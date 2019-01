El PP valenciano señala que el discurso de Fin de Año de Puig refleja un Gobierno “agotado”

Para la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, el discurso de Fin de Año del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, refleja un Gobierno agotado y su formación es el futuro. Bonig ha vaticinado que 2019 será el año del cambio, "en el que habrá una mujer presidenta, en el que se bajaran los impuestos, se acabaran las listas de espera en Sanidad y habrá libertad educativa gracias al PP”. La dirigente conservadora ha señalado que su partido defenderá "la doble alma de los valencianos". "Somos valencianos, pero somos españoles porque la Comunitat es fundamental para la cohesión territorial. Nunca apoyaremos a partidos que quieren romper la convivencia y no respetan la ley", ha explicado Bonig en respuesta al discurso de Puig.

"El presidente ha desaprovechado la oportunidad para hablar de los problemas de los valencianos y de la Comunidad Valenciana y de España”. "No sabemos que quiere Puig para los autónomos, no ha mencionado a las familias, ni la escasez de agua que sufre esta tierra, fundamentalmente nuestros agricultores, no ha hablado de los emprendedores ni de los proyectos que se paralizan por cuestiones ideológicas, no ha hablado de creación de empleo, ni de la listas de espera en sanidad o política social y no ha hablado de la libertad educativa, no ha hablado de lo que nos ocupa y nos preocupa", ha resaltado. En su línea, Bonig ha reiterado que Puig carece de credibilidad porque sus socios de gobierno son Compromís y Podemos.

El portavoz de Podemos en las Cortes Valencianas, Antonio Estañ, ha señalado que es indispensable redoblar la apuesta del Botánico porque queda mucho por hacer y ha pedido al jefe del Consell no caer en el triunfalismo. Estañ ha expresado su coincidencia con Puig en que el Acuerdo del Botánico ha permitido "dejar atrás el modelo de indignidad que fueron los 20 años de los sucesivos gobiernos del PP o la amenaza a la democracia que supone la irrupción en la política de discursos de ultraderecha, xenófobos y contrarios a la igualdad entre hombres y mujeres".

El diputado ha advertido que el jefe del Consell "corre el riesgo de caer en el triunfalismo en cuanto a la economía porque todavía no ha culminado el nuevo modelo que se quiere para la Comunidad Valenciana. "Queda mucho trabajo por hacer para crear empleo de calidad, para proteger nuestro campo e industria, para luchar contra la economía sumergida y la precariedad", ha apuntado. Estañ ha remarcado que es fundamental redoblar la apuesta del Botánico y ha subrayado que Podemos trabajará para que el Ejecutivo "avance sin repetir errores del pasado, tenga los pies en la tierra y se ocupe de los verdaderos problemas de los valencianos y valencianas".

La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que lo mejor de la entrada del nuevo año es el fin del "chasco" del Gobierno del Botánico, y ha apostado por el cambio, con un nuevo gobierno con Ciudadanos (Cs) como alternativa. "Ha sido un total desacierto por parte del presidente hablar de la honradez de este Consell, cuando 2018, precisamente, ha estado marcado por la presunta corrupción, tanto en la Diputación de Valencia, como en el propio seno del PSPV y Compromís", ha señalado Sánchez, que ha criticado que Puig mencione a las familias valencianas y les muestre su apoyo tras haber rechazado la propuesta de Cs para bajar el IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad Valenciana".

El portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano, Fran Ferri, ha indicado que el próximo año debe ser para la coalición el año de la lucha contra la violencia machista, por la financiación justa y para evitar que vuelva la derecha corrupta". "Somos conscientes de que podemos hacer más mejoras para la ciudadanía, hemos demostrado que es posible hacer políticas para las personas mientras reducimos la gran deuda que dejó la nefasta gestión de la derecha", ha manifestado.