El perito tasa la colección de Muñoz Ramonet en solo tres millones

La sentencia de 2007 que obligaba a las cuatro hijas de Julio Muñoz Ramonet a entregar a Barcelona las obras de arte que su padre legó al morir en 1991 establecía que en caso de no devolverse se pagara el valor que designara un perito; algo que se ha convertido en un nuevo problema para la Fundación municipal que vela para que la última voluntad del industrial se cumpla. Después de meses de trabajo, Agustín Sabartés Amadó, de la empresa As Perito de Arte, dio por concluido su peritaje el pasado mes de julio estableciendo que la colección del industrial solo vale tres millones de euros. Un jarro de agua fría para la Fundación. Su abogado, Eudald Vendrell, aseguró ayer que es una valoración “desproporcionadamente baja”, porque “diez de las obras más valiosas ya suman ellas solas un valor de siete y ocho millones de euros” Y citó que “una de las obras reclamadas tiene una pieza gemela del mismo autor que se ha venido recientemente por dos millones”.

El trabajo de Sabartés se ha hecho a partir de escuetas descripciones del autor, título, medida y fecha, y, en el mejor de los casos una fotografía en blanco y negro, y poco más; los únicos datos que aparecen en los inventarios que se han utilizado durante la causa en la que las hermanas Muñoz no han permitido verlas. Por eso, el mismo perito ha descartado 50 obras, por no poder aportar valor alguno. Según la Fundación, su trabajo muestra un gran desconocimiento del mercado del arte con errores de criterios científicos. Incluso de que es evidente “una desviación a la baja de millones de euros, que el perito ha obrado de mala fe o con prevaricación”. Vendrell, como representante legal de la fundación ha apelado la decisión a la Audiencia Provincial, un recurso que “puede tardar un año”.

Sorprende esta tasación tan baja porque en noviembre de 1991, cuando 350 obras salieron de la calle Muntaner en dos tráileres a Madrid, se subscribió una póliza de 298 millones de pesetas en la que se aseguraba el traslado de las obras en 4.000 millones (más de 20 millones de euros). Ese mismo día, Culturarte, propiedad de las Muñoz, firmó otra póliza en la que aseguraba el palacete donde fueron a parar las obras en 300 millones de pesetas y su interior en 3.500, dando a entender el alto valor de las obras.

El hombre sin imagen ya tiene rostro y nuevo libro Sara Vega Era 2004 cuando el empresario textil Xavier Muñoz publicó el primer libro jamás escrito sobre el enigmático magnate Julio Muñoz Ramonet bajo el título Muñoz Ramonet, Sociedad Ilimitada.En él, se documentaban las numerosas peripecias del industrial que había resonado por Barcelona durante décadas. Tras tres años y tres ediciones, el libro fue retirado por las hijas de Muñoz Ramonet, alegando que se atentaba contra su imagen. Casi 15 años más tarde, ayer se presentó el primer libro sobre el también coleccionista, Muñoz Ramonet: retrato de un hombre sin imagen, un trabajo colaborativo editado por el historiador Manel Risques que busca acercarse a uno de los personajes más poderosos de Barcelona durante el franquismo con una mirada poliédrica. Además, el evento se celebró en la misma casa de Muñoz Ramonet, que había permanecido hasta hoy cerrada al público y que, con motivo de su apertura, la Fundación Julio Muñoz Ramonet organizará hasta el domingo eventos, desde charlas hasta un concierto. La presentación contó con tres coautores del libro, Xavier Muñoz, José Martí Gomez y el periodista de EL PAÍS José Ángel Montañés, además de Risques, que repasaron la polémicavida y el legado del magnate digno “de novela negra y película de Hollywood”. Un legado que, según ellos, ha sido posible reconstruir “gracias a toda la documentación recopilada que el propio Muñoz dejó en su actividad económica".

Pero hay más aspectos que ni juez ni perito han tenido en cuenta. Tras la sentencia del Supremo de 2012 las cuatro hermanas y sus abogados, según explica Vendrell, aseguraron que “devolverían todo a cambio de cuatro millones de euros, como compensación por los costes que habían tenido de mantenimiento de la casa durante el pleito”; algo que denota, además, que estaban en posesión de las obras que ahora niegan tener.

Tras 28 años de fallecer Julio Muñoz, y más de 20 pleitos con las cuatro en los que han presentado más de 300 recursos para no devolver las obras, se reclaman 853 objetos, entre ellos 672 obras artísticas (367 pinturas y 260 miniaturas). De todas, solo se han recuperado 20: 18 que estaban en una finca de Sant Andreu de Llavaneres, una pintura de El Greco y otra de Goya, en depósito judicial en el MNAC.

Querella penal

No es el único frente abierto que tiene la Fundación contra la familia en los juzgados: Manuel Castelo, nieto de Julio Muñoz, que reclama, haciendo valer el derecho de usucapión, las obras de Goya y el Greco, después de perder en primera instancia y la Audiencia, ha llevado el caso al Tribunal Supremo. El tercer asunto tiene que ver con la propia Fundación, después de que el notario suizo Romano Kunz, uno de los dos albaceas testamentarios de Muñoz en 1991, presentara un recurso diciendo que el testamento, originariamente en alemán, estaba mal traducido, y que en el original el Ayuntamiento de Barcelona no es beneficiario, sino que ha de colaborar en la Fundación como patrocinador; abriendo otro frente, que seguro no será el último.

Vendrell también ha asegurado que, de forma paralela, se intensificará la querella criminal contra las cuatro hermanas que lleva el penalista Marc Molins.