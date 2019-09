Pulso entre Ayuntamiento y Generalitat por la ubicación de un centro para menores migrantes

El conseller Chakir El Homrani ha asegurado en una rueda de prensa que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona están “absolutamente de acuerdo” en mantener la apertura del nuevo Dispositivo de Atención Inmediata (DAI) para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Sin embargo, las dos administraciones no se ponen de acuerdo para ubicar al recinto. Según afirmó el conseller El Homrani, será la administración de Ada Colau quien proponga una nueva ubicación al DAI, algo que niegan fuentes del Ayuntamiento. “Como institución no vamos a valorar unas competencias que pertenecen a la Generalitat”, afirmaron desde el consistorio. Estas mismas fuentes, pertenecientes a los servicios sociales de Barcelona, optaron por no precisar en qué distrito de la ciudad podría reubicarse el DAI. “La situación del centro en cuestión se discute desde hace dos años, y hasta que no pactemos un acuerdo no vamos a entrar en detalles”, zanjaron desde el Ayuntamiento.

Medio centenar de manifestantes residentes en la zona del Fòrum en Barcelona se manifestaron este lunes frente al Departament de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, dirigido por El Homrani. Estos vecinos protestaban por la posible puesta en marcha del DAI en una zona cercana al Fòrum, que se localiza en un entorno limítrofe entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. En concreto, la propuesta del Fòrum se situaba en un solar próximo a la Torre Diagonal 00, un rascacielos que alberga a la sede corporativa del grupo Telefónica en Cataluña. Por el momento, esta opción ha sido descartada a la espera de un emplazamiento alternativo para los menas.

El Homrani se dirigió a los manifestantes para explicarles “en qué situación está el proceso” de reubicación del centro, y que su departamento tiene “una obligación jurídica y moral” de abrir el nuevo DAI. El político insistió en que será el Ayuntamiento quien dará a conocer la nueva propuesta de localización del DAI, un edificio que tendrá capacidad para albergar medio centenar de menores. Tras ese proceso, aseguró, el Govern abrirá un plazo para “analizar” el nuevo emplazamiento.

La pasada semana, la asociación vecinal Zona Fòrum realizó varias sentadas frente al solar donde se preveía la construcción del DAI para mostrar su rechazo hacia el mismo. Los vecinos se turnaron para vigilar el espacio, también durante la noche. Tal y como explicaron a los medios de comunicación, se muestran en contra de la apertura del centro porque “el Besòs tiene otras prioridades, como zonas para la infancia o centros de rehabilitación”.

El Homrani también hizo referencia ayer a “los buenos resultados” que proporcionó la apertura provisional del centro de Collserola, en el término municipal de Sant Cugat (Vallès Occidental), durante este verano. “Se evitaron situaciones como los largos procesos de identificaciones en comisaría”.