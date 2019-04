La victoria inesperada de un veterinario anónimo

En las quinielas no entraba que el anónimo catedrático de Veterinaria Joaquín Goyache, de 57 años, venciese al conocido Carlos Andradas, actual rector, en unas elecciones que en principio no parecían disputadas. Tanto es así que muchos votaron en blanco como toque de atención a Andradas, dando por descontada su victoria. “Hemos dado un mensaje más fresco, más transversal”, resume la clave del éxito Goyache. Una conquista, eso sí, por los pelos —obtuvo el 50,22% del voto ponderado— y que no se oficializó hasta ayer por la noche, un día después, por divergencias que provocaron que se anulase la votación de dos mesas.

Los estudiantes nunca se implican en los comicios de ninguna facultad y esta no fue una excepción —apenas votaron un 8,5%—, pero los pocos que se movilizaron lo hicieron mayoritariamente por Goyache: 3.271 frente a 2.343. “La otra candidatura ha trabajado desde arriba abajo, desde el asociacionismo. Y nosotros hemos ido a la base”, explica el nuevo rector. Andradas ha declinado dar su opinión a este diario.

A favor de Goyache remaron también el Personal de Administración y Servicios (PDI). Logró casi 200 votos más que su contrincante. Recogió el descontento que ha provocado en la plantilla de la Complutense la fusión departamentos duplicados para agilizar la gestión y favorecer las sinergias. Sobre el papel era un proceso necesario —Goyache no discute la medida— pero las formas de acometerlo no han gustado a los centros que se han sentido ninguneados.

Pese al descontento, Andradas venció entre los catedráticos y profesores titulares (45%, hubo 223 votos en blanco) y los docentes sin plaza fija a tiempo completo (60,5%) y parcial (57,1%). Pero estas cifras no fueron suficientes. El catedrático de Álgebra ya contó su apoyo en 2011 —cayó entonces en primera ronda— y en 2015, cuando se proclamó por fin rector.

“Lo bueno y lo malo de mi candidatura es que éramos unos desconocidos, pero no teníamos detrás una mochila de gestión”, reflexiona Goyache. “No estoy inmaculado, pero estos cuatro años me he dedicado a las investigaciones y a dar clase. Tenía una cierta libertad”. Goyache fue decano de la facultad de Veterinaria ocho años y vicerrector de Organización y de Posgrado y Formación Continua siendo rector José Carrillo (2011-2015).

Andradas, por su parte, estaba muy expuesto a la opinión pública. Llegó al cargo aupado por su buena imagen como gestor de la Confederación de Sociedades Científicas de España, una asociación que representa a 40.000 científicos. Además, contaba con el respaldo de sus compañeros en el cargo, que le habían elegido presidente de Asuntos Académicos de la conferencia de rectores (CRUE). Unas cartas de presentación que no le han servido en esta ocasión. Para algunas fuentes consultadas el hasta ahora rector pecó de demasiada confianza en los buenos datos —el campus ha subido 27 puestos en el último ranking internacional QS— y pensó erróneamente que había amainado la sonada bronca por la remodelación de departamentos.

Estas elecciones de 2019 no despertaron mucho interés por las similitudes ideológicas de Goyache y Andradas, los dos de marcado perfil progresista y firmes defensores de la universidad pública. Justo lo contrario de 2015. En esa edición el rector José Carrillo, de izquierdas, se presentaba a la reelección manteniendo una guerra abierta con el presidente regional, el popular Ignacio González. Y uno de los cinco candidatos era Federico Morán, secretario de Estado de Universidades con José Ignacio Wert (PP). Pura tensión.

Goyache mantendrá la aspiración de Andradas de convertir la Complutense en una universidad trasnacional junto a la Sorbona y Bolonia, y la intención de que CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros) abandone su campus en Ciudad Universitaria una vez que ha dejado de ser su centro adscrito.

