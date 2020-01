Ayuso niega que la contaminación cueste vidas: “Nadie ha muerto de esto”

"Nadie ha muerto tampoco de esto [contaminación]. No quiero que se genere una alarma de salud pública porque no lo hay. Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo y con uno de los mejores sistemas de transporte y cada vez se están renovando más calderas y vehículos". Así de tajante se ha mostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en negar que los altos niveles de polución se estén cobrando vidas en Madrid en una entrevista de año nuevo con la cadena SER, que emitirá en el tramo madrileño de Hora 14 y parte de cuyo contenido ha adelantado la emisora.

Sin embargo, las evidencias científicas muestran que la contaminación del aire es más letal de lo que se calculaba hasta ahora. Un estudio publicado en el European Heart Journal duplica la estimación actual del número de muertes prematuras producidas por la contaminación del aire en el mundo: de los 4,5 millones a 8,8. Con estos nuevos cálculos, la polución sería más letal que el tabaco, que causa siete millones de muertos anuales. En Europa se producirían 790.000 fallecimientos y 659.000 en la UE de los 28. De este total, entre el 40 y el 80% se deberían a enfermedades vasculares como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Este factor de riesgo supone que la esperanza de vida media de los europeos se reduce en más de dos años.

La Agencia Europea del Medio Ambiente cifra en 30.000 las muertes prematuras al año en España a causa de la contaminación atmosférica, mientras que la Escuela Nacional de Sanidad calcula que ha matado a 93.000 personas en España a lo largo de una década. El dióxido de nitrógeno, liberado en la combustión de motores y calefacciones, supone “graves riesgos sanitarios” al empeorar el asma y la insuficiencia respiratoria, alerta la Organización Mundial de la Salud.

A juicio de Ayuso, lo importante no es restringir el tráfico, como piden desde los ecologistas hasta las autoridades santiarias, sino que "voluntariamente cada vez más personas usen el transporte público y que peatonalicemos aquellas zonas con especial interés para el turismo y el patrimonio". "Las ciudades van a ir cada vez más destinadas a eso, pero no se va a morir la gente, tal y como se expone no es real", asegura Ayuso con una sonrisa, para destacar que la capital "está haciendo las cosas correctamente".

Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital que redujo la polución un 20% en su primer año de vida, estrena 2020 con un recorte de perímetro: desde este 1 de enero, Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, un tramo de 100 metros, se convertirán en calles de libres circulación. El Ayuntamiento también ha prorrogado las moratorias a vehículos contaminantes de varios tipos. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, quiere poner en marcha durante este año Madrid 360, el proyecto que sustituirá a Madrid Central. "Tiene que haber mucha más información para los ciudadanos", ha pedido Ayuso a Almeida. La presidenta ha destacado que la coordinación entre las dos administraciones en materia medioambiental es "absoluta".

La presidenta de Madrid también se ha referido en la entrevista a otra cuestión relacionada con el medio ambiente: la guerra de las basuras, la crisis abierta con el traslado temporal de residuos de la planta de Alcalá de Henares a Valdemingómez después de que el Ayuntamiento de Madrid haya aceptado la petición del gobierno. "Se ha buscado una solución temporal. Las administraciones deben cooperar y nadie entendería que hagamos un llamamiento al diálogo entre Madrid y Cataluña y que luego no nos entendamos entre ayuntamientos limítrofes", ha dicho Ayuso.

La presidenta agradece el esfuerzo y la comprensión de los vecinos, insiste en que "no existe una falta de solidaridad" y reconoce "que es una cuestión molesta" y que la Comunidad de Madrid trabajará para que se cumplan los plazos de ejecución de la nueva planta de Loeches.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram