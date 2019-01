La Torre del Fang aguarda al juez

La Torre del Fang es un lugar tan inhóspito como el laberinto de vías de tren que la separa del distrito de Sant Martí, en Barcelona. Las únicas figuras humanas a la vista son de piedra, cabezas esculpidas en los arcos de las ventanas que dan a la calle de El Clot. No se detecta movimiento alguno en esta masía con orígenes en la Edad Media. Tampoco en el descampado colindante, antiguos campos de cultivo regados por el Rec Comtal, hoy convertidos en un solar de cemento, lleno de grafitis y matojos. Pero en la carnicería La Cantonada del Clot, frente a la torre, los clientes aseguran que el edificio continúa ocupado. Si uno se fija bien, desde el exterior se ve, a través de una ventana que se ha reabierto tras ser tapiada, una débil luz.

La Torre del Fang ha sufrido sucesivas ocupaciones desde 2017. El Ayuntamiento anunció el pasado septiembre que había iniciado el proceso para expulsar a sus ocupantes. Pendientes de la orden judicial que lo permita, la gerente del distrito de Sant Martí, Maria Carme Turégano, espera que el desalojo se retrase hasta la primavera de 2019. Turégano confirma que el pasado octubre se entregó la notificación administrativa de desalojo, aviso que los ocupantes ignoraron —media docena de personas procedentes de la Europa del Este—, según Turégano.

La gerente de Sant Martí considera que sería extraño que la decisión judicial se alargue más allá de los seis meses. Turégano recuerda que un caso similar se produjo recientemente en una finca de titularidad pública en la calle Gran de Sagrera, y la orden judicial tardó cuatro meses. Raimon Blasi, concejal del principal grupo de la oposición (PDeCAT), avisa que una vez desalojados los actuales ocupantes, nada garantiza que no vuelva a ser ocupada, por lo que pide mejores medidas de protección.

Archivo histórico

Los grupos políticos, la gerencia del distrito y los representantes vecinales iniciaron en noviembre las reuniones de una mesa de trabajo que debe decidir cuál será la finalidad del edificio una vez libre y rehabilitado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que los usos más probables serán el de sede del archivo histórico y divulgativo de Sant Martí de Provençals, y también el de huertos urbanos. La primera planta de la masía ya había sido en la década de los ochenta sede del archivo de Sant Martí. El aprovechamiento del espacio interior de la masía es reducido, hay poco más de 400 metros cuadrados útiles, y las ampliaciones que se pueden realizar son mínimas porque es un edificio protegido como bien cultural de interés local y porque a nivel subterráneo no se pueden realizar ampliaciones por las obras de la tuneladora de la línea de tren de alta velocidad de 2009.

ERC recuerda que en aquel año fue la presión vecinal la que salvó la Torre del Fang de ser demolida como víctima colateral de la estación del AVE de La Sagrera. Las obras de anclaje del edificio costaron 4,3 millones de euros, según ERC. Ni el gobierno municipal ni los grupos de la oposición se atreven a prever el coste de una rehabilitación. El Ayuntamiento no ha podido acceder al edificio durante la ocupación para comprobar su estado. “Parece ser que esta ocupación no está poniendo en riesgo el edificio”, dice Miquel Catasús, representante de la Asociación de Vecinos de El Clot-Camp de l'Arpa. Blasi da por hecho que la rehabilitación requerirá un desembolso muy significativo. ERC afirma que no hay ningún cálculo presupuestario para las obras, ni documentos ejecutivos sobre esta. Turégano recuerda que primero habrá que finalizar el periodo de reuniones de la mesa de trabajo, que debería concluir el próximo mes de marzo.