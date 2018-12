El empresario Josep Bou será el candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona

El presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, es el nuevo candidato del PP a la alcaldía de Barcelona tras la renuncia de Alberto Fernández a repetir como cabeza de lista popular en la capital catalana. Los populares han recurrido a un independiente para las municipales en Barcelona, muy crítico en su momento con el presidente Mariano Rajoy por haber permitido la consulta ilegal del 9-n y su gestión del desafío independentista.

Lo ha anunciado este miércoles el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en un mensaje de Twitter en el que ha agradecido a Bou "su valentía y compromiso con Barcelona". El empresario presenta su candidatura esta tarde bajo el lema "Será mejor, será de tots" en el Monumento a las víctimas del Terrorismo (frente a Hipercor) de la capital catalana. El próximo domingo será proclamado como aspirante a la alcaldía de Barcelona por el presidente popular, Pablo Casado, quien había anunciado un "potente fichaje" para las elecciones municipales.

"Yo no tengo perfil político. Soy un empresario. Voy a entrar con una candidatura totalmente limpia, de independientes. A alguno del PP puede ser que lo cojamos si nos interesa, sobre todo gente que sea municipalista, pero habrá total y plena libertad. Ese es el pacto entre Pablo Casado y yo", ha dicho Bou en Antena 3. El candidato renunciará a la presidencia de la organización de empresarios catalanes.

Barcelona no es una plaza fácil para el PP, que cuenta ahora con solo tres concejales en el Ayuntamiento. La candidatura del ex primer ministro francés Manuel Valls generó cierto debate en el partido, donde había quien veía con buenos ojos una candidatura conjunta, pero finalmente los populares han optado por presentarse con sus propias siglas, escarmentados por otros experimentos similares que no salieron bien, como ocurrió en Navarra. Los populares no suelen recurrir a fichajes externos. El problema de los independientes, afirma un veterano dirigente, "es que lo son". Las figuras que aparecían en las quinielas, como la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, o la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, se descartaron porque, entre otros motivos, las perspectivas no son buenas para los populares en las próximas elecciones municipales en Barcelona.