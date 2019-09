“Los clientes de fuera dejan más propinas”

González es de esos cocineros que creen que se come por la vista, pero que considera que lo más importante es el sabor. La suya es una cocina tradicional española, aunque con un ligero toque latinoamericano, ya que su mujer, Rita, es ecuatoriana. El chef asegura que no echa de menos tener una estrella Michelín porque eso “genera mucha presión”. Para él, lo más gratificante es ver que aquellos clientes que no hablan español se las apañan con gestos y señas para explicarle que han quedado satisfechos con la comida.