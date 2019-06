El hallazgo de los dos cadáveres de ejecutados, presumiblemente durante la Guerra Civil, más allá de lo macabro del escenario y de lo insólito en la arqueología de la ciudad de Barcelona, abre múltiples interrogantes que solo podrán ser resueltos cuando dispongamos de toda la información del caso. Asumiendo que se trate de militares, como todas las evidencias apuntan, lo principal es lógicamente saber a qué bando pertenecían. ¿Eran soldados u oficiales de los que se alzaron en la ciudad contra la República el 19 de julio de 1936, o, en el otro extremo, militares republicanos en retirada en los últimos compases de la guerra en Cataluña en enero de 1939? En el primer caso podrían haber sido ejecutados por fuerzas leales al Gobierno o elementos irregulares que lucharon contra la sublevación y reprimieron a los alzados. En el segundo, los habrían matado las tropas franquistas durante su entrada en Barcelona.

Hay más posibilidades. De hecho, como apunta el catedrático de Historia del Departamento de didácticas aplicadas en la Universidad de Barcelona y especialista en el tema Xavier Hernàndez, “pueden ser cualquier cosa”. Pueden, dice, ser represaliados pro-nacionales del 19 de julio o de las primeras semanas, pero él cree que no es lo más probable. Lo normal, recuerda, era darles el paseo en la Arrabasada o un lugar similar. Difícilmente los hubieran puesto en una zona urbana y no se molestarían en cubrirlos de cal. Si son soldados republicanos ejecutados por los nacionales el 39 también es raro: no se hubieran molestado tampoco en enterrarlos clandestinamente utilizando cal.

Hernàndez, que excavó en 2011 en una trinchera de la Fatarella los restos de un soldado anónimo de las Brigadas Internacionales (conocido como Charlie) y ha excavado también fosas, apunta que podría tratarse de represaliados de una checa (anarquistas, troskistas o pro-nacionales). Dos checas estaban cerca, la de Angli 46, y la de avenida Vallvidrera 10, a solo 400 metros. “Podría ser un recuerdo del camarada Stalin”, lanza el catedrático. Durante el 38 los miembros del PSUC y la NKVD detuvieron a mucha gente y a veces la hacían desaparecer. Era una forma de no tener que dar explicaciones a las autoridades republicanas. El estudioso considera significativo que no les arrancaran los dientes de oro, lo que descarta el robo como móvil. Y señala que el que los muertos estuvieran en la treintena de edad es congruente con que tuvieran algún liderazgo político.

Una historia terrible y apasionante, desde luego. Ojalá lleguemos a saber.