Colau: “Las consecuencias del incendio en el Besòs son un desastre ecológico”

Les conseqüències de l'incendi de #Montornès són terribles. Però la natura necessita accions, no lamentacions.



És urgent que actuem per recuperar el corredor verd del #Besòs i que s'investiguin les causes dels fets.



Un desastre ecològic que no es pot repetir ni quedar impune. https://t.co/xg8Or8p1rL