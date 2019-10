El feminismo bien vale unas risas

Marta Sitjà (Manlleu, 1980) creció en el seno de una familia “más o menos progresista” que no le imponía con qué jugar o cómo vestir. No recuerda haber tenido nunca una muñeca, ella prefería jugar a subirse a los árboles, “como Tarzán”. A los 13 años se topó con “el patriarcado”, que le señaló que había un “fallo en mi sistema”. “Como no era femenina, me encontré con un montón de barreras que no me dejaban encajar en la sociedad”, cuenta la integrante del dúo artístico Las XL. Su otra mitad, Nía Cortijo (Cáceres, 1979), experimentó todo lo contrario: una infancia de color rosa, que la invitaba a convertirse en una buena madre o a ser rescatada por un príncipe azul. No disfrutó tanto aquellos primeros años de su vida como Sitjà, pero en la adolescencia, como cuenta, “pasé desapercibida”.

Las dos artistas narran ahora esas dificultades vitales en su nuevo espectáculo Degenérate mucho (en Teatros Luchana, todos los viernes de octubre), que reflexiona con humor sobre cómo el binarismo de género perpetúa las desigualdades sociales. “El género es una construcción social que estereotipa a las personas y nos hace infelices por el mero hecho de no encajar en estos roles”, explica Sitjà. “Son dos historias en primera persona, pero obviamente, es también un reflejo de lo que nos sucede a todas”, añade.

Durante 60 minutos, Las XL se preguntan “¿a quién se le ocurrió dividirlo todo en dos? Blanco o negro, bueno o malo, verdad o mentira, masculino o femenino… ¿No puede haber nada en el medio?”. Degenérate mucho relata las fases de la vida en seis escenas. “Todo comienza en el nacimiento, incluso antes, y cómo ya en ese momento, nos preocupa tanto conocer el sexo del bebé”, dice Sitjá. “Pero ese es solo el comienzo de una vida estereotipada que nos acompañará en los años posteriores”.

También analizan la adolescencia, la juventud, la madurez…hasta llegar a su edad actual. “Es entonces cuando nos damos cuenta de que no importa, o no nos debería importar, si somos hombres o mujeres, si nos sentimos más masculinos o femeninos, lo que verdaderamente importa es que somos personas”, añade Sitjà.

El dúo arremete también contra “las herramientas del patriarcado para perpetuar el binarismo de género”. “Flipo viendo por enésima vez Pretty Woman, ¿soy femenina? Me importan un carajo los pelos del sobaco, ¿soy masculina?”, se preguntan durante el espectáculo.

“La sociedad en general no es muy consciente del problema que el binarismo de género nos produce, pero nosotras lo hemos querido desgranar poco a poco en este espectáculo, de modo que el espectador se puede ir dando cuenta de una manera fácil”, apunta la cómica catalana.

Degenérate mucho es el segundo espectáculo de este dúo que nació en Granada en 2013. El primero, Abandónate mucho, buscaba derribar el mito del amor romántico, “también difundido por la cultura popular”. “Son dos espectáculos de reivindicación feminista, pero el segundo no es la secuela del primero”, explica Sitjà. “Coinciden en formato, aunque Degenérate mucho es más teatral y está más desarrollado conceptualmente”, añade.

El humor es el ingrediente principal de Las XL, “nuestra herramienta pedagógica”. “Como dice la compañera Patricia Sornosa, cuando nos reímos nos relajamos, y eso nos hace mucho más receptivos a lo que nos están contando”, dice Sitjà que cree que “el feminismo está encontrando su punto de humor”. “Nos tenemos que reír de nosotras mismas. Por suerte, cada vez somos más cómicas feministas”. La componente de Las XL también dirige Coñumor, el primer festival de humor feminista en España que celebrará su segunda edición el 14 y 15 de diciembre en Rivas Vaciamadrid.

Teatros Luchana es la primera parada de la gira de Degenérate mucho y pronto visitará otras ciudades españolas, aunque las fechas están aún por confirmar. “De momento, nos están llamando mucho para noviembre, un mes –junto al mes de marzo– muy importante para el feminismo por lo que representan [el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer]", dice Sitjà. Y agrega: "Pero es una pena, porque el feminismo hay que reivindicarlo todos los días del año".

