde el retorno a la democracia

El Tribunal Oral de Cañete, en la zona-centro sur de Chile, ha condenado este jueves a presidio perpetuo a Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi, en calidad de autores del triple homicidio calificado a los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, ejecutado la noche del 26 de abril de 2024, en la víspera de la conmemoración del Día del Carabinero. Los tres hermanos podrán optar a libertad condicional una vez que cumplan 40 años de prisión efectiva. La justicia chilena también ha dictaminado 17 años de cárcel para Nicolás Rivas, colaborador del brutal crimen, por facilitar el arma con la que los delincuentes ejecutaron a balazos a las víctimas, y luego quemaron sus cuerpos dentro de su camioneta institucional. El ataque fue catalogado como el más grave ocurrido contra la policía uniformada desde el retorno a la democracia, en 1990.

La sentencia se ha conocido tras seis semanas de audiencias del juicio. El fiscal a cargo de la investigación, Roberto Garrido, ha apuntado que la condena para los hermanos Antihuen incluye otros delitos asociados, como robo con intimidación, robos con violencia, porte de armas de fuego y daños y atentados contra la autoridad. “Es evidente que las defensas van a recurrir a esta decisión, pero creemos que los argumentos de derecho y que nos da la evidencia reunida nos permitirá sostener de que este proceso se ha tramitado conforme a las reglas que establece nuestra Constitución y las leyes”, señaló el fiscal.

La ministra de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, dijo estar “conforme” con que se haya hecho justicia. “Este fue un hecho brutal cometido contra los tres héroes de Arauco. No olvidemos que Carabineros son personas, tienen familia, amigos, son hijos, son padres”, aseguró. “Se otorga el presidio perpetuo calificado, más de 150 años de cárcel, en contra de los responsables de este brutal, horrible y frío hecho contra Carabineros”, añadió.

El asesinato múltiple ocurrió entre la noche del 26 de abril y la madrugada del 27 de 2024, cuando los tres carabineros llegaron a la casa de Carlos Antihuen, un tío de los asesinos, fiscalizado por los agentes debido a una medida cautelar en una zona rural de la comuna de Cañete. Era un operativo que realizaban con frecuencia, y siempre que llegaban estaba el portón de la casa abierto. Esa noche, sin embargo, se encontraba cerrado, por lo que el Cabo 1°, Vidal (30 años), el Cabo 1°, Arévalo (34), y el Sargento 1°, Cisterna (43), se bajaron de la camioneta –un vehículo policial blindado– para abrirlo. Los homicidas, que se ocultaban en unos arbustos, les dispararon.

El ataque fue catalogado como una ejecución, ya que asesinaron a las víctimas arrodilladas. Los criminales robaron las armas de los agentes -dos pistolas que usaron en el lugar, según los peritajes-, y dejaron la camioneta con los cuerpos quemados en la ruta P-72. El equipo del OS-9 de Carabineros rastreó las huellas durante tres meses, y el 29 de julio de ese año la policía detuvo a Felipe y Yeferson Antihuen Santi y a Nicolás Rivas, quienes fueron enviados a prisión preventiva.

Tomás Antihuen, el tercer hermano involucrado, estuvo prófugo hasta el 21 de marzo del año pasado, donde fue encontrado a 10 kilómetros del sitio del crimen. “Fue posible incautar un bolso que en su interior contenía un arma de fuego, una subametralladora del tipo uzi”, una de las robadas la noche del crimen, informó entonces el fiscal Garrido, nombrado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para dirigir la investigación.

Parte de la condena a Tomás incluye 10 años de presidio mayor por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibido y un delito consumado de arrojar hacia la vía pública elementos incendiarios. Así como 61 días de reclusión menor por atentados contra la autoridad y 541 días por daños calificados. El fiscal Carlos Bustos, parte del equipo de Garrido, señaló en la audiencia de formalización que se trató de un homicidio planificado “con ánimo frío y tranquilidad”.