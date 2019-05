“Empecé vendiendo caramelos a los gitanos de las barriadas de Madrid”

Onésimo Migueláñez (Lastras del Pozo, Segovia) no parece tener 75 años. La empresa que lleva su apellido y que reparte dulces desde su sede en el distrito madrileño de Villaverde a multitud de gasolineras, grandes almacenes y supermercados de toda España, sigue siendo el motor de su vida. "Y si una mañana estoy alicaído, me tomo dos bombones Migueláñez y me vengo arriba", confiesa sonriente. Amante de su oficio, sigue contratando personalmente a sus trabajadores y no duda en acompañarlos para ofrecerles consejo. "Deben ponerse a la altura de la persona que tienen delante y adaptarse a sus circunstancias", recomienda.

De panadero a vendedor de caramelos, ¿cómo fue el cambio?

Me fui del pueblo porque no había futuro. Busqué trabajo aquí como panadero que era lo que sabía hacer desde niño. Lo lógico es que me contrataran de vendedor en unos grandes almacenes, pero no estaba preparado. Acabé en una empresa alicantina, Damel, donde me puse a vender caramelos.

¿En aquellos años estaba bien visto comer caramelos?

Eran productos para niños. Si consumían los adultos se les tachaba de golosos. Pero eso me daba igual. Mi primer día fui a Barajas, luego llegaron poblaciones como Coslada o San Fernando de Henares. Me dieron los extrarradios de la capital: en el Pozo del Tío Raimundo vendía kilos y kilos de género; cómo comían caramelos los gitanos... ¡era la hostia!

Y de la calle pasó a vender a los comercios.

Por cada caja vendida me daban tres pesetas. Hacía 100 visitas diarias y hasta 30 clientes nuevos cada jornada. Convencía a las peluquerías para que compraran caramelos porque era un buen reclamo hacia sus clientes.

Parecía que le iba mejor que de vendedor en unos centros comerciales...

Tras cinco años me sabía el callejero al completo. Cobraba más de 5.000 pesetas al mes gracias a las comisiones. Muchísimos días llegaba a casa de mi tía más tarde de las doce de la noche. No se creía que viniera de currar [se ríe].

Ahí es cuando decidió emprender por su cuenta.

Me había recorrido 5.000 puntos de venta en la región y le pedí dinero a mi padre para comprarme una furgoneta. Tenía una gran cartera de clientes y elegía los mejores sitios para colocar género: estancos, tiendas de prensa del aeropuerto o estaciones de trenes. En esas, me enamoré de mi mujer. Nos casamos, tuvimos hijos. Me hice con una panadería, donde ella era la dependienta y la parte de atrás la usábamos de almacén. Seguí invirtiendo en pequeños almacenes, que vendí para hacerme con uno más grande.

Y dio forma a lo que hasta ahora es Migueláñez.

Era 1982 y ya envasaba caramelos con mi propia marca. Vendía género nuevo que no se veía en España. Fui pionero en traer bombones y productos como los calendarios de adviento, procedentes del extranjero. Empecé a ganar mucho dinero ya que no tenía competencia y me metí en el sector de la alimentación: colocaba mis productos en las líneas de caja en los supermercados.

Pero Hacienda vino y les aguó la fiesta.

Fueron momentos duros. Debía millones y confié demasiado en las personas que llevaban las finanzas de la empresa. Las despedí. Gracias a buenos amigos conseguí pagar las deudas pero tuve que vender mis posesiones. Me tocó echar a 275 empleados, uno a uno. Les pagué lo que les correspondía y no tuve ningún problema judicial con nadie, cosa de la que estoy muy orgulloso.

¿Cómo reflotó la situación?

Mi hijo regresó de Estados Unidos y me ayudó para dar nuevos aires al negocio. Y hasta el día de hoy, que contamos con 30.000 puntos de venta a escala nacional, más Andorra y Portugal. Primamos la excelencia y no hay una sola empresa del sector que ofrezca el servicio que damos nosotros. Servimos en 24 horas y todo se gestiona desde la central.

Renovarse o morir.

Lo más difícil no es ganar un cliente, sino mantenerlo. Por eso, ofrecemos los mejores bombones de Bélgica, trufas de Francia o el tan afamado polaretti italiano a base de frutas naturales. Porque una madre siempre tiene que darle lo mejor a sus hijos. Eso lo tenemos claro: nuestros productos son naturales (sin grasas vegetales, sin azúcar...) en un surtido con más de 600 referencias.

¿Sigue pisando la calle o es más de oficina?

Moriré trabajando. Todavía visito a muchos clientes. Solo necesito mi memoria y mi labia. Para mí más que un trabajo es un hobby, pero me lo sigo tomando muy en serio. Lo bueno es que acompaño a mis vendedores y les doy consejos. Y siempre les digo que, antes de dejar descontento a un cliente o llegar a perderlo, Migueláñez se coge el coche para recuperar su confianza.

Seguir a la conquista del mercado nacional Migueláñez asegura que al mundo de la confitería aún le queda mucho camino que recorrer en España. De hecho, hace poco la empresa llegó a un acuerdo ambicioso con Tabacalera para surtir de género a 15.000 estancos del país. “Saben que somos los únicos que podemos llegar a más de la mitad de esos establecimientos a diario sin problemas, muchos de ellos ubicados en pequeños pueblos”, afirma.

